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    Рублев проиграет пятый матч подряд?

    Рублев — Багнис. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Багнис
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Факундо Багниса во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Рублев — Багнис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2024 года

    Рублев

    Андрея пока можно смело назвать главным разочарованием этой весны.

    Текущая серия поражений российского теннисиста составляет уже четыре матча. В его случае это просто катастрофа.

    Рублев не прошел ни раунда на недавнем турнире в Барселоне, сразу же проиграв американцу Брэндону Накашиме.

    Перед этим Рублев провалил «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло. В Индиан-Уэллсе он выиграл один матч — после победы над Энди Марреем уступил Иржи Легечки.

    После недавних неудач Андрей опустился в рейтинге на восьмое место.

    Багнис

    Для Факундо сам факт попадания в основную сетку на «тысячнике» уже можно считать успехом.

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    • В квалификации аргентинский теннисист выиграл у бельгийца Давида Гоффена и итальянца Джулио Дзеппьери.

    В основе Багнис начал с победы над Накашимой (6:3, 7:5), который в середине месяца провел классный матч против Рублева.

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    Главным успехом 136-й ракетки мира в этом году пока что остается выход в финал домашнего турнира в Кордове.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Багниса букмекеры предлагают за 5.00.

    Прогноз: несмотря на то, что у соперник огромный опыт выступлений на грунте, мы считаем, что на этот раз российский теннисист не разочарует. Скорее всего, Андрей начнет турнир с уверенной победы. Все-таки у него было достаточно времени на восстановление.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Рублев — Багнис с коэффициентом 1.88. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет пятый матч подряд?
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