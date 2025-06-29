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    Кортез нанесет Араухо очередное поражение?

    Араухо — Кортез. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Араухо — Кортез
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    Трейси Кортез
    В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится поединок Вивиан Араухо и Трэйси Кортез в женском наилегчайшем весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Араухо — Кортез, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вивиан Араухо

    Турнирное положение: Араухо бывшая чемпионка Pancrase, сейчас занимает восьмую строчку рейтинга UFC. Бразильянка известна как универсальный боец с акцентом на борьбу и грэпплинг.

    Последние бои: В апреле 2025 года Вивиан одержала победу единогласным решением над Язмин Ауреги. До этого Араухо потерпела поражение от Натальи Силвы, также решением судей. В октябре 2024 года взяла верх над Дженнифер Майей, но до этого уступила Алексе Грассо. В марте того же года выиграла у Андреа Ли.

    Состояние бойца: Араухо опытный боец с сильной борьбой, но в последних встречах стала чаще работать в стойке. Физически мощная, активно ищет тейкдауны, но иногда пропускает много ударов. Встречается с элитными соперницами, чередуя победы и поражения.

    Трейси Кортез

    Турнирное положение: Кортез восходящая звезда дивизиона, занимает 12-ю позицию в рейтинге. Американка до недавнего времени не знала поражений в UFC.

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    • Последние бои: В последнем бою Трейси проиграла единогласным решением Роуз Намаюнас. До этого Кортез взяла верх над Амандой Рибас и Мелиссой Гатто. Выиграла также раздельным решением у Эрин Бланчфилд вне UFC, а в промоушене из числа топовых соперника побеждала Жасмин Ясудавичус.

    Состояние бойца: Кортез дисциплинированный и методичный боец, предпочитает контролировать темп и побеждать по очкам. Отлично защищается от ударов и тейкдаунов, редко рискует.

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    Ее стиль основан на тактическом прессинге и избегании опасных разменов.

    Статистика для ставок

    • Кортез выиграла предыдущие 5 из шести поединков

    • Араухо за последние 5 боев одержала 3 победы и потерпела 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Трэйси Кортез. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как успех Араухо оценивается в 2.30.

    Прогноз: Кортез выглядит стабильнее: ее защита и контроль темпа могут стать ключевыми факторами. Араухо опасна в партере, но американка умеет грамотно защищаться. Вероятно, бой дойдет до решения судей, после чего, по мнению всех трех рефери, Кортез выиграет за счет точности и дисциплины.

    Ставка: Победа Трэйси Кортез за 1.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Араухо — Кортез?

    Матч Араухо — Кортез состоится 29 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Араухо — Кортез?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Трэйси Кортез.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Араухо — Кортез?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Трэйси Кортез» с коэффициентом у букмекеров 1.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Араухо — Кортез?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Араухо — Кортез?

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Трэйси Кортез. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как успех Араухо оценивается в 2.30.

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    Араухо — Кортез: прогноз и ставка за 1.60, статистика, коэффициенты матча 29.06.202503:00. Кортез нанесет Араухо очередное поражение?
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