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    Эала выиграет титул в Истбурне?

    Джойнт — Эала. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Истбурне 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джойнт — Эала
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    Александра Эала
    Австралийка Майя Джойнт сыграет против Александры Эалы из Филиппин в финале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 28 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джойнт

    Австралийская теннисистка пробилась в финал Истбурна после того, как добилась успеха в полуфинальном поединке против Анастасии Павлюченковой из России (7:5, 6:3).

    Майя Джойнт в матче против Павлюченковой шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В Истбурне Джойнт также переиграла россиянку Анну Блинкову (6:4, 7:5), британку Эмму Радукану (4:, 6:1, 7:6) и Онс Жабер из Туниса (7:5, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    Майя Джойнт занимает 51 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Эала

    Александра Эала добилась победы в полуфинальной игре против Варвары Грачёвой из Франции (7:5, 2:6, 6:3). На корте теннисистки провели 2 часа 23 минуты.

    Эала выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.

    Теннисистка из Филиппин одержала шесть побед в шести матчах. В британском Истбурне Эала также переиграла украинку Даяну Ястремскую (6:1, 6:2), Елену Остапенко из Латвии (0:6, 6:2, 6:3), итальянку Лючию Бронцетти (6:0, 6:1).

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    Теннисистка из Филиппин занимает 74 место в женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Эалу букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Александра Эала вполне способна дать бой сопернице из Австралии. Спортсменка из Филиппин обыграла в Истбурне таких сильных соперниц, как Даяна Ястремская, Елена Остапенко. Так что не мы рискнём и поставим на победу Александры Эалы.

    Рекомендуемая ставка: Победа Эалы с коэффициентом 2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Эала?

    Матч Джойнт — Эала состоится 28 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Эала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Эалы.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Эала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Эалы» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Эала?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Эала?

    Коэффициенты букмекеров: : На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Эалу букмекеры предлагают за 2.60.

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