Нью-Йорк Ред Буллз — Миннесота Юнайтед. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, МЛС, 29 июня 2025 года

29 июня в 20-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Миннесота Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» победил всего в 8 матчах из 19. А вот отличились игроки команды 30 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Быки» подписали мировую с «Торонто» (1:1).

До того команда была бита крепким «Остином» (1:2). А вот поединок с «Атлантой» принес уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Нью-Йорк Ред Буллз» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только команда уже 7 лет не обыгрывает «Миннесоту Юнайтед».

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» выглядит относительно выгодно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Миннесота Юнайтед» в 19 матчах чемпионата набрала 33 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Миннесота Юнайтед» одолел «Хьюстон Динамо» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Сан Диего» (2:4). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Сиэтл Саундерс» (3:2).

При этом «Миннесота Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» лишь на 3 очка отстает от лидера своей конференции. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

При этом «Миннесота Юнайтед» забивает в среднем реже 2 мячей за матч. А вот победила команда в 9 поединках из 19.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и в двух своих последних выездных поединках она набрала 4 очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к лидеру конференции.

Статистика для ставок

«Миннесота Юнайтед» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Нью-Йорк Ред Буллз» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Нью-Йорк Ред Буллз» уже 7 лет не может одолеть «Миннесоту Юнайтед»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Ред Буллз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Нью-Йорк Ред Буллз» намерен прервать свой неудачный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Нью-Йорк Ред Буллз» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25