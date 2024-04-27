В субботу, 27 апреля, в 33-м туре испанской Примеры «Лас-Пальмас» на своем поле примет «Жирону». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: Команда находится в середине таблицы Примеры, находясь в комфортном отрыве от зоны вылета. «Лас-Пальмас» занимает 13-е место с 37-ю очками в активе.

Команда опережает «красную зону» на 12 очков за 6 туров до конца чемпионата. К тому же, в последнее время «Лас-Пальмас» стабильно начал проигрывать.

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Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры команда крупно проиграла «Сельте» (1:4), а до этого уступила «Севилье» (0:2).

У «Лас-Пальмаса» продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период команда 6 раз проиграла, а также дважды сыграла вничью. К тому же, в последних 5-и встречах «Лас-Пальмас» забил только 1 гол.

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Не сыграет: Джулиан Араухо (травма).

Состояние команды: Под конец чемпионата «Лас-Пальмас» попал в серьезную яму, из которой может и не выбраться. Несмотря на это, до зоны вылета пока далеко.

«Лас-Пальмас» все никак не может обыграть «Жирону» в очных противостояниях. Последний раз команда цеплялась за результат в 2021-м году, тогда команды сыграли вничью — 0:0. Получится ли на сей раз у «Лас-Пальмаса» зацепиться за результат? Большой вопрос...

«Жирона»

Турнирное положение: За 6 туров до конца чемпионата «Жирона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 68-ю очками в активе. Команда уже не может бороться за победу в лиге.

Несмотря на это, «Жирона» вполне способна закончить сезон на 2-й позиции, а для этого необходимо перегнать «Барселону». «Жиронцам» необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы претендовать на 2-ю строчку.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Жирона» разгромила «Кадис» (4:1), до этого команда уступила «Атлетико» (1:3). Команда чередует победу с поражением в последнее время.

За последние 5 матчей в Примере у «Жироны» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда забила 10 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Рикард Артеро и Хоэль Рока (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Жирона» проводит выдающийся сезон, летом 2023-го года никто не мог представить, что команда будет претендовать на 3-ку лидеров чемпионата.

Стоит отметить, что «Жирона» более менее стабильно обыгрывает «Лас-Пальмас» в очных встречах. В нынешнем сезоне «красно-белые» одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 88-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах «Жирона» пробивала тотал 3.5 больше

«Лас-Пальмас» проиграл 5 последних матчей в Примере

«Лас-Пальмас» ни разу не обыграл «Жирону» в последних 5-и очных встречах (3 поражения и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.80, победа «Лас-Пальмаса» — 4.20, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.13 соответственно.

Прогноз: «Жирона» не должна потерять очки в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Жироны» за 1.80.

Прогноз: У «Лас-Пальмаса» большие проблемы с результативностью в последнее время.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лас-Пальмаса» 1 меньше за 1.80.