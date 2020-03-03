ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сетьен утонул в прагматизме Вальверде. «Барселоне» может понадобиться новый тренер

    Эль-Класико стало проверкой первого этапа работы Кике Сетьена у руля каталонцев

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенСетьен утонул в прагматизме Вальверде. «Барселоне» может понадобиться новый тренер Эдди Нкетиа«Арсенал» не споткнулся на «Портсмуте». Пять выводов после кубковой баталии СКА — «Витязь»КХЛ. «Магнитка» сравняла счет против «Барыса», СКА обыграл «Витязь»
  • 00:38
    • «Бавария» обыграла «Шальке» и прошла в полуфинал Кубка Германии
  • 00:31
    • «Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
  • 23:39
    • Матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» отменен из-за коронавируса
  • 20:46
    • Состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций
  • 20:33
    • Россия получила соперников в Лиге наций
  • 00:22
    • Головин: Очень ровная группа. Каждый соперник по-своему интересен
  • 23:15
    • «Химки» проиграли «Жальгирису» в Евролиге
    Все новости спорта
    Кике Сетьен
    Кике Сетьен
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    В очередном Эль-Класико, который прошел в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» одержал победу над «Барсой» со счетом 2:0. Автор Squawka Мухаммед Батт объяснил, почему проект с Кике Сетьеном в качестве главного тренера каталонцев может провалиться.

    Сдать экзамен не удалось

    10 игр на «Камп Ноу» Сетьен пытался доказать людям, что они ошибались. Семь побед, одна ничья и два поражения — хорошее начало. Он плодотворно поработал с командой, улучшил ее тактически, а также прибегнул к легкому прагматизму после того, как кардинальные изменения на старте не привели к желаемому эффекту.

    11-й матч на «Сантьяго Бернабеу» должен был стать экзаменом и показать, что Сетьен точно продолжит работу в Каталонии, верно? Нет. Это не так, потому что «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 0:2, впервые с 2014 года не сумев победить в Мадриде. Кроме того, каталонцы впервые с 2013 года в целом не смогли обыграть «Реал» в Примере, а также впервые с 2006 года не распечатали ворота мадридцев в гостях.

    Кроме того, матч подталкивал к мысли, что Сетьен на самом деле слишком прагматичен, чтобы работать в «Барселоне». Это видно даже по тому, как он вообще решил отнестись к Эль-Класико.

    «Барселона» — уникальный клуб с точки зрения работы. С 2003 года в нем было семь разных тренеров. Из этих семерых только у Эрнесто Вальверде был опыт на уровне Лиги чемпионов до своего назначения. Клуб сделал своим стилем выбор специалистов, которые в первую очередь понимают философию «Барсы», а не имеют какие-то громкие достижения.

    Вот почему они выбрали Пепа Гвардиолу вместо бесконечно более квалифицированного Жозе Моуринью в 2008 году, и это сработало. Пуризму в этом клубе нет предела. Команда «Барселоны» построена на строгом стиле, она будет играть только на своих условиях, в свой футбол, который строился очень давно. Даже при наличии слабых мест из-за неудачного подбора игроков ядро и дух коллектива остаются фирменными.

    Сказка с Пучем и Фати в основе быстро закончилась

    Сетьен ошибся, сделав ставку на Видаля
    globallookpress.com

    Несмотря на то, что Вальверде был таким же прагматиком, он обладал тактическим пуризмом и сосредоточился на одержимости каталонцев собственным футболом, подарив им то, что они хотели видеть. Это позволило кампании-2017/18 вместе с Вальверде иметь такой успех, что команда проиграла всего один матч. Все благодаря приверженности барселоновскому стилю, а также тактической строгости и дисциплине.

    Конечно, прагматизм в итоге уничтожил самого Вальверде, он не смог привести команду к чему-то большему. Сетьен стал глотком свежего воздуха. Сторонник философии Кройфа, который задействовал Серхи Роберто в трио защитников в своей дебютной игре, а также мгновенно перевел в первую команду молодого Рики Пуча. Фанаты были в восторге, но длилось это не долго. Потом появились вопросы к тактике.

    После поражения от «Валенсии» многие поняли, что у команды просто нет игроков для амбициозной схемы 3-5-2, которую принялся использовать Сетьен. Затем вернулась расстановка 4-3-3 — какое-то время ситуация наладилась, показалось, что все будет хорошо. «Барселона» снова играла в свой футбол, доминируя во владении мячом. Да, команда уступила «Атлетку», но все равно выглядела лучше соперника в той игре, а все решил лишь случайный гол в самой концовке.

    Дальше все начало убывать. Пуч перестал мелькать и стал чаще работать со второй командой, на поле вернулся Иван Ракитич, а игровое время Ансу Фати было ограничено, хотя каталонцам уж точно не помешал бы его взрывной темп. Но в целом игра местами радовала, поэтому оставалось довериться Сетьену и ждать.

    К результатам с «Наполи» и «Реалом» привели решения тренера

    Брейтуэйт вышел против «Реала» слишком поздно
    globallookpress.com

    Новые вопросы появились после поединка с «Наполи» и Эль-Класико. В обеих играх «Барселона» выстроилась в линию, а Артуро Видаль оказался на фланге. Против «Наполи» это имело смысл, поскольку итальянцы отходили так глубоко, что давление чилийца приносило плоды. Во втором тайме Видаль начал фолить и выпадать, но Сетьен не стал рисковать и менять его на форварда, чтобы зацепиться за победу при счете 1:1. В итоге Артуро был удален.

    Примерно в том же формате Сетьен выставил команду и на Эль-Класико. В этот раз в такой тактике не было вообще никакого смысла, так как матч был более открытым, а хаотичные действия Видаля нанесли «блауграна» вреда больше, чем сам «Реал». Что еще хуже, «Барса» использовала не схему 4-3-3, а странный вариант 4-4-2, в котором де Йонг и Видаль играли ближе к флангам. Это был «винтажный Вальверде» на поле, чистый компромисс, а «Барселона» выглядела предсказуемо ужасно.

    Каталонцы могли вести 3:0 к перерыву, но это скорее из-за того, насколько плох был «Реал». Жерар Пике не преувеличивал, когда признался, что в первом тайме играл против худшего «Реала» за всю карьеру. Ничья 0:0 в первом тайме стала комбинацией удачной игры Тибо Куртуа и кошмарной «Барсы» в завершающей стадии.

    Более того, Видаль явно мешал партнерам на поле, ему даже не удавалось навязать соперникам силовую борьбу. Он совершил меньше всех передач и ни разу не сумел отобрать мяч у оппонента. Во втором тайме «Реал» начал играть решительнее, а «Барселона», скованная прагматизмом, сжалась. Сетьену стоило поменять Видаля спустя 45 минут на Брейтуэйта, нового форварда, который был подписан, чтобы помочь команде в завершающей стадии. Но главный тренер решил подождать еще 15 минут, чтобы дать шанс датчанину, но к тому моменту «Реал» уже нащупал свою игру и вскоре забил.

    «Барселоне» не нужна тень Вальверде

    «Барселона» продолжает надеяться только на Месси
    globallookpress.com

    Слишком медленная реакция каталонцев на развитие событий на поле стало отличительной чертой эпохи Вальверде. В значительной степени это следствие прагматизма, из-за которого тренеру было сложно проявлять инициативу и импровизировать. Сетьену нельзя быть таким же. В своей первой игре он дал шанс Пучу — молодой игрок помог забить победный гол. Сейчас, спустя месяц, мы понимаем, что главный тренер позволил себе утонуть в этом же прагматизме. Он уже боится рисковать, что стало символом периода Вальверде. Болельщики уже обсуждают возможную смену главного тренера по ходу сезона впервые с мая 2003 года.

    «Барселона» не создана для игры в прагматичный футбол. Куда более рискованно для нее — играть без риска, не демонстрируя смелость и жажду идти вперед. В «Бетисе» Сетьен показал, что способен поставить такую игру. Первые недели в «Барсе» также это подтвердили. Но страх, похоже, охватил главного тренера. К Эль-Класико команда пришла в том виде, в каком была и при Вальверде.

    У Сетьена еще есть шанс вернуть все в нужное русло, но надо строго придерживаться своих принципов и двигаться в направлении классического каталонского футбола. Чем больше тренер будет пытаться идти на компромисс и забывать о своем почерке, тем меньше будет шансов у «Барсы» в Примере и Лиге чемпионов. Команде нужен настоящий Сетьен, а не тень Вальверде. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • 02/03/2020 в 19:58
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — ЦСКА
  • 1.75
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Исмаила Сарр
  • «Ливерпуль» разгромлен на «Викаридж Роуд». «Уотфорд» оборвал рекордные серии «красных»
    • 13:38 01/03/2020     Эрлинг Холанн
  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
    • 19:58 02/03/2020     Фред и Бруну Фернандеш
  • Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы
    • 13:49 28/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Эрлинг Холанн Футбол Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 мартаУдержит ли «Боруссия» своих юных звезд, куда переберется хавбек «матрасников», переедет ли защитник «Наполи» в Париж и другие трансферные новости последних дней 02/03/2020 в 19:580
  • 22:48
    • ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги
  • 22:27
    • «Салават» сравнял счет в серии с «Авангардом»
  • 22:18
    • Касаткина выиграла в первом круге турнира в Лионе
    Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги Футбол «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущееРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — Манчестер Сити« 02/03/2020 в 18:360
  • Экспресс дня

  • «Шпоры» прервут серию поражений?
  • 3.42
    •
  • 00:52
    • «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич» в матче Кубка Англии
  • 22:05
    • СКА выиграл у «Витязя» во втором матче серии
  • 21:54
    • «Йокерит» во второй раз выиграл у «Локомотива»
    Винисиус Жуниор Футбол Пессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры«Сливочные» обыграли принципиального соперника на «Сантьяго Бернабеу» 02/03/2020 в 13:370
  • 21:47
    • Черчесов: Жребий как жребий
  • 19:31
    • ПСЖ не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
  • 19:16
    • «Магнитка» уверенно обыграла «Барыс» и сравняла счет в серии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.62
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие