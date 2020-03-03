Сетьен утонул в прагматизме Вальверде. «Барселоне» может понадобиться новый тренер

Сдать экзамен не удалось

10 игр на «Камп Ноу» Сетьен пытался доказать людям, что они ошибались. Семь побед, одна ничья и два поражения — хорошее начало. Он плодотворно поработал с командой, улучшил ее тактически, а также прибегнул к легкому прагматизму после того, как кардинальные изменения на старте не привели к желаемому эффекту.

11-й матч на «Сантьяго Бернабеу» должен был стать экзаменом и показать, что Сетьен точно продолжит работу в Каталонии, верно? Нет. Это не так, потому что «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 0:2, впервые с 2014 года не сумев победить в Мадриде. Кроме того, каталонцы впервые с 2013 года в целом не смогли обыграть «Реал» в Примере, а также впервые с 2006 года не распечатали ворота мадридцев в гостях.

Кроме того, матч подталкивал к мысли, что Сетьен на самом деле слишком прагматичен, чтобы работать в «Барселоне». Это видно даже по тому, как он вообще решил отнестись к Эль-Класико.

«Барселона» — уникальный клуб с точки зрения работы. С 2003 года в нем было семь разных тренеров. Из этих семерых только у Эрнесто Вальверде был опыт на уровне Лиги чемпионов до своего назначения. Клуб сделал своим стилем выбор специалистов, которые в первую очередь понимают философию «Барсы», а не имеют какие-то громкие достижения.

Вот почему они выбрали Пепа Гвардиолу вместо бесконечно более квалифицированного Жозе Моуринью в 2008 году, и это сработало. Пуризму в этом клубе нет предела. Команда «Барселоны» построена на строгом стиле, она будет играть только на своих условиях, в свой футбол, который строился очень давно. Даже при наличии слабых мест из-за неудачного подбора игроков ядро и дух коллектива остаются фирменными.

Сказка с Пучем и Фати в основе быстро закончилась

Сетьен ошибся, сделав ставку на Видаля globallookpress.com

Несмотря на то, что Вальверде был таким же прагматиком, он обладал тактическим пуризмом и сосредоточился на одержимости каталонцев собственным футболом, подарив им то, что они хотели видеть. Это позволило кампании-2017/18 вместе с Вальверде иметь такой успех, что команда проиграла всего один матч. Все благодаря приверженности барселоновскому стилю, а также тактической строгости и дисциплине.

Конечно, прагматизм в итоге уничтожил самого Вальверде, он не смог привести команду к чему-то большему. Сетьен стал глотком свежего воздуха. Сторонник философии Кройфа, который задействовал Серхи Роберто в трио защитников в своей дебютной игре, а также мгновенно перевел в первую команду молодого Рики Пуча. Фанаты были в восторге, но длилось это не долго. Потом появились вопросы к тактике.

После поражения от «Валенсии» многие поняли, что у команды просто нет игроков для амбициозной схемы 3-5-2, которую принялся использовать Сетьен. Затем вернулась расстановка 4-3-3 — какое-то время ситуация наладилась, показалось, что все будет хорошо. «Барселона» снова играла в свой футбол, доминируя во владении мячом. Да, команда уступила «Атлетку», но все равно выглядела лучше соперника в той игре, а все решил лишь случайный гол в самой концовке.

Дальше все начало убывать. Пуч перестал мелькать и стал чаще работать со второй командой, на поле вернулся Иван Ракитич, а игровое время Ансу Фати было ограничено, хотя каталонцам уж точно не помешал бы его взрывной темп. Но в целом игра местами радовала, поэтому оставалось довериться Сетьену и ждать.

К результатам с «Наполи» и «Реалом» привели решения тренера

Брейтуэйт вышел против «Реала» слишком поздно globallookpress.com

Новые вопросы появились после поединка с «Наполи» и Эль-Класико. В обеих играх «Барселона» выстроилась в линию, а Артуро Видаль оказался на фланге. Против «Наполи» это имело смысл, поскольку итальянцы отходили так глубоко, что давление чилийца приносило плоды. Во втором тайме Видаль начал фолить и выпадать, но Сетьен не стал рисковать и менять его на форварда, чтобы зацепиться за победу при счете 1:1. В итоге Артуро был удален.

Примерно в том же формате Сетьен выставил команду и на Эль-Класико. В этот раз в такой тактике не было вообще никакого смысла, так как матч был более открытым, а хаотичные действия Видаля нанесли «блауграна» вреда больше, чем сам «Реал». Что еще хуже, «Барса» использовала не схему 4-3-3, а странный вариант 4-4-2, в котором де Йонг и Видаль играли ближе к флангам. Это был «винтажный Вальверде» на поле, чистый компромисс, а «Барселона» выглядела предсказуемо ужасно.

Каталонцы могли вести 3:0 к перерыву, но это скорее из-за того, насколько плох был «Реал». Жерар Пике не преувеличивал, когда признался, что в первом тайме играл против худшего «Реала» за всю карьеру. Ничья 0:0 в первом тайме стала комбинацией удачной игры Тибо Куртуа и кошмарной «Барсы» в завершающей стадии.

Более того, Видаль явно мешал партнерам на поле, ему даже не удавалось навязать соперникам силовую борьбу. Он совершил меньше всех передач и ни разу не сумел отобрать мяч у оппонента. Во втором тайме «Реал» начал играть решительнее, а «Барселона», скованная прагматизмом, сжалась. Сетьену стоило поменять Видаля спустя 45 минут на Брейтуэйта, нового форварда, который был подписан, чтобы помочь команде в завершающей стадии. Но главный тренер решил подождать еще 15 минут, чтобы дать шанс датчанину, но к тому моменту «Реал» уже нащупал свою игру и вскоре забил.

«Барселоне» не нужна тень Вальверде

«Барселона» продолжает надеяться только на Месси globallookpress.com

Слишком медленная реакция каталонцев на развитие событий на поле стало отличительной чертой эпохи Вальверде. В значительной степени это следствие прагматизма, из-за которого тренеру было сложно проявлять инициативу и импровизировать. Сетьену нельзя быть таким же. В своей первой игре он дал шанс Пучу — молодой игрок помог забить победный гол. Сейчас, спустя месяц, мы понимаем, что главный тренер позволил себе утонуть в этом же прагматизме. Он уже боится рисковать, что стало символом периода Вальверде. Болельщики уже обсуждают возможную смену главного тренера по ходу сезона впервые с мая 2003 года.

«Барселона» не создана для игры в прагматичный футбол. Куда более рискованно для нее — играть без риска, не демонстрируя смелость и жажду идти вперед. В «Бетисе» Сетьен показал, что способен поставить такую игру. Первые недели в «Барсе» также это подтвердили. Но страх, похоже, охватил главного тренера. К Эль-Класико команда пришла в том виде, в каком была и при Вальверде.

У Сетьена еще есть шанс вернуть все в нужное русло, но надо строго придерживаться своих принципов и двигаться в направлении классического каталонского футбола. Чем больше тренер будет пытаться идти на компромисс и забывать о своем почерке, тем меньше будет шансов у «Барсы» в Примере и Лиге чемпионов. Команде нужен настоящий Сетьен, а не тень Вальверде. 0