ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионов

    Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Мануэл ФернандешС кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу» Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду«Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионов Леонид Слуцкий Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»
  • 00:54
    • «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры
  • 21:33
    • «Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
  • 20:00
    • «Эспаньол» поделил очки с «Атлетико»
  • 19:35
    • «Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью
  • 19:08
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
  • 18:57
    • «МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном» в Ливерпуле
  • 18:27
    • «Краснодар» дома обыграл «Уфу»
    Все новости спорта
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    В 28-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 победил «Тоттенхэм» на выезде. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Тоттенхэм» имеет проблемы с психологией

    «Жозе Моуринью поставил под сомнение "психологические характеристики" своих игроков после того, как "Тоттенхэм" еще сильнее отстал от путевки в Лигу чемпионов после поражения от "Вулверхэмптона", который отыгрывался дважды по ходу матча и стал шестым в таблице, обойдя конкурента», — пишет на страницах The Telegraph Джерри Кокс.

  • Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?
  • «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»?
  • 21/02/2020

    • «Теперь на три очка отстают от четвертого в таблице "Челси", и должны считаться серьезными кандидатами на место в Лиге чемпионов следующего сезона. "Тоттенхэм" движется в противоположном направлении, и это третье подряд поражение угрожает рекорду Моуринью по завоеванию трофея в первом сезоне каждого из его клубов. Хотя он утверждал, что результат был "абсолютно несправедливым", он также усомнился в характере и психологической способности своих игроков делать все, что нужно для победы».

    Вулверхэмптон способен побороться за Лигу чемпионов

    «Эти обе команды питают надежды на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но именно "Волки" могут похвастаться лучшей формой, а теперь и лучшей платформой для достижения этой цели. Задача отбора на главный европейский турнир может быть упрощена, если запрет на еврокубки для "Манчестер Сити" будет подтвержден и пятое место вступит в игру», — отмечает Алекс Байсаут в материале BBC.

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 17 000ЗабратьБонус по промо LIVESPORTtennisi.bet

    «Гости, которые также могут попасть в ЛЧ через Лигу Европы, продемонстрировали стойкость к тому, чтобы дважды отыгрываться по ходу матча, на что их вдохновили два фланговых форварда — Жота и Адама Траоре.

    Первый находится в превосходной форме и приложил руку ко всем трем голам "Вулверхэмптона". Это был шестой гол игрока сборной Португалии в последних трех играх во всех соревнованиях, и все это произошло в последние 10 дней».

    Моуринью ошибся с составом

    «Смена позиций в лиге и, возможно, смена караула тоже. "Волки" заслуженно отобрали у "Тоттенхэма" место в топ-6, и это был еще один триумф тренера Нуну Эспириту Санту, чья команда, кажется, невероятно укрепляется, когда сталкивается с самыми взыскательными физическими требованиями.

  • «Тоттенхэм» впал в пораженчество при Моуринью
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
  • 23/02/2020

    • Хотя есть много смягчающих факторов для недомогания хозяев поля, которое проявилось в разрозненном выступлении, начиная с обороны и заканчивая атакой, Моуринью вряд ли хочет слишком долго останавливаться на том, что теперь он потерпел поражения от двух своих бывших игроков в течение восьми дней», — пишет на страницах The Guardian Ник Эймс.

    «Разочарование Моуринью было в том, что после того, как его подопечные дважды лидировали в счете, они не могли удержать свое преимущество, и оборонительные ошибки того типа, которые позволили гостям исправить ситуации, возможно, связаны с тем, что тренер перемудрил с составом. "Шпорам" не хватает богатства качества и опыта в атаке, и им не помогло невключение Льориса в заявку перед началом матча.

  • Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ
  • «Красные» отстают от рекорда «канониров» всего на пять встреч
  • 26/02/2020

    • Потому казалось рискованным оставить и Тоби Алдервейрелда, и Яна Вертонгена — лучших защитников команды — на скамейке запасных, учитывая существующее отсутствие лидерства, тогда как их сменщики редко выглядели убедительно».

    «Тоттенхэму» нужные кардинальные улучшения в игре

    «Вдохновленная Жотой победа, где они отыгрывались дважды по ходу поединка, продемонстрировала уверенность "Волков" и их атакующую угрозу. Хотя дружина Нуну Эспириту Санту ощущала отпечаток участия в Лиге Европы, хороший календарь — дома против "Брайтона" и "Борнмута", а также в гостях против "Вест Хэма" и "Астон Виллы" — дают его команде прекрасную возможность пробиться в четверку лучших. Если игра показала все, что хорошо у "Волков", она также показала много плохого про "Шпор", а именно их хроническую неспособность защищаться», — отмечает в материале ESPN Том Уильямс.

  • Тактика «Челси» уже не работает, а клуб продолжает падение
  • Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси»
  • Вчера

    • «Моуринью рисковал, оставив Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена на скамейке запасных, и он не оправдался, поскольку несыгранной тройке центрбеков Санчес — Дайер — Танганга не удалось справиться с неослабевающим ударом атаки "Вулверхэмптона". Побежденный "Челси" в прошлом туре и оставаясь без Кейна и Сона, "Шпоры" должны добиться кардинального прогресса, если хотят сохранить свой статус клуба Лиги чемпионов». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»
  • Вчера в 13:38
    •
  • Прогноз
  • «Портсмут» — «Арсенал»
  • 1.77
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
    • 14:04 25/02/2020     «Спартак» — «Зенит»
  • Восемь ожиданий от весенней части РПЛ
    • 01:53 26/02/2020     Кике Сетьен
  • «Барселона» прибавляет при Сетьене, Гаттузо скопировал тактику Моуринью
    • 19:09 26/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Реал» выиграл «Класико», «Атлетико» не справился с «Эспаньолом»Обзор 26 тура испанской Примеры 00:590
  • 23:38
    • Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе КМ в Канаде
  • 22:54
    • Арум: Третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в июле
  • 22:28
    • «Хетафе» удержал победу над «Мальоркой»
    Исмаила Сарр Футбол «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение «Арсенала», который не проиграл ни одного матча за сезон Вчера в 13:380
  • Экспресс дня

  • «Верона» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.11
    •
  • 00:56
    • «Лион» обыграл «Сент-Этьен» благодаря дублю Дембеле
  • 00:34
    • Защитник «Уфы» летом может перейти в «Уотфорд»
  • 00:17
    • Беленов выразил сомнение в судействе после перебитого пенальти
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:180
  • 21:58
    • Дубль Калинича помог «Роме» обыграть «Кальяри»
  • 21:12
    • «Бордо» и «Ницца» сыграли вничью
  • 21:01
    • «Арсенал» выиграл у «Сочи» благодаря дублю Луценко
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Портсмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сампдория — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.11
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие