С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»

1 марта в 20 туре российской Премьер-лиге «Краснодар» принимал «Уфу». «Быки» смогли выиграть со счетом 2:0.

Кадровая дыра «Краснодара»

О кадровой проблеме «быков» написали на Sport24.

«"Краснодару" дико не везет в начале 2020-го. Еще летом команда потеряла только что купленного Реми Кабелла, а за зимний перерыв потеряла еще 8 игроков стартового состава. Например, выбыли три центральных защитника, которые меняли друг друга по ходу первой части сезона — Спайич, Мартынович и Фьолусон. А в центре поля краснодарцы лишились Камболова, Газинского и Вильены.

В закрытом режиме на сборах "Краснодар" наигрывал пару защитников Кайо (номинально опорник) + Сорокин (выписан из "Рубина" на полгода раньше). С "Уфой" сыграла именно эта связка, а в центре поля дебютировал 20-летний воспитанник академии Александр Черников. Кроме него в заявке "Краснодара" оказалось еще 10 воспитанников (Сафонов и Уткин тоже в старте; Шапи, Жигулев, Бородин, Ивашин, Мацукатов, Сергеев, Кутовой, Адамов — на скамейке).

💣 Стартовый состав на #КраснодарУфа 👇11 воспитанников клубной @FCK_Academy сегодня в заявке на матч 💪

В запасе: Синицын (В), Адамов (В), Бородин, Ивашин, Жигулёв, Мацукатов, Сергеев, Кутовой, Сулейманов, Берг.#ВпередБыки pic.twitter.com/oz1ExYhUdN — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 1, 2020

Даже при таких проблемах проблем с обороной у "Краснодара" не было. "Уфа" создала пару не слишком опасных моментов, но Кайо и Сорокин выглядели уверенно. В отличие от опорной зоны: команде Мусаева было тяжело выйти из обороны в атаку и создавать шансы для Ари. Как итог — впервые краснодарцы пробили в створ ворот только на 66-й минуте».

«Уфа» пользовалась возможностями впереди

Гости в большей мере занимались разрушением, но при возможности создавали и впереди. Об этом пишет Роман Гуськов с Rusfootball.info.

«"Уфа" не играла в атаке интересно: единственный удар из штрафной она нанесла после стандарта и крайне не точно. Но гости как могли пользовались тем, что "Краснодар" давал пространство. Проще говоря, до штрафной уфимцам было куда бежать, имелась и возможность пробить издали. Сверхдальней попыткой отметился молодой узбекский дебютант Урунов, хотя Сафонова напряг только Кротов.

При этом нельзя было сказать, что "Уфа" играла исключительно на контратаках, бывали и позиционные. Но команда Вадима Евсеева свой небольшой процент владения набирала на чужой половине поля, стремясь быстрее доставить мяч в атаку. У "Краснодара" же, как это часто бывает, самыми пасующими стали центральные защитники».

Берг вышел и помог

Опять же Rusfootbal.info пишет об этом матче. Представители ресурса выделили нападающего «Краснодара» Маркуса Берга.

«Тренерский штаб "Краснодара" не стал тратить ещё 15-20 минут впустую и выпустил Берга вместо Черникова уже в перерыве. Хозяева явно настраивались на стартовый натиск после перерыва и насели на чужую половине глубже и активнее, но результат плюс-минус оставался тем же: на 54-й минуте Фернандеш пробил издали, но первый удар хозяев в матче был заблокирован.

Берг заслужил ФК «Краснодар»

"Уфа" перетерпела нелёгкий момент и снова ответила убедительнее. После стандарта 19-летний Остон Урунов в чужой штрафной (!) финтом Зидана (!!) разбросал нескольких соперников (!!!) и пробил с убойной позиции, но дело закончилось блоком.

С течением времени усиливалось впечатление, что если сегодня кто и забьёт, так это "Уфа". Первого удара "Краснодара" в створ пришлось ждать до 67-й минуты, когда Вандерсон всё-таки сумел сместиться в центр и приложиться, не проблема для Беленова.

Календарь и таблица РПЛ

Но следом у "Краснодара" совершенно внезапно прошла фирменная стеночка на скорости, которую уже никто и не ждал. Трудно сказать, как сквозь такую плотную оборону "Уфы" обратный пас Ари докатился до Вандерсона, но за единственный сбой в защите гости были наказаны. Беленов потащил удар Вандерсона, но с добиванием Берга справиться уже не мог. Эксперту Владимиру Быстрову ничего не оставалось, кроме как отдать шведу приз как лучшему игроку матча».

Грамотные перестановки Мусаева и Матвеева

«Спорт Экспресс» отметил грамотные перестановки, которые после перерыва сделали Мурад Мусаев и Сергей Матвеев. Они повлияли на ход игры в целом.

«Одно единственное решение тренерского штаба Мурада Мусаева и Сергея Матвеева перевернуло все.

И речь в данном случае стоит вести не столько о действительно классном выходе на замену Шапи, сколько о последовавших перестроениях. Здесь все сошлось воедино: начиная от заработавших на других скоростях флангах атаки, и заканчивая сдвоенным центром нападения в лице Ари и Берга. Главным же решением оказался перевод в центр полузащиты Мануэла Фернандеша. 34-летний португалец — не самый скоростной игрок, однако высочайший игровой интеллект позволяет ему принимать оптимальные решения в ритме работы суперкомпьютера.

А так как мяч в любом случае перемещается по полю быстрее самого быстрого футболиста, соперник перестал успевать перекрывать направления краснодарских атак. Ману оказался в родной стихии, а так как с такими же умницами, как Ари и Олссон, он говорит на одном футбольном языке, достижение результата стало вопросом времени».

Очередные проблемы с VAR

На Rusfootball.info подняли вопрос с эпизодом, в котором назначался и перебивался пенальти.

«11-метровый был назначен благодаря видеоассистентам Матюнину и Кобзеву. Главный арбитр Васильев, похоже, вообще не заметил никакой руки у Йокича, но сбегал просмотрел повтор и быстро назначил 11-метровый. Ситуация противоречивая: с одной стороны, рука была оттопырена от корпуса, увеличивала площадь тела, но с другой — мяч отскочил от головы игрока "Краснодара", находившейся в 10 см. Убрать руку Йокич никак не мог. Находилась ли она в естественном положении при прыжке? В общем, вы поняли, что с системой ВАР на всех матчах обсуждений судейства станет только больше.

Беленов потащил пенальти от Ари, но обеими ногами вышел за линию до удара. Ситуация начала приобретать для "Уфы" оттенок ВАР-убийства, но по перебитому пенальти как раз вопросов нет. Почему не перебивали в других матчах? Вопрос к судьям других матчей, но не этого».

0