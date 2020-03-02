Пессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры

Мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» со счетом 2:0 в матче 26-го тура испанской Примеры. По разу в воротах Марка-Андре тер Штегена расписались Винисиус Жуниор и Мариано. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Победа над «Барсой» и над пессимизмом

Колумнист AS Альфредо Реланьо похвалил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, который был единственным игроком, желавшим обыграть «Барселону» с первой и до последней минуты.

«Депрессия, которая поселилась в Мадриде еще со времен вылета "Реала" из Кубка, испарилась накануне вечером после второго тайма "Эль Класико", по итогам которого "сливочные" вернулись на вершину Ла Лиги.

Я особенно выделил второй тайм, потому что в первом радостных ощущений было не так много. Даже неубедительная "Барса", действовавшая на средних скоростях, имела три хороших шанса, чтобы открыть счет. Гости играли без воодушевления, медленно передвигались по полю, не имели лучшей версии Месси, но моменты были, и они заставляли "Бернабеу" молчать.

Два спасения от Тибо Куртуа поддержали мадридцев, в составе которых также выделялся Винисиус, который запомнился несколькими забегами, которые возникали лишь из-за того, что его никто не поддерживал в атаке.

Из раздевалки "Реал" вернулся с другим лицом. Страстный Винисиус больше не был единственным, кто воспринимал игру всерьез. Тот же Иско дважды угрожал чужим воротам. Сетьен успел испугаться и изменил геометрию игры своей команды, призвав Брейтуэйта сеять панику в чужих рядах.

И в этот момент включился Винисиус, который в одном из многочисленных забегов добрался до чужой вратарской и отправил мяч в сетку рикошетом от Пике. Гол стал наградой для лучшего нападающего "Реала", единственного, кто хотел выиграть матч с первой и до последней минуты.

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» «Прекрасные ощущения. Первый тайм был весьма непрост, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходны и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так — очень хорошо прессинговать. Если дать "Барсе" играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо. Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника. Я рад за Мариано, потому что ему было непросто из-за того, что он мало играл. Мы все рады за Мариано, он полностью выложился на поле.

Лидерство взбодрило "Реал", тогда как в депрессию впала "Барселона". Вокруг Месси не было никакой поддержки. Таким образом, игра завершилась еще одним голом, который на свой счет записал Мариано. Победа над "Барсой" и над пессимизмом. Великая победа!», — восклицает Реланьо.

Марсело остановил Месси

Обозреватель газеты Marca Рамиро Альдунате отметил тот факт, что Лионель Месси выглядел слишком бледно на «Сантьяго Бернабеу».

«Роковая ночь для "Барселоны" на "Сантьяго Бернабеу". Не только из-за результата, но и из-за послевкусия, которое осталось по завершению игры. Даже лидер команды Лионель Месси излучал плохие сигналы.

Аргентинец, привыкший быть королем у чужих ворот, практически пропал из поля зрения прошлой ночью. Самая плохая новость для каталонцев: работа "сливочных" по обезвреживанию уроженца Росарио вышла похвальной.

Однако был момент, который прекрасно отразил все бессилие, которое Месси испытал в матче против "Реала". Френки де Йонг сделал взвешенную передачу на аргентинца, который был близок к тому, чтобы выйти один на один с Тибо Куртуа, но случилось так, что Марсело возник словно пуля и лишил лидера атак "Барсы" мяча. Празднование бразильца можно было сравнить с празднованием гола. Оно показало важность того, что произошло.

К тому моменту "Реал" только-только вышел вперед, и шикарная игра Марсело в обороне не позволила каталонцам быстро отыграться. Он также дал понять "Барселоне", что ее звезда уже не та, какой была раньше, или, по крайней мере, не на уровне прошлых лет.

Кике Сетьен Главный тренер «Барселоны» Думаю, что мы хорошо провели первый тайм, а они — второй. Мы неплохо начали второй тайм, но начали допускать неточные передачи. Нужно поздравить «Реал» с победой. Иногда нормально уступать в матче, когда ты пытаешься играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, становится трудно. Нужно отдать должное игрокам «Реала». Месси — очень важный игрок. Но мы не должны быть одержимы одним игроком. Сегодня так совпало, что он не смог. Пока что это поражение не имеет большого значения. Они впереди на одно очко, и все может измениться.

В другое время Месси не простил бы соперника. Фактически, его молчание на "Сантьяго Бернабеу", было признаком страха каталонцев», — считает Альдунате.

«Барселона» заслуживала большего

Редактор El Mundo Deportivo Санти Нолла убежден, что «Барселона» могла рассчитывать на лучший результат, если бы воспользовалась своими моментами в первом тайме.

«Каталонцы заслуживали большего на "Сантьяго Бернабеу". В первой половине встречи у них были хорошие моменты для взятия ворот, а после перерыва они пали под мощным давлением мадридцев, которое было применено с 60-й минуты.

Куртуа стал спасителем "сливочных" в первом тайме, когда "Барселона" играла хорошо и быстро двигала мяч. В итоге все решили два момента и два гола во втором тайме.

В первом эпизоде свой след оставил Пике, который неудачно подставился под удар Винисиуса. Во втором эпизоде тер Штеген не закрыл ближний угол, когда к нему приблизился Мариано. Впереди много матчей, но пока "Реал" впереди на одно очко и имеет дополнительное преимущество по личным встречам.

Гильермо Амор Директор «Барселоны» Они давили и прессинговали, пытаясь разрушить игру. Они создавали моменты за счет прессинга. Нам это вышло боком, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми выпадами. Если брать первый тайм, то, думаю, мы играли очень хорошо. Мы контролировали игру, но не реализовали моменты. Если прощать такую команду, как «Реал», то рано или поздно у них появятся моменты. Как только они забили, то почувствовали, что могут выиграть, и это их воодушевило. Месси сыграл хорошо. Он здорово проявил себя в первом тайме, создавал моменты. Но когда проигрываешь, все кажется негативным. Впрочем, мы не были плохи. Отлично провели первый тайм и превосходили соперника. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль.

Да, "Барса" проиграла, а "Реал" спас свою худшую неделю, кардинально изменив ход встречи за последние полчаса. "Сине-гранатовые" могли рассчитывать на большее, но в первом тайме они слишком многое прощали», — подчеркивает Нолла.

Проиграна битва, но не война

Журналист Sport.es Луис Мигельсанс выделил некоторые позитивные моменты в игре «Барселоны», которая еще не проиграла войну.

«Футболисты "Барселоны" знают свои возможности, которые не так уж и велики, и больше не рискуют. Сетьен делает все возможное, чтобы сформировать боеспособную команду в сложные времена. Ему удалось добиться хорошего результата в Неаполе, но на "Сантьяго Бернабеу" чего-то не хватило.

В первом тайме "Барселона" доминировала, но мяч не шел в ворота, несмотря на хорошие моменты. В итоге мадридцы забили два гола, которые вернули им лидерство.

Очевидно, что "сине-гранатовым" не хватает физических сил на всю игру, к тому же хромает игра в обороне. И один Месси не способен за всем уследить.

Однако ничего еще не потеряно. Некоторые улучшения все же есть. Оборона с Альбой постепенно преображается, Брейтуэйт моментами радует игрой, тер Штеген по-прежнему является надежным оплотом, а Лангле еще должен вернуться в состав и усилить оборону.

Жерар Пике Защитник «Барселоны» В первом тайме мы контролировали игру. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Во втором тайме они смогли отодвинуть нас от своих ворот и забили первый гол после неудачного момента. Я не говорю, что это критика [слова о «Реале» в первом тайме]. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, они бы столкнулись с проблемами. Нас ранили, но не убили. Думаю, нам по силам выиграть Ла Лигу.

Достаточно ли всего этого, чтобы завершить сезон с титулом в кармане? На данный момент проиграна битва, но война продолжается», — пишет Мигельсанс.

Удивительный Винисиус

Автор ESPN Грэм Хантер восхитился игрой нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, который, по его мнению, жизненно важен для мадридцев.

«Стоит отдать должное Винисиусу. Был ли он идеален? Нет. Способен ли он заморозить мозг любому сопернику? Да.

Он — парень, который имеет мечту, парень, который хочет работать с мячом, чтобы развлекать публику, рисковать и штамповать голы в составе самого известного и прославленного клуба в европейской истории.

Да, он все еще пребывает в стадии становления, как в свое время Сикстинская капелла, Мона Лиза, Висячие сады Вавилона, да и Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

Винисиус Жуниор Нападающий «Реала» Нам нужно продолжать в том же духе, работать ради себя и наших болельщиков. Спасибо «Бернабеу», он был полон, и нам это помогло. Я играю за лучшую команду в мире и хочу, чтобы болельщики всегда были счастливыми. Я очень доволен работой, что мы проделали на этой неделе. Я ведь еще, по сути, ребенок, и забить в «Эль Класико» было мечтой. Этот вечер я не забуду. Мы играли очень хорошо и победили.

Если Винисиус так и не станет восьмым чудом футбольного миру, я не смущусь, потому что на данный момент он взлетает, дерзит и вдохновляет, будучи для "Реала" жизненно важным игроком», — считает Хантер. 0