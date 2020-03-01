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    Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»

    Безголевая ничья «Тамбова» и «Рубина» — в нашем обзоре спортивной прессы

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    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
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    «Тамбов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 0:0. На 75-й минуте матча арбитры отменили гол тамбовчанина Михаила Костюкова из-за нарушения правил на защитнике.

    Экскурсия для Слуцкого

    Автор Sport24 Данила Игнатов иронизирует над непредвиденной задержкой, с которой «Рубин» прибыл на матч с «Тамбовом» который проходил в Нижнем Новгороде.

    «Первый официальный матч Слуцкого в "Рубине" начался с шоу. Водитель клубного автобуса решил устроить коучу экскурсию по Нижнему Новгороду (если забыли, там теперь играет "Тамбов"). Наверное, подумал, что Леонид Викторович соскучился по России.

    В результате казанцы немного опоздали на матч — по регламенту нужно быть на стадионе как минимум за час. Корреспондент "Спорт БО" Влад Зимагулов объяснил в твиттере, что предоставленный "Тамбовом" водитель вбил в навигатор старую арену и даже спорил со Слуцким, что знает, куда нужно ехать.

    "Хороший город. Много и старых, и новых зданий. Какие-то микрорайоны новые мы увидели. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо — я как раз никогда не был, поэтому насладился видом. Точнее, конечно, был, но чтобы нас 50 минут возили перед игрой на автобусе — такого еще не было!", — с иронией резюмировал Слуцкий в предматчевом флэше»

  • Павел Худяков
  • Генеральный директор «Тамбова»
  • Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это не похоже. Приносим «Рубину» извинения.

    • Пустой стадион

    Автор блога «Не хоккеем единым» Руслан Гункин печалится из-за низкой посещаемости дебютного матча Леонида Слуцкого во главе «Рубина».

    «О том, что клуб РПЛ играет в Нижнем, мало кто догадывается: в городе практически не встретить афиш или каких-либо рекламных роликов.

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    • Да и перед самим стадионом не веет "большим" футболом, в кассах народу 2-3 человека, внутри стадиона абсолютно никакой движухи не заметно. Больше того, возможно и не было в продаже предматчевых программок, которые раздавали представителям СМИ.

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    3 858 зрителей (9 % при вместимости 44 899) — не та цифра, на которую рассчитывают в тамбовском клубе, дабы окупить аренду стадиона.

    Казанский клуб мог и вовсе опоздать на игру, за что "спасибо" нужно сказать водителю автобуса, который повез команду на резервный стадион в Нижнем — "Локомотив".

    «Тамбов» — «Рубин»

    Во время оглашения состава команд трибуны эмоционально встретили фамилию Михаила Костюкова, так как Нижний Новгород — родной город для полузащитника, да и первые шаги он делал именно здесь.

    Отчетливо был слышен фанатский десант из Казани, который, не умолкая, гнал свою команду. Чего не скажешь о номинальных хозяевах поля, которые в количестве 10 человек поддерживали команду, вывесив баннер: #ФКТамбовВернисьДомой»

  • Водитель повёз команду на стадион «Локомотив» по старой памяти. 50 минут команда провела в автобусе перед игрой. Ни в коем случае никого не обвиняем, не ищем вселенского заговора, но ситуация странная: водитель хозяйской команды не знает, где находится стадион. Мы сюда прибыли с несколько другими задачами, а не для того, чтобы 50 минут ездить по прекрасному Нижнему Новгороду. Команда соперника извинилась. Их тоже можно понять, всё-таки команда играет не в своем городе.
  • Пресс-служба «Рубина»

    • В бой идут одни новички

    Автор «Спорта День за Днем» Веня Пьянов изучает стартовые составы команд, отмечая, что Леонид Слуцкий не побоялся бросить в бой новичков клуба.

    «Леонид Слуцкий вернулся в РПЛ, чтобы спасти "Рубин" от вылета. Приключение экс тренера сборной России, ЦСКА, "Халл Сити" и "Витесса" в Казани — одна из самых интересных историй второй части нынешнего сезона. 48-летний специалист дебютировал со своей новой командой в Нижнем Новгороде, где теперь принимает соперников главный кочевник нашего чемпионата "Тамбов".

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    • В стартовый состав "Рубина" Слуцкий включил четырех новичков. В центре обороны вышел арендованный у "Браги" Пабло Сантос, в центре поля — арендованный у "Ольборга" Оливер Абильгор, на позиции правого инсайда — купленный у "Леха" за 500 тысяч евро Дарко Йевтич, а в нападении — самый дорогой новичок зимнего трансферного окна Иван Игнатьев. Напомним, воспитанник "Краснодара" стоил казанскому клубу 7 млн евро. А вот молодые таланты, сверкавшие в ФНЛ (Илья Самошников, Денис Макаров и Солтмурад Бакаев) начали матч на скамейке запасных.

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    В основу "Тамбова" попали два защитника-новичка — Александр Филин и Александр Каплиенко. Первый перешел из "Химок", а второй из "Динамо" Тбилиси».

    Игра была равна, играли два....

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой не впечатлен игрой команд в Нижнем Новгороде, в в особенности игрой казанского клуба.

    «Как-то Валерий Карпин ёмко прокомментировал подобный футбол. Действительно, никакой феерии от "Рубина" увидеть в первом матче не удалось. Да, казанцы и Леонид Слуцкий много шутили и смеялись во время предсезонки, но теперь наступили рабочие будни.

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    • Только вот "Рубин" совсем не впечатлил. За весь матч казанцы нанесли 12 ударов по воротам, в створ пришлись лишь 3 из них. "Тамбов", не хватающий звёзд с небес, выглядел интереснее и логичнее. По крайней мере, было понятно, за счёт чего "Тамбов" пытается набрать очки.

    Календарь и таблица РПЛ

    В концовке "Тамбов" даже сумел забить, но гол был отменён. Михаил Костюков в борьбе с соперником положил ему руки на спину, после чего точно пробил головой. Но этот эпизод, который напомнил борьбу Габи Жезуса и Серхио Рамоса, в РПЛ трактовался в пользу защитника.

    «Тамбов» — «Рубин»

    Итоговые нули — вполне закономерный результат, который вряд ли расстроил тренеров обеих команд. Матч получился упорным, но совсем не зрелищным. Впрочем, это всё равно толком никто не увидел. Видимо, не видел даже тот самый водитель, который возил кругами "Рубин" по Нижнему Новгороду».

    Багаж Шаронова

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин критикует игру казанского клуба, не замечая каких-то изменений в ней, появившихся с приходом на тренерский мостик Леонида Слуцкого.

    «Ни перерыв, ни замены, которые делал во втором тайме Слуцкий, не изменили картину матча. Да, после выхода Давиташвили тот же Подберезкин стал куда больше участвовать в розыгрыше мяча, но владение "Рубина", как сейчас модно говорить, было стерильным и рассыпалось, натыкаясь на прессинг "Тамбова" — тот, правда, его применял очень дозированно.

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    • Ничего не меняли в своей игре и номинальные хозяева, но тут работает принцип "от добра добра не ищут". А, выбегая в атаку, действовали все так же просто — подход к штрафной и удар или прострел.

    В общем, пока "Рубин" Слуцкого не слишком отличается от "Рубина" Романа Шаронова. В том смысле, что и там, и там были декларации о красивом, агрессивном футболе, а на выходе — минимум остроты и голов.

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    Безусловно, можно кивать на соперника — мол, стоит сзади всей командой и все в таком духе, такие разговоры мы слышим регулярно. Но как раз таки "Тамбов" выглядел командой цельной и организованной, знающей, как она хочет достигать результата.

    У Слуцкого же впереди еще очень много работы».

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