«Ювентус» без матчей, баскетболисты без «дай пять», велогонщики в карантине

Эпидемия коронавируса сорвала большое количество спортивных событий. Рассказываем, какой удар получили турниры по всему миру, и что будет дальше.

Футбол

Италия перенесла пять матчей Серии А, запланированных на на минувшие выходные, в том числе «Ювентус» — «Интер» — эти игры пройдут в мае. Финал Кубка Италии также был перенесен на неделю, тогда как полуфинал турнира «Ювентус» — «Милан» тоже отложен. Швейцария приостановила свою лигу до 23 марта после того, как клубы отказались играть при пустых трибунах.

В Китае сезон местного первенства должен был начаться 22 февраля, но еще не начался. Игры азиатской Лиги чемпионов с участием китайских команд были отложены до апреля. Южная Корея отложила начало сезона в лиге, а Япония в конце февраля провела один раунд матчей в своей лиге, прежде чем остановить сезон.

Ранее министр здравоохранения Испании заявил, что матчи, которые могут привлечь фанатов из районов повышенного риска, таких как Италия, должны проводиться без зрителей. Это может коснуться поединка Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» 10 марта.

«Боруссия» Дортмунд уже отменила запланированный тур по Азии этим летом. Матчи международного Кубка чемпионов, которые также должны состояться этим летом в Азии, отменяются.

Представители УЕФА заявили, что они обеспокоены коронавирусом, с учетом скорого приближения Евро-2020, запланированного на нескольких европейских аренах. Тем не менее, пока что организация не собирается переносить проведение турнира. А вот отборочные игры ЧМ-2022 сборной Китая в этом месяце будут перенесены в Таиланд и будут проводиться без болельщиков.

Олимпиада-2020

Летние Олимпийские Игры, в которых участвуют десятки тысяч спортсменов, официальных лиц, представителей СМИ и зрителей, а также совершают международные поездки, что, естественно, является одной из самых серьезных проблем в связи с распространением вируса, естественно оказались под риском отмены.

Пока что подготовка продолжается, говорят чиновники. Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета (МОК), заявил во вторник, что официальные лица полностью привержены успеху Олимпиады. Но Сейко Хасимото, олимпийский министр Японии, заявил в парламенте, что Игры теоретически могут быть перенесены на более поздний срок в 2020 году.

Один из членов МОК, Дик Паунд из Канады, ранее заявил, что решение должно быть принято к концу мая, и что отмена Олимпиады более вероятна, чем их перенос. Но организаторы и комитет отвергли это, заявив, что подготовка продолжается, и что в случае необходимости они будут включать контрмеры против распространения вируса.

На руку для Олимпиаде то, что времени еще достаточно, чтобы выждать еще какое-то время, так как многие чиновники в области здравоохранения надеются, что к лету вирус будет лучше сдерживаться.

Баскетбол

НБА 1 марта разослал указания командам с советами игрокам не фанатам «пять», а бить кулачками при общении. В меморандуме также предлагалось, чтобы баскетболисты не брали у фанатов такие предметы, как ручки и маркеры во время раздачи автографов.

За несколько недель до проведения мужских и женских турниров по баскетболу среди колледжей, которые проводятся по всей стране, Национальная университетская спортивная ассоциация заявила, что проводит мониторинг вируса и координирует свою деятельность с чиновниками здравоохранения федеральных властей, а также властей штатов.

На выходных исполнительный директор Национальной ассоциации игроков колледжей Рамоги Хума призвал провести «серьезную дискуссию» о проведении спортивных мероприятий без зрителей. Хума также сказал, что колледжи и Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) следует отменить мероприятия, которые вынуждают игроков поддерживать тесный контакт с публикой, включая возможности встреч и пресс-конференции.

Теннис

Турнир WTA-тура, который должен был пройти в китайском Сиани в апреле, был отменен. Китай лишился Кубка Дэвиса и не поехал в Румынию на матч с местной сборной 28 февраля. Турнир WTA в Куньмине (Китай), который был запланирован на 27 апреля — 3 мая, также не состоится.

ATP отменил или отложил шесть турниров второго уровня Challenger Tour. Первенства в Аньнине, Китай, 20 апреля и в Самарканде, Узбекистан, 11 мая отменены. Три турнира в Южной Корее — Сеул, Пусан и Кванджу — были перенесены на август, а еще один в столице Испании Мадриде перенесен на октябрь.

Зимние виды

Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет в эти выходные, но без зрителей. Мартин Фуркад из Франции, который возглавляет личный зачет чемпионата мира, критически отозвался о решении, заявив в Twitter: «Непоследовательность продолжается. Чешские болельщики не могут присутствовать, в то время как для всего биатлонного каравана нет проблем, несмотря на то, что мы все были в Италии [с наибольшей вспышкой эпидемии в Европе] менее 14 дней назад».

Чемпионаты мира

Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, запланированный на 13–15 марта в Нанкине, Китай, был перенесен на год. Чемпионат мира по настольному теннису в Пусане, Южная Корея, в этом месяце перенесен на июнь. Чемпионат мира по шорт-треку в этом месяце в Сеуле был отложен и будет проведен в ближайшее время в октябре, если вообще состоится.

Автоспорт

Гран-при Китая Формулы-1, запланированный на 19 апреля, был перенесен, а дата не установлена. MotoGP отменила первые свои два Гран-при сезона в Катаре и Таиланде не состоятся. Отменена и вторая гонка сезона чемпионата мира по Супербайку в Катаре, которая должна была состояться 13-15 марта.

Велоспорт

Две гонки тура в США были отменены после того, как у двух гонщиков из Италии заподозрили вирус. Лидер после первых пяти этапов, Адам Йейтс, был объявлен победителем.

Десятки велосипедистов и официальных лиц команд были помещены в карантин в одном из отелей страны после гонки. В то время как многие уехали домой в последние несколько дней — по состоянию на вторник остались четыре команды. Тьерри Витту, президент команды Кофидис, заявил, что с велосипедистами «обращаются как с жертвами чумы», а спортивный директор команды Роберто Дамиани угрожал голодовкой. 0