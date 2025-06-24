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    Плохая ночь для экс-чемпиона. Раунтри поставил крест на звездной карьере Хилла

    Проигрыш от Раунтри стал третьим кряду для Хилла. О титуле в UFC можно забыть навсегда

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    Халил Раунтри против Джамала Хилла
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    Халил Раунтри против Джамала Хилла
    Всего два года назад Джамал Хилл был чемпионом UFC, победив легендарного Гловера Тейшейру. Но ночь с 21на 22 июня в Баку стала жестоким напоминанием о скоротечности славы. Халил Раунтри доминировал над экс-чемпионом полутяжелого веса, одержав убедительную победу

    Методичный разгром

    Начало главного события в Баку выдалось осторожным. Бойцы обменивались лоу-киками, словно примериваясь. Хилл пытался найти подходящую дистанцию для своих коронных ударов. Тем не менее, Раунтри выглядел более разнообразным и техничным на фоне противника.

    Уже во втором раунде тактика Халила принесла плоды. Его жесткие лоу-кики отправили Хилла в нокдаун из-за потери равновесия. Экс-чемпион поднялся, но поврежденная нога дала о себе знать — он заметно захромал. Раунтри проявил выдержку, не став добивать противника.

    Методичный разгром продолжился. И третий раунд стал настоящим кошмаром для экс-чемпиона. Раунтри усилил давление. Его левый прямой отправил Хилла в нокдаун. Едва оправившись, Джамал пропустил сокрушительный лоу-кик и снова рухнул.

    Четвертая пятиминутка лишь усугубила положение. Хилл мужественно шел вперед, но его движения были скованными. Раунтри все также активно работал: точные удары в корпус, лоу-кики, амплитудные оверхэнды. В одном эпизоде Хилл вновь потерял равновесие, хотя нокдаун не засчитали.

    Халил Раунтри против Джамала Хилла
    globallookpress.com

    Превосходство Раунтри было подавляющим. Пятый раунд превратился в формальность. Хилл героически терпел, но Халила было не остановить. Сомнений в победителе не оставалось. Джамал достоял до гонга и уступил единогласным решением.

    Счет (50-45 дважды и 49-46) лишь констатировал очевидное: Раунтри выиграл минимум четыре раунда из пяти. Доминирование было тотальным. После боя стоить подчеркнуть осознанный подход Халила. Он не недооценивал Хилла и действовал умно.

    Его тактика в плавном и постоянном давлении сработала идеально. Для Хилла же эти 25 минут стали испытанием на прочность и обернулись третьим поражением кряду. Раунтри теперь должен потеснить его с четвертой строчки в рейтинге полутяжеловесов UFC.

    Скучный бой, но главное — победа

    UFC Баку: Халил Раунтри — Слова после боя

    Победа Раунтри, несмотря на его убедительность, вызвала неоднозначную реакцию ММА-сообщества. Стиль триумфатора многим показался скучным. Главный удар по впечатлению нанес чемпион дивизиона.

    Магомед Анкалаев был лаконичен и краток в соцсетях, написав «я засыпаю». Критику чемпиона поддержали другие бойцы. Дерек Брансон написал: «Простите, я заснул и пропустил главное событие».

    Доминик Рейес отозвался аналогичным образом: «Очень скучный бой». Однако были и те, кто оценил мастерство Халила.

    Манель Кап отметил: «Халил полностью разбил Хилла, стратегия чемпионского уровня». Терренс МакКинни подчеркнул скорость победителя.

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    • А Генри Сехудо предложил вариант следующего поединка для Раунтри: «Большая победа. Было бы здорово увидеть его бой с Иржи Прохазкой».

    Это выглядело бы логичным шагом для Раунтри на пути к титулу. В итоге мнение разделились: одни критиковали Халила за скучный и монотонный поединок, другие признавали превосходство.

    Но ключевым стал вердикт действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева. Он дал понять, что Раунтри не приоритетный выбор для следующего боя.

    Хилл случайный пассажир в топ-10

    Джамал Хилл
    globallookpress.com

    Исход боя поставил Джамала Хилла в крайне сложное положение. Третье поражение подряд — это уже не случайность, а тревожная тенденция. Вопрос о способности конкурировать на уровне топ-10 висит в воздухе. Ситуация напоминает историю Яна Блаховича.

    Как и поляк, Хилл достиг вершины в зрелом возрасте. Как и Блахович, он столкнулся с чередой неудач после потери пояса. Теперь UFC может видеть в нем трамплин для молодых. Главный вопрос: куда двигаться Хиллу? Три поражения подряд резко снизили его позиции в рейтинге.

    Вряд ли ему дадут бойца из верхушки. Скорее, следующим соперником станет боец из середины топ-15 или опасный внерейтинговый дебютант. Для Раунтри путь яснее. Его заявление было четким: «Я хочу стать чемпионом. Если дадут Анкалаева — буду драться».

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    • Проблема в том, что Анкалаев публично проигнорировал его вызов. UFC, скорее всего, захочет дать Раунтри еще одного серьезного соперника. Бой с Прохазкой наиболее вероятный вариант.

    Что касается Хилла, то картина мрачная. Выход в октагон после тяжелейшей травмы ахилла получился провальным. Бой показал, что он не вернулся на прежний уровень. Его скорость и реакция явно уже не те.

    В 34 года восстановиться после такой серии поражений будет невероятно сложно. Возможно, Хиллу нужен перерыв. Или бой с менее опасным соперником для возвращения уверенности.

    Но ясно одно: уровень Раунтри, Анкалаева или Прохазки ему сейчас не по зубам. Звездная карьера Джамала Хилла, достигшая пика в 2023 году, после Баку необратимо пошла на спад. Халил поставил на ней крест.

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