Борщев — Маккинни. Ставка (к. 1.76) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 317 29 июня в легком весе состоится поединок Вячеслава Борщева и Терренса Маккинни. Начало — 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Борщев — Маккинни, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вячеслав Борщев

Турнирное положение: Российский боец в прошлом экс-чемпион мира по кикбоксингу. В UFC с 2022 года, но пока не смог пробиться в топ-15 легкого веса.

Последние бои: За последние 5 поединков Борщев одержал 2 победы, потерпел 2 поражения и один бой завершил вничью. В феврале 2025 года уступил Тому Нолану единогласным решением, а до этого переиграл Джеймса Ллонтопа. Также в его активе победа над Махешатом нокаутом, но были и неудачи — поражения от Чейза Хупера (сабмишном) и Майка Дэвиса.

Состояние бойца: Техничный и креативный ударник с отличным кикбоксерским бэкграундом. Однако слабая борьба и проблемы с кардио в поздних раундах часто становятся его ахиллесовой пятой. В стойке опасен, но, если бой переходит в партер Борщев быстро уступает.

Терренс Маккинни

Турнирное положение: Агрессивный американский боец, известный регулярными досрочными победами. Пока не входит в элиту дивизиона, но стабильно радует зрелищными боями.

Последние бои: Терренс подходит к этому бою после победы — в феврале 2025 года он нокаутировал Дамира Хадзовича за 2 минуты. Однако до этого сам был разбит в стойке Эстебаном Рибовичем всего за 37 секунд. Также в активе Маккинни яркие победы над Брендоном Маротте (20 секунд) и Майком Бриденом, но были и поражения от Назима Садыхова и Исмаэля Бонфима.

Состояние бойца: Маккинни гроза первых раундов. Он бьет жестко, агрессивен и опасен как в стойке, так и в партере (8 побед сабмишном).

Однако его выносливость оставляет желать лучшего — если бой затягивается, его шансы резко падают.

Статистика для ставок

14 из 16-ти боев Маккинни завершились досрочно

Борщев ни разу не был нокаутирован в карьере, но 4 раза проигрывал решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Терренса Маккинни. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как успех Борщева оценивается в 2.30.

Прогноз: Борщев техничный ударник, но его слабая борьба и склонность пропускать удары делают его идеальной мишенью для Маккинни. Американец наверняка пойдет вперед с первых секунд, и если он не попадет в нокаут сам, то либо завалит россиянина, либо добьет в партере. Учитывая стилистику обоих, бой вряд ли затянется.

Ставка: Тотал меньше 1.5 раунда за 1.76.