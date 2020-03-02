«Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионов

В 28-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 победил «Тоттенхэм» на выезде. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Тоттенхэм» имеет проблемы с психологией

«Жозе Моуринью поставил под сомнение "психологические характеристики" своих игроков после того, как "Тоттенхэм" еще сильнее отстал от путевки в Лигу чемпионов после поражения от "Вулверхэмптона", который отыгрывался дважды по ходу матча и стал шестым в таблице, обойдя конкурента», — пишет на страницах The Telegraph Джерри Кокс.

«Теперь на три очка отстают от четвертого в таблице "Челси", и должны считаться серьезными кандидатами на место в Лиге чемпионов следующего сезона. "Тоттенхэм" движется в противоположном направлении, и это третье подряд поражение угрожает рекорду Моуринью по завоеванию трофея в первом сезоне каждого из его клубов. Хотя он утверждал, что результат был "абсолютно несправедливым", он также усомнился в характере и психологической способности своих игроков делать все, что нужно для победы».

Вулверхэмптон способен побороться за Лигу чемпионов

«Эти обе команды питают надежды на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но именно "Волки" могут похвастаться лучшей формой, а теперь и лучшей платформой для достижения этой цели. Задача отбора на главный европейский турнир может быть упрощена, если запрет на еврокубки для "Манчестер Сити" будет подтвержден и пятое место вступит в игру», — отмечает Алекс Байсаут в материале BBC.

«Гости, которые также могут попасть в ЛЧ через Лигу Европы, продемонстрировали стойкость к тому, чтобы дважды отыгрываться по ходу матча, на что их вдохновили два фланговых форварда — Жота и Адама Траоре.

Первый находится в превосходной форме и приложил руку ко всем трем голам "Вулверхэмптона". Это был шестой гол игрока сборной Португалии в последних трех играх во всех соревнованиях, и все это произошло в последние 10 дней».

Моуринью ошибся с составом

«Смена позиций в лиге и, возможно, смена караула тоже. "Волки" заслуженно отобрали у "Тоттенхэма" место в топ-6, и это был еще один триумф тренера Нуну Эспириту Санту, чья команда, кажется, невероятно укрепляется, когда сталкивается с самыми взыскательными физическими требованиями.

Хотя есть много смягчающих факторов для недомогания хозяев поля, которое проявилось в разрозненном выступлении, начиная с обороны и заканчивая атакой, Моуринью вряд ли хочет слишком долго останавливаться на том, что теперь он потерпел поражения от двух своих бывших игроков в течение восьми дней», — пишет на страницах The Guardian Ник Эймс.

«Разочарование Моуринью было в том, что после того, как его подопечные дважды лидировали в счете, они не могли удержать свое преимущество, и оборонительные ошибки того типа, которые позволили гостям исправить ситуации, возможно, связаны с тем, что тренер перемудрил с составом. "Шпорам" не хватает богатства качества и опыта в атаке, и им не помогло невключение Льориса в заявку перед началом матча.

Потому казалось рискованным оставить и Тоби Алдервейрелда, и Яна Вертонгена — лучших защитников команды — на скамейке запасных, учитывая существующее отсутствие лидерства, тогда как их сменщики редко выглядели убедительно».

«Тоттенхэму» нужные кардинальные улучшения в игре

«Вдохновленная Жотой победа, где они отыгрывались дважды по ходу поединка, продемонстрировала уверенность "Волков" и их атакующую угрозу. Хотя дружина Нуну Эспириту Санту ощущала отпечаток участия в Лиге Европы, хороший календарь — дома против "Брайтона" и "Борнмута", а также в гостях против "Вест Хэма" и "Астон Виллы" — дают его команде прекрасную возможность пробиться в четверку лучших. Если игра показала все, что хорошо у "Волков", она также показала много плохого про "Шпор", а именно их хроническую неспособность защищаться», — отмечает в материале ESPN Том Уильямс.

«Моуринью рисковал, оставив Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена на скамейке запасных, и он не оправдался, поскольку несыгранной тройке центрбеков Санчес — Дайер — Танганга не удалось справиться с неослабевающим ударом атаки "Вулверхэмптона". Побежденный "Челси" в прошлом туре и оставаясь без Кейна и Сона, "Шпоры" должны добиться кардинального прогресса, если хотят сохранить свой статус клуба Лиги чемпионов». 0