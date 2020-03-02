«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее

Накануне в финале Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» со счетом 2:1 победил «Астон Виллу» и завоевал трофей. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Фоден стал ключевым игроком матча

«Веселым, порой разнузданным днем на "Уэмбли" "Манчестер Сити" увеличил свою невероятно впечатляющую серию побед до шести из семи последних домашних трофеев. Временами "Горожане", казалось, как будто немного дремали на поле. Между тем, "Астон Вилла" играла смело и могла в концовке матча сделать счет 2:2», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«Тем не менее, на протяжении матча не покидало ощущение, что трофейный каток не остановится, поскольку фаворит держал соперника на расстоянии вытянутой руки. Больше всего запомнилось воздушное выступление Фила Фодена, который блестяще сыграл на старте, когда игра еще была равна, в которой он нанес пять ударов по воротам, сделал 46 точных пасов из 51-го, обводил едва ли не всех игроков команды и проявил настоящее господство в пространстве вокруг себя».

Фоден готов стать наследником Давида Сильвы

«Манкунианцы вступят в новую эру, когда великий Давид Сильва завершит славное десятилетие успехов в конце этого сезона, и в воскресенье на "Уэмбли" Фил Фоден предложил взглянуть на то, что ожидает команду после смены караула. Поскольку "Сити" завоевал Кубок Лиги третий год подряд, одержав победу над "Астон Виллой", которая была более комфортной, чем можно считать, если посмотреть на счет 2:1, награда лучшего игрока матча для Фодена — полностью заслужена», — отмечает Фил Макналти в материале BBC.

«Он играет с той зрелостью и видением поля, которая обычно не отличает исполнителя его возраста. И хотя менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт решил посетить матч "Эвертона" против "Манчестер Юнайтед" на "Гудисон Парк", любой отчет, который он получит по поводу одного из своих лучших молодых футболистов по игре на "Уэмбли" будет ярким».

Клаудио Браво принес «Сити» трофей

«Сэйв Клаудио Браво после удара Бьорна Энгелса был отличным. Думаю, что Гари Нэвилл и компания обычно строго судят об игре голкиперов, но тот испытал большое давление на свои ворота. Своими действиями в рамке он практически выиграл трофей для клуба во многих отношениях», — пишет Том Хитон на страницах Daily Mail.

«Защитник бирмингемцев наносил хороший удар, но чилийский вратарь отлично справился с тем, чтобы тот не достиг цели. Он создал этот момент, который имел решающее значение, и именно такие действия позволяют перевести игру в дополнительное время или выиграть матч. В этот день успех остался за Браво».

Фоден обещает стать лидером «Сити» на годы вперед

«Серхио Агуэро сделал последнее касание в эпизоде с первым голом "Горожан", но возможным это сделал проход Фила Фодена. Этого последнего взгляда на его огромный потенциал было достаточно, чтобы вручить ему приз лучшему игроку поединка 19-летнему хавбеку по итогам поединка, в котором команда Гвардиолы выиграла третий кряду Кубок Лиги», — убежден Адам Бэйт в материале Sky Sports.

«Поле "Уэмбли" стало местом, которому принадлежит Фоден, и где он наверняка выдаст еще много таких выступлений в предстоящее десятилетие. Он слишком хорош, чтобы этого не делать: четкий контроль мяча безупречен, поворот темпа впечатляет, а ключевое значение его передач просто источает качество. Что также обнадеживает — полузащитник продолжает вести себя приземленно». 0