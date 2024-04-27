«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает восьмое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 48 очков после 34 матчей.
Последние матчи: в минувшее воскресенье «молотобойцы» проиграли на поле «Кристал Пэлас» со счетом 2:5.
Вест Хэм — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Очевидно, что на эту игру у них просто не осталось сил. За несколько дней до встречи с «Пэлас» команда Дэвида Мойеса вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Байера» (0:2, 1:1).
Не сыграют: предстоящий матч пропустит лидер «Вест Хэма» Джеррод Боуэн.
Состояние команды: похоже, у «Вест Хэма» закончилось топливо. Есть ощущение, что лондонский клуб кое-как доковыляет до финиша.
У команды еще остаются математические шансы на попадание в зону еврокубков, но она к этому, кажется, просто не готова из-за накопившейся усталости, в том числе психологической. При этом руководство «Вест Хэма» очень недовольно работой Мойеса, в СМИ регулярно стали появляться слухи о поиске нового тренера для команды.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 74 очка в 34 матчах.
Отставание от «Арсенала» — три очка. Отрыв от «Манчестер Сити» — одно очко, но при этом у действующего чемпиона есть еще две игры в запасе. «Сити» может обойти «красных» уже в четверг вечером, если обыграет «Брайтон».
Последние матчи: ранее на этой неделе «Ливерпуль» сенсационно проиграл «Эвертону» (0:2). Для «мерсисайдцев» это первое поражение на поле «ирисок» с 2010-го.
За несколько до этого команда Юргена Клоппа одержала гостевую победу над «Фулхэмом» (3:1).
Не сыграют: Конор Брэдли, Жоэль Матип, Диогу Жота и Коди Гакпо.
Состояние команды: провал «Ливерпуля» на финишном отрезке дистанции — одно из главных событий европейского сезона.
«Ливерпуль» был главным фаворитом Лиги Европы, но не смог пройти 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей итальянской «Аталанте».
«Ливерпуль» еще совсем недавно был на вершине таблицы АПЛ, но теперь может свалиться на третью строчку.
К сожалению, прощание Клоппа с «Ливерпулем» получится не таким красивым и эффектным, как многим хотелось. Это будет очень грустный день.
В недавних матчах «Ливерпуль» выглядел эмоционально опустошенным, и это очень странно.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» одержал лишь одну победу в четырех предыдущих матчах в рамках АПЛ
- «Ливерпуль» ни разу не пропускал только в одном из шести предыдущих матчей АПЛ на выезде
- Пять из восьми предыдущих матчей «Вест Хэма» на своем поле в рамках АПЛ завершились вничью, в том числе три из четырех последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 5.35, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Вест Хэма» — за 1.55.
Прогноз: чудеса, конечно, случаются, но точно не в тех случаях, когда среди твоих конкурентов есть «Ман Сити». «Ливерпуль» уже может прощаться с мечтами о чемпионском титуле.
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Вполне вероятно, что деморализованная команда Клоппа снова потеряет очки. «Ливерпуль» просто выдохся к концу сезона.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.
Прогноз: скорее всего, после перерыва будет очень веселая игра — болельщики точно останутся довольны. Ну и соответственно, шансы забить после угловых будут и у хозяев, и у гостей.
Ставка: тотал угловых во втором тайме больше 5,5 за 1.91.