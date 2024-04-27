«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 14:30 мск. «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает восьмое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 48 очков после 34 матчей.

Последние матчи: в минувшее воскресенье «молотобойцы» проиграли на поле «Кристал Пэлас» со счетом 2:5.

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Очевидно, что на эту игру у них просто не осталось сил. За несколько дней до встречи с «Пэлас» команда Дэвида Мойеса вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Байера» (0:2, 1:1).

Не сыграют: предстоящий матч пропустит лидер «Вест Хэма» Джеррод Боуэн.

Состояние команды: похоже, у «Вест Хэма» закончилось топливо. Есть ощущение, что лондонский клуб кое-как доковыляет до финиша.

Все прогнозы на АПЛ

У команды еще остаются математические шансы на попадание в зону еврокубков, но она к этому, кажется, просто не готова из-за накопившейся усталости, в том числе психологической. При этом руководство «Вест Хэма» очень недовольно работой Мойеса, в СМИ регулярно стали появляться слухи о поиске нового тренера для команды.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 74 очка в 34 матчах.

Отставание от «Арсенала» — три очка. Отрыв от «Манчестер Сити» — одно очко, но при этом у действующего чемпиона есть еще две игры в запасе. «Сити» может обойти «красных» уже в четверг вечером, если обыграет «Брайтон».

Последние матчи: ранее на этой неделе «Ливерпуль» сенсационно проиграл «Эвертону» (0:2). Для «мерсисайдцев» это первое поражение на поле «ирисок» с 2010-го.

За несколько до этого команда Юргена Клоппа одержала гостевую победу над «Фулхэмом» (3:1).

Не сыграют: Конор Брэдли, Жоэль Матип, Диогу Жота и Коди Гакпо.

Состояние команды: провал «Ливерпуля» на финишном отрезке дистанции — одно из главных событий европейского сезона.

«Ливерпуль» был главным фаворитом Лиги Европы, но не смог пройти 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей итальянской «Аталанте».

«Ливерпуль» еще совсем недавно был на вершине таблицы АПЛ, но теперь может свалиться на третью строчку.

К сожалению, прощание Клоппа с «Ливерпулем» получится не таким красивым и эффектным, как многим хотелось. Это будет очень грустный день.

В недавних матчах «Ливерпуль» выглядел эмоционально опустошенным, и это очень странно.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» одержал лишь одну победу в четырех предыдущих матчах в рамках АПЛ

«Ливерпуль» ни разу не пропускал только в одном из шести предыдущих матчей АПЛ на выезде

Пять из восьми предыдущих матчей «Вест Хэма» на своем поле в рамках АПЛ завершились вничью, в том числе три из четырех последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 5.35, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Вест Хэма» — за 1.55.

Прогноз: чудеса, конечно, случаются, но точно не в тех случаях, когда среди твоих конкурентов есть «Ман Сити». «Ливерпуль» уже может прощаться с мечтами о чемпионском титуле.

Вполне вероятно, что деморализованная команда Клоппа снова потеряет очки. «Ливерпуль» просто выдохся к концу сезона.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.

Прогноз: скорее всего, после перерыва будет очень веселая игра — болельщики точно останутся довольны. Ну и соответственно, шансы забить после угловых будут и у хозяев, и у гостей.

Ставка: тотал угловых во втором тайме больше 5,5 за 1.91.