ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»

    Пресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Уфа»

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Слуцкий Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине» Исмаила Сарр«Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных» Зинедин ЗиданПримера. «Класико», «Атлетико» не справился с «Эспаньолом»
  • 22:06
    • Месси и Гризманн в старте «Барселоны» на матч с «Реалом»
  • 21:33
    • «Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
  • 20:00
    • «Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»
  • 19:35
    • «Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью
  • 19:08
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
  • 18:57
    • «МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном» в Ливерпуле
  • 18:27
    • «Краснодар» дома обыграл «Уфу»
    Все новости спорта
    Мануэл Фернандеш
    Мануэл Фернандеш
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    1 марта в 20 туре российской Премьер-лиге «Краснодар» принимал «Уфу». «Быки» смогли выиграть со счетом 2:0.

    Кадровая дыра «Краснодара»

    О кадровой проблеме «быков» написали на Sport24.

    «"Краснодару" дико не везет в начале 2020-го. Еще летом команда потеряла только что купленного Реми Кабелла, а за зимний перерыв потеряла еще 8 игроков стартового состава. Например, выбыли три центральных защитника, которые меняли друг друга по ходу первой части сезона — Спайич, Мартынович и Фьолусон. А в центре поля краснодарцы лишились Камболова, Газинского и Вильены.

    В закрытом режиме на сборах "Краснодар" наигрывал пару защитников Кайо (номинально опорник) + Сорокин (выписан из "Рубина" на полгода раньше). С "Уфой" сыграла именно эта связка, а в центре поля дебютировал 20-летний воспитанник академии Александр Черников. Кроме него в заявке "Краснодара" оказалось еще 10 воспитанников (Сафонов и Уткин тоже в старте; Шапи, Жигулев, Бородин, Ивашин, Мацукатов, Сергеев, Кутовой, Адамов — на скамейке).

    Даже при таких проблемах проблем с обороной у "Краснодара" не было. "Уфа" создала пару не слишком опасных моментов, но Кайо и Сорокин выглядели уверенно. В отличие от опорной зоны: команде Мусаева было тяжело выйти из обороны в атаку и создавать шансы для Ари. Как итог — впервые краснодарцы пробили в створ ворот только на 66-й минуте».

    «Уфа» пользовалась возможностями впереди

    Гости в большей мере занимались разрушением, но при возможности создавали и впереди. Об этом пишет Роман Гуськов с Rusfootball.info.

  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
  • Пресса и комментарии о матче ЦСКА — «Урал»
  • Вчера

    • «"Уфа" не играла в атаке интересно: единственный удар из штрафной она нанесла после стандарта и крайне не точно. Но гости как могли пользовались тем, что "Краснодар" давал пространство. Проще говоря, до штрафной уфимцам было куда бежать, имелась и возможность пробить издали. Сверхдальней попыткой отметился молодой узбекский дебютант Урунов, хотя Сафонова напряг только Кротов.

    При этом нельзя было сказать, что "Уфа" играла исключительно на контратаках, бывали и позиционные. Но команда Вадима Евсеева свой небольшой процент владения набирала на чужой половине поля, стремясь быстрее доставить мяч в атаку. У "Краснодара" же, как это часто бывает, самыми пасующими стали центральные защитники».

    Берг вышел и помог

    Опять же Rusfootbal.info пишет об этом матче. Представители ресурса выделили нападающего «Краснодара» Маркуса Берга.

    «Тренерский штаб "Краснодара" не стал тратить ещё 15-20 минут впустую и выпустил Берга вместо Черникова уже в перерыве. Хозяева явно настраивались на стартовый натиск после перерыва и насели на чужую половине глубже и активнее, но результат плюс-минус оставался тем же: на 54-й минуте Фернандеш пробил издали, но первый удар хозяев в матче был заблокирован.

    Берг заслужил
    ФК «Краснодар»

    "Уфа" перетерпела нелёгкий момент и снова ответила убедительнее. После стандарта 19-летний Остон Урунов в чужой штрафной (!) финтом Зидана (!!) разбросал нескольких соперников (!!!) и пробил с убойной позиции, но дело закончилось блоком.

    С течением времени усиливалось впечатление, что если сегодня кто и забьёт, так это "Уфа". Первого удара "Краснодара" в створ пришлось ждать до 67-й минуты, когда Вандерсон всё-таки сумел сместиться в центр и приложиться, не проблема для Беленова.

    Календарь и таблица РПЛ

    Но следом у "Краснодара" совершенно внезапно прошла фирменная стеночка на скорости, которую уже никто и не ждал. Трудно сказать, как сквозь такую плотную оборону "Уфы" обратный пас Ари докатился до Вандерсона, но за единственный сбой в защите гости были наказаны. Беленов потащил удар Вандерсона, но с добиванием Берга справиться уже не мог. Эксперту Владимиру Быстрову ничего не оставалось, кроме как отдать шведу приз как лучшему игроку матча».

    Грамотные перестановки Мусаева и Матвеева

    «Спорт Экспресс» отметил грамотные перестановки, которые после перерыва сделали Мурад Мусаев и Сергей Матвеев. Они повлияли на ход игры в целом.

    «Одно единственное решение тренерского штаба Мурада Мусаева и Сергея Матвеева перевернуло все.

    И речь в данном случае стоит вести не столько о действительно классном выходе на замену Шапи, сколько о последовавших перестроениях. Здесь все сошлось воедино: начиная от заработавших на других скоростях флангах атаки, и заканчивая сдвоенным центром нападения в лице Ари и Берга. Главным же решением оказался перевод в центр полузащиты Мануэла Фернандеша. 34-летний португалец — не самый скоростной игрок, однако высочайший игровой интеллект позволяет ему принимать оптимальные решения в ритме работы суперкомпьютера.

  • Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»
  • Безголевая ничья «Тамбова» и «Рубина» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • Вчера

    • А так как мяч в любом случае перемещается по полю быстрее самого быстрого футболиста, соперник перестал успевать перекрывать направления краснодарских атак. Ману оказался в родной стихии, а так как с такими же умницами, как Ари и Олссон, он говорит на одном футбольном языке, достижение результата стало вопросом времени».

    Очередные проблемы с VAR

    На Rusfootball.info подняли вопрос с эпизодом, в котором назначался и перебивался пенальти.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    «11-метровый был назначен благодаря видеоассистентам Матюнину и Кобзеву. Главный арбитр Васильев, похоже, вообще не заметил никакой руки у Йокича, но сбегал просмотрел повтор и быстро назначил 11-метровый. Ситуация противоречивая: с одной стороны, рука была оттопырена от корпуса, увеличивала площадь тела, но с другой — мяч отскочил от головы игрока "Краснодара", находившейся в 10 см. Убрать руку Йокич никак не мог. Находилась ли она в естественном положении при прыжке? В общем, вы поняли, что с системой ВАР на всех матчах обсуждений судейства станет только больше.

    Беленов потащил пенальти от Ари, но обеими ногами вышел за линию до удара. Ситуация начала приобретать для "Уфы" оттенок ВАР-убийства, но по перебитому пенальти как раз вопросов нет. Почему не перебивали в других матчах? Вопрос к судьям других матчей, но не этого».

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Убедительный «Спартак». Красно-белые заслуженно победили в столичном дерби
  • 29/02/2020 в 22:21
    •
  • Прогноз
  • «Сампдория» — «Верона»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Команда Зидана переживает спад
  • Решения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
    • 00:45 24/02/2020     Юрген Клопп
  • Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
    • 14:04 25/02/2020     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 18-24 февраля
    • 20:31 24/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:180
  • 23:38
    • Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Канаде
  • 22:54
    • Арум: Третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в июле
  • 22:28
    • «Хетафе» удержал победу над «Мальоркой»
    Хоккеисты «Барыса» Хоккей КХЛ. «Барыс» разгромил «Магнитку», «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 20:000
  • Экспресс дня

  • «Верона» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.11
    •
  • 23:58
    • «Милуоки» обыграл «Шарлотт», Адетокумбо набрал 41 очко
  • 23:30
    • Россия завоевала золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки
  • 23:23
    • Рудаков: Поздравляю Кокорина с возвращением, но лучший — Луценко!
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромлен в гостях у «Уотфорда», «МЮ» не справился с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ Вчера в 19:470
  • 21:58
    • Дубль Калинича помог «Роме» обыграть «Кальяри»
  • 21:12
    • «Бордо» и «Ницца» сыграли вничью
  • 21:01
    • «Арсенал» выиграл у «Сочи» благодаря дублю Луценко
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Миннесота — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сампдория — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Портсмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.11
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие