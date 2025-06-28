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    «Бенфика» и «Челси» забьют друг другу, «Макслайн» снова начнет побеждать

    Экспресс дня 28 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Энцо Мареска
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Клубного чемпионата мира и чемпионата Беларуси На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Гомель» — «Макслайн»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Гомель» находится на восьмом месте в таблице. У команды 18 очков по итогам 13 встреч. «Гомель» одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

    В июне «Гомель» провел три матча. Клуб смог одержать две победы. «Гомелю» удалось взять верх над «Слуцком» и брестским «Динамо». В этих встречах команда забила 4 гола и ни разу не пропустила.

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  • 23/06/2025

    • «Макслайн» лидирует в Высшей лиге чемпионата Беларуси. У клуба 33 очка по итогам 13 матчей. «Макслайн» одержал 10 побед, три раза сыграл вничью и ни разу не уступил.

    21 июня в Высшей лиге прервалась шестиматчевая выигрышная серия «Макслайна». Как ни странно, отобрать очки у лидера смог аутсайдер Высшей лиги «Молодечно». Скорее всего, в предстоящей встрече у «Макслайна» будет запредельный настрой, ведь нужно продолжать побеждать.

    Ставка: Победа «Макслайна» за 1.91.

    «Палмейрас» — «Ботафого»

    Футбол. Клубный чемпионат мира

    «Палмейрас» завершил групповой этап Клубного чемпионата мира-2025 без единого поражения. Команда одержала одну победу и дважды сыграла вничью. В трех встречах было набрано 5 очков.

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    Последний раз «Палмейрас» проигрывал в матче чемпионата Бразилии. Встреча состоялась 2 июня. В этот день «Палмейрас» уступил в гостях «Крузейро» со счетом 1:2.

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  • 25/06/2025

    • «Ботафого» на групповом этапе Клубного чемпионата мира набрал 6 очков в трех матчах. Были одержаны две победы. Команде удалось обыграть «Сиэтл Саундерс» (2:1) и «ПСЖ» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последний раз «Палмейрас» и «Ботафого» играли друг с другом в чемпионате Бразилии. Матч прошел 30 марта. Поединок закончился вничью 0:0.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.52.

    «Бенфика» — «Челси»

    Футбол. Клубный чемпионат мира

    «Бенфика» отлично провела групповой этап Клубного чемпионата мира. Команда смогла занять в квартете первое место, опередив «Баварию». «Орлы» набрали 7 очков по итогам трех встреч.

    На групповом этапе «Бенфика» играла со страстью и высокой самоотдачей. У команды очень хороший состав. В атаке в отличной форме находится Анхель ди Мария. Сможет ли аргентинец забить в предстоящей встрече?

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  • 24/06/2025

    • «Челси» в своем квартете записал в актив 6 очков по итогам трех матчей. Лондонцы дважды победили и один раз проиграли. Не удалось добиться положительного результата лишь во встрече с «Фламенго» (1:3).

    В линии «Челси» идет фаворитом. Но у английского клуба точно не будет легкой прогулки. Вполне вероятен открытый футбол. Вряд ли команды захотят действовать осторожно.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Общий коэффициент — 5.22.

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    Экспресс дня 28 июня: прогноз и ставка за 5.22, статистика, коэффициенты матча 28.06.202523:00. «Бенфика» и «Челси» забьют друг другу, «Макслайн» снова начнет побеждать
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