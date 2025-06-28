Джойнт — Эала. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Истбурне 28 июня 2025 года

Австралийка Майя Джойнт сыграет против Александры Эалы из Филиппин в финале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 28 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джойнт

Австралийская теннисистка пробилась в финал Истбурна после того, как добилась успеха в полуфинальном поединке против Анастасии Павлюченковой из России (7:5, 6:3).

Майя Джойнт в матче против Павлюченковой шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

В Истбурне Джойнт также переиграла россиянку Анну Блинкову (6:4, 7:5), британку Эмму Радукану (4:, 6:1, 7:6) и Онс Жабер из Туниса (7:5, 6:2).

Прогнозы на теннис

Майя Джойнт занимает 51 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Эала

Александра Эала добилась победы в полуфинальной игре против Варвары Грачёвой из Франции (7:5, 2:6, 6:3). На корте теннисистки провели 2 часа 23 минуты.

Эала выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.

Теннисистка из Филиппин одержала шесть побед в шести матчах. В британском Истбурне Эала также переиграла украинку Даяну Ястремскую (6:1, 6:2), Елену Остапенко из Латвии (0:6, 6:2, 6:3), итальянку Лючию Бронцетти (6:0, 6:1).

Теннисистка из Филиппин занимает 74 место в женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Эалу букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: Александра Эала вполне способна дать бой сопернице из Австралии. Спортсменка из Филиппин обыграла в Истбурне таких сильных соперниц, как Даяна Ястремская, Елена Остапенко. Так что не мы рискнём и поставим на победу Александры Эалы.

Рекомендуемая ставка: Победа Эалы с коэффициентом 2.60.