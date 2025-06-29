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    «Орландо Сити» продолжит побеждать

    Орландо Сити — Цинциннати. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Цинциннати»
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    «Орландо Сити»
    29 июня в 20-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Орландо Сити» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо Сити» — «Цинциннати», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 29 Июня 2025 года

    Орландо Сити

  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:30 Цинциннати

    Цинциннати

  • США. MLS
    •

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Орландо Сити» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Орландо Сити» победил всего в 9 матчах из 19. А вот отличились игроки команды 36 результативными выстрелами.

    Орландо Сити — Цинциннати: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Орландо Сити» переиграл «Сент-Луис Сити» (4:2).

    До того команда нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (1:0). А вот поединок с «Чикаго Файр» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Орландо Сити» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орландо Сити» на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда победила в двух своих последних матчах.

    Причем «Орландо Сити» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и опытнейший Луис Муриэль должен сказать свое веское слово.

    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Цинциннати» выглядит относительно выгодно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Цинциннати» в 19 матчах чемпионата набрал 36 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Цинциннати» одолел «Монреаль» (3:1).

    До того команда минимально переиграла «Нью-Инглэнд Революшн». А вот чуть ранее она была бита «ДС Юнайтед» (1:2).

    При этом «Цинциннати» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Цинциннати» лишь на 4 очка отстает от лидера своей конференции. Да и оборона команды не выглядит столь монолитно.

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    При этом «Цинциннати» забивает в среднем реже 2 мячей за матч. А вот победила команда в 11 поединках из 19.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и последние локальные успехи явно окрылили.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к лидеру конференции.

    Статистика для ставок

    • «Цинциннати» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Обе команды победили в 2 своих последних поединках

    • «Орландо Сити» забивает в среднем почти 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Орландо Сити» намерен продлить свой успешный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Орландо Сити» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Орландо Сити — Цинциннати?

    Матч Орландо Сити — Цинциннати состоится 29 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Орландо Сити — Цинциннати?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Орландо Сити — Цинциннати?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Орландо Сити — Цинциннати?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Орландо Сити — Цинциннати?

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Орландо Сити — Цинциннати: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 29.06.202502:30. «Орландо Сити» продолжит побеждать
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