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    Фриц снова выиграет турнир в Истборне?

    Фриц — Бруксби. Ставка (к. 2.04) и прогноз на финал турнира ATP 250 в Истборне 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Бруксби
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    Тейлор Фриц
    Американцы Тейлор Фриц и Дженсон Бруксби встретятся в финале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Бруксби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор четвертый раз в карьере вышел в финал в Истборне.

    В трех предыдущих случаях — в 2019-м, 2022-м и 2024 году — британец стал победителем турнира.

    На текущем турнире Фриц  попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть лишь три матча.

    В стартовом он одержал победу над 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой — 6:3, 6:7, 7:5.

    В четвертьфинале у Фрица был не менее напряженный матч против соотечественника Маркоса Гирона — 7:5, 4:6, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В матче 1/2 финала против испанца Алехандро Давидовича-Фокины ему тоже понадобился третий сет — 6:3, 3:6, 6:1.

    В середине июня Фриц стал чемпионом турнира в Штутгарте. В финале он обыграл Сашу Зверева.

    Бруксби

    Дженсон второй раз в этом году дошел до финала на уровне основного тура, благодаря чему находится в шаге от возвращения в топ-100.

    Интересно, что в Истборне американец не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем отборочном матче он проиграл австралийцу Александру Вукичу.

    В первом раунде Бруксби  одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной (7:6, 6:4), а во втором выиграл у португальца Нуну Боржеша (6:4, 6:4).

    В четвертьфинале Дженсон, вопреки ожиданиям, разгромил британца Дэна Эванса — 6:2, 6:3.

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    В 1/2 финала Бруксби одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 6:7, 6:4, 6:4.

    Лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается сенсационная победа на грунтовом турнире в Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.26, победу Бруксби букмекеры предлагают за 3.85.

    Прогноз: в начале года Тейлор разгромил Дженсона на старте Australian Open — 6:2, 6:0, 6:3. Но это был первый матч Бруксби после дисквалификации, из-за которой он пропустил два года. Скорее всего, в предстоящем финале будет борьба, но вряд ли Фриц упустит возможность выиграть еще один титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — Бруксби?

    Матч Фриц — Бруксби состоится 28 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — Бруксби?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фрица + тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — Бруксби?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фрица + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — Бруксби?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — Бруксби?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.26, победу Бруксби букмекеры предлагают за 3.85.

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