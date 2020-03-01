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    «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»

    Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение «Арсенала», который не проиграл ни одного матча за сезон

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    Исмаила Сарр
    Исмаила Сарр
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    Надежды «Ливерпуля» на то, что он останется непобедимым в течение всего сезона Премьер-лиги, завершились сенсационным поражением от безудержного «Уотфорда» на «Викаридж Роуд», пишет корреспондент BBC Гари Роуз.
    Исмаила Сарр забил дважды, в то время как капитан хозяев Трой Дини довершил разгром соперника во втором тайме, остановив победную поступь «Ливерпуля».

    «Красные» выиграли 18 последних игр в Премьер-лиге, и еще одна на «Викаридж Роуд» вошла бы в историю, ведь позволила бы мерсисайдцам добиться рекордной победной серии в истории элитного дивизиона.

    Однако гостям не удавалось соответствовать уровню «Уотфорда», который был превосходным от стартового и до финального свистка, в результате чего покинул зону вылета.

    У «шершней» было больше моментов в первом тайме, и только превосходный сейв Алиссона после удара Троя Дини помешал хозяевам выйти вперед до перерыва.

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    • Тем не менее, «Уотфорд» заслуженно вышел вперед, когда Абдулайе Дукуре прострелил во вратарскую, а невероятный Сарр удачно подставил ногу, переправив мяч в ворота.

    На прошлой неделе «Ливерпуль» тоже проигрывал «Вест Хэму», но все же сумел вырвать победу. Однако в этот раз ситуация развивалась по другому сценарию: «красные» неряшливо распоряжались мячом и не имели остроты в атаке.

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    Неудивительно, что «Уотфорд» удвоил свое преимущество. Уилл Хьюз запустил в прорыв к чужим воротам Сарра, и вингер спокойно перебросил мяч через вышедшего к нему Алиссона.

    Затем капитан команды Дини поставил победный точку, закрутив мяч в ворота с угла штрафной площади.

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    • Это не тот результат, который отберет чемпионский титул у «Ливерпуля», имеющего отрыв в 22 очка от преследователей. Но этот феерический успех точно запомнится «Уотфорду».

    Сарр — звезда превосходного «Уотфорда»

    Многие прибыли на «Викаридж Роуд», ожидая увидеть, как «Ливерпуль» войдет в историю, одержав 19-ю победу подряд в лиге.

    Казалось, что количество выданных аккредитаций для прессы побьет рекорды, поскольку сотни представителей СМИ стремились осветить готовящийся исторический момент в английском футболе. Однако «Уотфорд» явно не хотел играть по заранее написанному сценарию.

    Превосходная серия из четырех побед в пяти матчах в начале правления Найджела Пирсона подняла команду из зоны вылета, но последующие пять игр прошли без единой победы, и «шершни» вновь были вынуждены выкарабкиваться из трудного положения.

    Несмотря на недавние плохие результаты, в целом «Уотфорд» играл хорошо, а с возвращением в строй Сарра шансы команды увеличивались.

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    • Вингер стал настоящей творческий искрой для «шершней» в этом сезоне, и он угрожал воротам «Ливерпуля» с первых минут, используя небольшое пространство на своем фланге, чтобы выполнять опасные забросы в штрафную.

    Его темп и хитрость огорчили «красных», которые были не в состоянии справиться с ним, и оба своих гола он забил с невиданным спокойствием.

    Если ему удастся сохранить эту форму в течение оставшихся десяти матчей сезона, у «Уотфорда» будет реальный шанс сохранить прописку в Премьер-лиге.

    Выходной день для будущих чемпионов

    Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что «Ливерпуль» стал настоящей сенсацией сезона. Удивительно, что ему удавалось поддерживать постоянный уровень блеска так долго.

    Впрочем, недавние игры показали, что «красные» пребывают не на том уровне, на котором должны быть. Они проиграли «Атлетико» в Лиге чемпионов, а также с трудом одолели «Вест Хэм».

    «Молотобойцы» показали, что, если соперник давит на защиту «красных», у него появляются определенные шансы на успех, и это мы увидели накануне, когда мерсисайдцы так и не справились с высоким прессингом «шершней».

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    • Пара неуверенных выносов от Алиссона, когда вратарь «Ливерпуля» находился под давлением, дали намек на то, что должно было произойти.

    Пара центральных защитников в лице Вирджила ван Дейка и Деяна Ловрена тоже выглядела уязвимой, особенно в сравнении с непроницаемым партнерством ван Дейка и Джо Гомеса, который не мог играть из-за проблем с физической подготовкой.

    Для «красных» это был выходной день, который может помочь им обновить командный дух, чтобы в чемпионском стиле завершить сезон. При этом мы не должны принижать все то, что показал «Уотфорд».

    «Было ли сложно играть в футбол?». Комментарии

    Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон: «Это очень важная победа для нас, но она лишь одна. У нас очень тяжелый сезон. Мы уступили на прошлой неделе, играли не очень хорошо, поэтому стремились реабилитироваться.

    "Ливерпуль" — выдающаяся команда, поэтому нам нужно было сыграть как можно ближе к максимальным возможностям. В итоге мы заслужили победу. Мы прессинговали и оборонялись с дисциплиной, энергией и преданностью.

    Теперь все в наших руках. Нужно выполнять такую же работу каждую неделю».

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    • Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Они сделали именно то, что хотели, а мы — нет. Так устроен футбол.

    Нужно принять это. Не все так просто, но сегодня мы получили доказательство того, что мы недостаточно хороши.

    Если ты побеждаешь, то хорошо, если ты проигрываешь, постарайся сделать правильные выводы и оставайся мужчиной».

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк: «Уважение "Уотфорду", который сыграл хорошо, сражался, действовал дисциплинированно и забил три гола. Такова реальность, мы не смогли найти нужный подход. Мы должны были играть лучше.

    Рекорды и разговоры о рекордах — это прерогатива СМИ, мы просто пытаемся одержать победу в каждом матче.

    Мы сосредоточимся на следующей кубковой игре и постараемся победить там. Нужно оставаться скромными и усерднее работать в ближайшем матче».

    Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер: Нужно проделывать такую работу каждую неделю. У нас был план на игру, и мы его придерживались.

    Исмаила Сарр — невероятный талант. Он так спокоен у чужих ворот и обладает взрывным темпом.

    Было ли сложно играть в футбол? Мы выполнили свою задачу и рискнули«.

    Интересная статистика

    — "Уотфорд" — первая команда, обыгравшая "Ливерпуль" в Премьер-лиге со времен "Манчестер Сити", сделавший это в январе 2019 года. "Шершни" прервали самую длинную победную серию (18) и вторую в списке самых продолжительных беспроигрышную серию (44) в истории АПЛ.

    — Поражение "Ливерпуля" со счетом 0:3 стало самым крупным для лидера АПЛ с ноября 2015 года, когда "Манчестер Сити" уступил "красным" 1:4.

    — Победа "Уотфорда" над "Ливерпулем" стала самой крупной в истории противостояний лидера чемпионата и команды из зоны вылета с 23 ноября 1985 года, когда "Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" 3:0.

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    • — "Уотфорд" обеспечил себе первую победу над лидером чемпионата Англии с последнего тура сезона 1982/83, когда он тоже обыграл "Ливерпуль" (2:1).

    — "Ливерпуль" не смог забить в матче Премьер-лиги впервые с марта 2019 года (0:0 против "Эвертона"), завершив серию из 36 матчей подряд с забитыми голами.

    — "Ливерпуль" пропустил два и больше голов в двух матчах АПЛ подряд впервые с декабря 2016 года, пропустив столько же голов в последних двух матчах (5), сколько и в предыдущих 14.

    — "Ливерпуль" нанес всего один удар в створ ворот соперника в матче Премьер-лиги впервые с февраля 2019 года, когда он сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".

    Что дальше?

    "Ливерпуль" отправится в гости к "Челси", чтобы сыграть матч пятого тура Кубка Англии 3 марта (22:45 мск). Затем, 7 марта, лидеры АПЛ в рамках национального первенства примут "Борнмут" (15:30 мск).

    "Уотфорд" в тот же день отправится на выезд к "Кристал Пэлас" (18:00 мск). 0

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