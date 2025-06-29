Орландо Сити — Цинциннати. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 29 июня 2025 года

Орландо Сити
Цинциннати
«Орландо Сити»
Турнирное положение: «Орландо Сити» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Орландо Сити» победил всего в 9 матчах из 19. А вот отличились игроки команды 36 результативными выстрелами.
Орландо Сити — Цинциннати: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Орландо Сити» переиграл «Сент-Луис Сити» (4:2).
До того команда нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (1:0). А вот поединок с «Чикаго Файр» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Орландо Сити» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орландо Сити» на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда победила в двух своих последних матчах.
Причем «Орландо Сити» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и опытнейший Луис Муриэль должен сказать свое веское слово.
«Цинциннати»
Турнирное положение: «Цинциннати» выглядит относительно выгодно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Цинциннати» в 19 матчах чемпионата набрал 36 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Цинциннати» одолел «Монреаль» (3:1).
До того команда минимально переиграла «Нью-Инглэнд Революшн». А вот чуть ранее она была бита «ДС Юнайтед» (1:2).
При этом «Цинциннати» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Цинциннати» лишь на 4 очка отстает от лидера своей конференции. Да и оборона команды не выглядит столь монолитно.
При этом «Цинциннати» забивает в среднем реже 2 мячей за матч. А вот победила команда в 11 поединках из 19.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и последние локальные успехи явно окрылили.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к лидеру конференции.
Статистика для ставок
- «Цинциннати» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Обе команды победили в 2 своих последних поединках
- «Орландо Сити» забивает в среднем почти 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Орландо Сити» намерен продлить свой успешный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Орландо Сити» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63