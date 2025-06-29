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    Борщев — Маккинни. Ставка (к. 1.76) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Борщев — Маккинни
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    Вячеслав Борщев (справа)
    В рамках турнира UFC 317 29 июня в легком весе состоится поединок Вячеслава Борщева и Терренса Маккинни. Начало — 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Борщев — Маккинни, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вячеслав Борщев

    Турнирное положение: Российский боец в прошлом экс-чемпион мира по кикбоксингу. В UFC с 2022 года, но пока не смог пробиться в топ-15 легкого веса.

    Последние бои: За последние 5 поединков Борщев одержал 2 победы, потерпел 2 поражения и один бой завершил вничью. В феврале 2025 года уступил Тому Нолану единогласным решением, а до этого переиграл Джеймса Ллонтопа. Также в его активе победа над Махешатом нокаутом, но были и неудачи — поражения от Чейза Хупера (сабмишном) и Майка Дэвиса.

    Состояние бойца: Техничный и креативный ударник с отличным кикбоксерским бэкграундом. Однако слабая борьба и проблемы с кардио в поздних раундах часто становятся его ахиллесовой пятой. В стойке опасен, но, если бой переходит в партер Борщев быстро уступает.

    Терренс Маккинни

    Турнирное положение: Агрессивный американский боец, известный регулярными досрочными победами. Пока не входит в элиту дивизиона, но стабильно радует зрелищными боями.

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    • Последние бои: Терренс подходит к этому бою после победы — в феврале 2025 года он нокаутировал Дамира Хадзовича за 2 минуты. Однако до этого сам был разбит в стойке Эстебаном Рибовичем всего за 37 секунд. Также в активе Маккинни яркие победы над Брендоном Маротте (20 секунд) и Майком Бриденом, но были и поражения от Назима Садыхова и Исмаэля Бонфима.

    Состояние бойца: Маккинни гроза первых раундов. Он бьет жестко, агрессивен и опасен как в стойке, так и в партере (8 побед сабмишном).

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    Однако его выносливость оставляет желать лучшего — если бой затягивается, его шансы резко падают.

    Статистика для ставок

    • 14 из 16-ти боев Маккинни завершились досрочно

    • Борщев ни разу не был нокаутирован в карьере, но 4 раза проигрывал решением

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Терренса Маккинни. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как успех Борщева оценивается в 2.30.

    Прогноз: Борщев техничный ударник, но его слабая борьба и склонность пропускать удары делают его идеальной мишенью для Маккинни. Американец наверняка пойдет вперед с первых секунд, и если он не попадет в нокаут сам, то либо завалит россиянина, либо добьет в партере. Учитывая стилистику обоих, бой вряд ли затянется.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 раунда за 1.76.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Борщев — Маккинни?

    Матч Борщев — Маккинни состоится 29 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Борщев — Маккинни?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 1.5 раунда.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Борщев — Маккинни?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 1.5 раунда» с коэффициентом у букмекеров 1.76.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Борщев — Маккинни?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Борщев — Маккинни?

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Терренса Маккинни. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как успех Борщева оценивается в 2.30.

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