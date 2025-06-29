Араухо — Кортез. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится поединок Вивиан Араухо и Трэйси Кортез в женском наилегчайшем весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Араухо — Кортез, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вивиан Араухо

Турнирное положение: Араухо бывшая чемпионка Pancrase, сейчас занимает восьмую строчку рейтинга UFC. Бразильянка известна как универсальный боец с акцентом на борьбу и грэпплинг.

Последние бои: В апреле 2025 года Вивиан одержала победу единогласным решением над Язмин Ауреги. До этого Араухо потерпела поражение от Натальи Силвы, также решением судей. В октябре 2024 года взяла верх над Дженнифер Майей, но до этого уступила Алексе Грассо. В марте того же года выиграла у Андреа Ли.

Состояние бойца: Араухо опытный боец с сильной борьбой, но в последних встречах стала чаще работать в стойке. Физически мощная, активно ищет тейкдауны, но иногда пропускает много ударов. Встречается с элитными соперницами, чередуя победы и поражения.

Трейси Кортез

Турнирное положение: Кортез восходящая звезда дивизиона, занимает 12-ю позицию в рейтинге. Американка до недавнего времени не знала поражений в UFC.

Последние бои: В последнем бою Трейси проиграла единогласным решением Роуз Намаюнас. До этого Кортез взяла верх над Амандой Рибас и Мелиссой Гатто. Выиграла также раздельным решением у Эрин Бланчфилд вне UFC, а в промоушене из числа топовых соперника побеждала Жасмин Ясудавичус.

Состояние бойца: Кортез дисциплинированный и методичный боец, предпочитает контролировать темп и побеждать по очкам. Отлично защищается от ударов и тейкдаунов, редко рискует.

Ее стиль основан на тактическом прессинге и избегании опасных разменов.

Статистика для ставок

Кортез выиграла предыдущие 5 из шести поединков

Араухо за последние 5 боев одержала 3 победы и потерпела 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Трэйси Кортез. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как успех Араухо оценивается в 2.30.

Прогноз: Кортез выглядит стабильнее: ее защита и контроль темпа могут стать ключевыми факторами. Араухо опасна в партере, но американка умеет грамотно защищаться. Вероятно, бой дойдет до решения судей, после чего, по мнению всех трех рефери, Кортез выиграет за счет точности и дисциплины.

Ставка: Победа Трэйси Кортез за 1.60.