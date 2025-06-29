Араухо — Кортез. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

Вивиан Араухо
Турнирное положение: Араухо бывшая чемпионка Pancrase, сейчас занимает восьмую строчку рейтинга UFC. Бразильянка известна как универсальный боец с акцентом на борьбу и грэпплинг.
Последние бои: В апреле 2025 года Вивиан одержала победу единогласным решением над Язмин Ауреги. До этого Араухо потерпела поражение от Натальи Силвы, также решением судей. В октябре 2024 года взяла верх над Дженнифер Майей, но до этого уступила Алексе Грассо. В марте того же года выиграла у Андреа Ли.
Состояние бойца: Араухо опытный боец с сильной борьбой, но в последних встречах стала чаще работать в стойке. Физически мощная, активно ищет тейкдауны, но иногда пропускает много ударов. Встречается с элитными соперницами, чередуя победы и поражения.
Трейси Кортез
Турнирное положение: Кортез восходящая звезда дивизиона, занимает 12-ю позицию в рейтинге. Американка до недавнего времени не знала поражений в UFC.
Последние бои: В последнем бою Трейси проиграла единогласным решением Роуз Намаюнас. До этого Кортез взяла верх над Амандой Рибас и Мелиссой Гатто. Выиграла также раздельным решением у Эрин Бланчфилд вне UFC, а в промоушене из числа топовых соперника побеждала Жасмин Ясудавичус.
Состояние бойца: Кортез дисциплинированный и методичный боец, предпочитает контролировать темп и побеждать по очкам. Отлично защищается от ударов и тейкдаунов, редко рискует.
Ее стиль основан на тактическом прессинге и избегании опасных разменов.
Статистика для ставок
- Кортез выиграла предыдущие 5 из шести поединков
- Араухо за последние 5 боев одержала 3 победы и потерпела 2 поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Трэйси Кортез. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как успех Араухо оценивается в 2.30.
Прогноз: Кортез выглядит стабильнее: ее защита и контроль темпа могут стать ключевыми факторами. Араухо опасна в партере, но американка умеет грамотно защищаться. Вероятно, бой дойдет до решения судей, после чего, по мнению всех трех рефери, Кортез выиграет за счет точности и дисциплины.
- 1.76Борщев — Маккинни: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.95Гаджиев — Пшуков: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.18Резников — Шайхаев: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Победа Трэйси Кортез за 1.60.