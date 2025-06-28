Фриц — Бруксби. Ставка (к. 2.04) и прогноз на финал турнира ATP 250 в Истборне 28 июня 2025 года

Фриц
Тейлор четвертый раз в карьере вышел в финал в Истборне.
В трех предыдущих случаях — в 2019-м, 2022-м и 2024 году — британец стал победителем турнира.
На текущем турнире Фриц попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть лишь три матча.
В стартовом он одержал победу над 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой — 6:3, 6:7, 7:5.
В четвертьфинале у Фрица был не менее напряженный матч против соотечественника Маркоса Гирона — 7:5, 4:6, 7:5.
В матче 1/2 финала против испанца Алехандро Давидовича-Фокины ему тоже понадобился третий сет — 6:3, 3:6, 6:1.
В середине июня Фриц стал чемпионом турнира в Штутгарте. В финале он обыграл Сашу Зверева.
Бруксби
Дженсон второй раз в этом году дошел до финала на уровне основного тура, благодаря чему находится в шаге от возвращения в топ-100.
Интересно, что в Истборне американец не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем отборочном матче он проиграл австралийцу Александру Вукичу.
В первом раунде Бруксби одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной (7:6, 6:4), а во втором выиграл у португальца Нуну Боржеша (6:4, 6:4).
В четвертьфинале Дженсон, вопреки ожиданиям, разгромил британца Дэна Эванса — 6:2, 6:3.
В 1/2 финала Бруксби одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 6:7, 6:4, 6:4.
Лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается сенсационная победа на грунтовом турнире в Хьюстоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.26, победу Бруксби букмекеры предлагают за 3.85.
Прогноз: в начале года Тейлор разгромил Дженсона на старте Australian Open — 6:2, 6:0, 6:3. Но это был первый матч Бруксби после дисквалификации, из-за которой он пропустил два года. Скорее всего, в предстоящем финале будет борьба, но вряд ли Фриц упустит возможность выиграть еще один титул.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.04.