Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Факундо Багниса во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Рублев — Багнис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рублев

Андрея пока можно смело назвать главным разочарованием этой весны.

Текущая серия поражений российского теннисиста составляет уже четыре матча. В его случае это просто катастрофа.

Рублев не прошел ни раунда на недавнем турнире в Барселоне, сразу же проиграв американцу Брэндону Накашиме.

Перед этим Рублев провалил «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло. В Индиан-Уэллсе он выиграл один матч — после победы над Энди Марреем уступил Иржи Легечки.

После недавних неудач Андрей опустился в рейтинге на восьмое место.

Багнис

Для Факундо сам факт попадания в основную сетку на «тысячнике» уже можно считать успехом.

В квалификации аргентинский теннисист выиграл у бельгийца Давида Гоффена и итальянца Джулио Дзеппьери.

В основе Багнис начал с победы над Накашимой (6:3, 7:5), который в середине месяца провел классный матч против Рублева.

Главным успехом 136-й ракетки мира в этом году пока что остается выход в финал домашнего турнира в Кордове.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Багниса букмекеры предлагают за 5.00.

Прогноз: несмотря на то, что у соперник огромный опыт выступлений на грунте, мы считаем, что на этот раз российский теннисист не разочарует. Скорее всего, Андрей начнет турнир с уверенной победы. Все-таки у него было достаточно времени на восстановление.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.