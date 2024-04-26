Рублев
Андрея пока можно смело назвать главным разочарованием этой весны.
Текущая серия поражений российского теннисиста составляет уже четыре матча. В его случае это просто катастрофа.
Рублев не прошел ни раунда на недавнем турнире в Барселоне, сразу же проиграв американцу Брэндону Накашиме.
Перед этим Рублев провалил «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло. В Индиан-Уэллсе он выиграл один матч — после победы над Энди Марреем уступил Иржи Легечки.
После недавних неудач Андрей опустился в рейтинге на восьмое место.
Багнис
Для Факундо сам факт попадания в основную сетку на «тысячнике» уже можно считать успехом.
В квалификации аргентинский теннисист выиграл у бельгийца Давида Гоффена и итальянца Джулио Дзеппьери.
В основе Багнис начал с победы над Накашимой (6:3, 7:5), который в середине месяца провел классный матч против Рублева.
Главным успехом 136-й ракетки мира в этом году пока что остается выход в финал домашнего турнира в Кордове.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Багниса букмекеры предлагают за 5.00.
Прогноз: несмотря на то, что у соперник огромный опыт выступлений на грунте, мы считаем, что на этот раз российский теннисист не разочарует. Скорее всего, Андрей начнет турнир с уверенной победы. Все-таки у него было достаточно времени на восстановление.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.