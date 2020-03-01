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    Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»

    Пресса и комментарии о матче ЦСКА — «Урал»

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    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    В 20 туре РПЛ ЦСКА сумел избежать домашнего поражения от «Урала» благодаря голу Марио Фернандеса на последних минутах.

    Гончаренко с трибун не смог подтвердить своих слов

    «В конце сборов ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в команде появилась "химия", а игра в позиционном нападении наконец налажена. Тем не менее матч с "Уралом" доказал обратное. Если бы не Фернандес, "армейцы" вообще остались бы без очков в первой игре после возобновления сезона», — пишет Богдан Горбунов, обозреватель «Чемпионата».

    «Главному тренеру "армейцев" пришлось сидеть на трибунах за инцидент в матче с "Краснодаром", который произошел еще до перерыва.

    В домашней игре ЦСКА с "Уралом" командой руководил с бровки старший тренер Сергей Овчинников. Если вы уже забыли, в матче последнего тура РПЛ до зимнего перерыва против "Краснодара" Виктор Гончаренко нелестно высказался в адрес арбитра Василия Казарцева, за что получил трёхматчевую дисквалификацию. Поэтому обязанности главного тренера "армейцев" Овчинников был обязан взять на себя.

    Сергей Овчинников

    Тем не менее состав на матч с "Уралом" наверняка выбирал Гончаренко — такой возможности его лишить никто не мог.

    С первых минут встречи в центре обороны вместо Игоря Дивеева действовал Виктор Васин, который с конца августа отсутствовал из-за повреждения колена. Других серьёзных изменений в составе ЦСКА не было. Новички Шкурин и Котин оказались на скамейке запасных. Против "Урала" команда Гончаренко вышла играть с привычной схемой с тремя центральными защитниками.

    В отличие от ЦСКА екатеринбуржцы сразу отправили в бой своих новичков. С начала матча на левом фланге обороны действовал Николай Золотов, а в центре защиты Мацей Вилюш».

    Единственный удар в створ от «Урала»

    ЦСКА пытался контролировать мяч, но это нередко приводило к тому, что «Урал» убегал в контратаки. Примерно так гости и открыли счет.

    «Москвичи старались доминировать, больше владели мячом и давили, а гости убегали в контратаки и зарабатывали стандарты, которые выглядели поопаснее подходов хозяев.

    "Урал" своим единственным ударом в створ (Бикфалви с лета очень красиво положил в девятку) вышел вперед — этот гол стал первым в ворота ЦСКА с 2015 года.

    ЦСКА пытался забить, но казалось, что так все и закончится — и "Урал" впервые с 1995 года обыграет ЦСКА в рамках чемпионата России (и впервые с 11 лет — с учетом Кубка)», — пишут на Sports.Ru.

    «Не забиваешь ты — забивают тебе»

    В конце встречи «Урал» мог добить соперника, если бы Андрей Егорычев не пожадничал и отдал на Погребняка.

    «89-я минут. Андрей Егорычев убегал с центра поля один на один с Акинфеевым, умело обыграл защитника, обнаружил рядом Погребняка и... Как думаете, что было дальше?

    Егорычев ударил сам — и мимо!», — рассказывают на сайте Sports.Ru

    Фрагмент матча

    Через пару минут «армейцы» наказали соперника за неиспользованный момент. Марио Фернандес стал героем решающего эпизода.

    «Мяч потерялся на трибунах. На незаполненном стадионе ЦСКА раздался гневный крик босса "Урала" Григория Иванова. Об этом даже пошутил комментатор Дмитрий Шнякин: "Боюсь за здоровье Егорычева в раздевалке".

    "Егорычев сильно переживает, что не реализовал момент, — оправдывал игрока после матча тренер Дмитрий Парфенов. — Вроде все делал по уму, можно было и Погребняку катить. Мы его поддержим, это футбол, жизнь на этом не закончилась".

    91-я минута. Игра Фернандеса — отдельный вид искусства. Оказался после углового в районе одиннадцатиметровой отметки, принял мяч на грудь и технично упрятал его в девятку — без шансов для Годзюра (и, кстати, очень похоже на гол Бикфалви)».

    Эмоции Дзагоева

    В эпизоде с заменой Алана Дзагоева было видно, как футболист оказался недоволен тем, что происходило на поле и, судя по всему, за его пределами.

    «Эмоции Дзагоева походили на истерику: он вопил на газон, всплескивал руками и бил себя по ногам. Овчинников выпускал вместо него Шкурина — до кромки поля Алан добрел относительно спокойно, а вот затем швырнул оземь перчатку и пнул скамейку», — пишет обозреватель Sport24 Александр Муйжнек.

    Все не так, как хотелось бы

    Представитель «Спорт Экспресс» Дмитрий Гирин подвел описал картину матча более детально и сделал выводы о том, почему ЦСКА смотрелся блекло.

    «К сожалению для болельщиков армейцев, какого-то прорыва в этом отношении в матче с "Уралом" не случилось. Происходившее на поле "ВЭБ Арены" напоминало не самые удачные осенние встречи — в Лиге Европы, с "Динамо", с "Арсеналом"... По большому счету, сценарий повторился. Преимущество во владении мячом, крайне малое количество острых моментов у ворот соперника, пропущенный во второй тайме гол. В этот раз повезло — в самой концовке Мариу Фернандесу удался прекрасный удар с разворота. Хотя забей несколькими минутами ранее уралец Андрей Егорычев, все бы закончилось совсем печально.

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    "Можно было побеждать 2:0", — констатировал после матча главный тренер гостей Дмитрий Парфенов, и с ним не поспоришь.

    Да и игровые ходы ЦСКА оказались привычными. В первом тайме хозяева много нагружали фланг Мариу Фернандеса — три четверти атак шли через эту зону. Впрочем, справедливости ради, после перерыва у москвичей заработал и левый край, тогда как русский бразилец, напротив, немного потерялся и напомнил о себе только на последних минутах. Зато как!

    А вот для Влашича это был однозначно не лучший матч. Каких либо остроты и креатива от хорвата почти не исходило, хотя он и оставался на поле до самого финального свистка — единственный из тройки центральных полузащитников. Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, руководивший командой в отсутствии дисквалифицированного Виктора Гончаренко, после финального свистка сетовал, что "Урал" оборонялся всей командой, хотя и признал, что красно-синие действовали слишком медленно. Но в большинстве матчей будет именно так, и к этому пора бы уже давно привыкнуть. И без сильного Влашича вскрывать насыщенную оборону соперников очень тяжело.

    Хотя еще один ресурс у ЦСКА есть — это Алан Дзагоев. С его появлением в стартовом составе конфигурация полузащиты армейцев изменилась.

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    • Местами Дзагоев был очень хорош. Показателен момент, когда в середине первого тайма предупреждение получил защитник "Урала" Денис Поляков. В том эпизоде Алан классно разогнал атаку, идеально вложив мяч в ногу Влашичу, которого сбил соперник. И, собственно, именно дальний удар Дзагоева, после которого мяч сотряс крестовину, долгое время оставался самым опасным в исполнении ЦСКА.

    Ощущалось, как Дзагоев соскучился по игре — желания было очень много. Хотя к середине второго тайма хавбек очевидно устал».

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