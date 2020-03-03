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    «Арсенал» не споткнулся на «Портсмуте». Пять выводов после кубковой баталии

    «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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    Эдди Нкетиа
    Эдди Нкетиа
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    В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Портсмут» со счетом 2:0. Команда Микеля Артеты забила в конце первого тайма и в начале второго (отличились Сократис Папастатопулос и Эдди Нкетиа). Хозяева поля не смогли реализовать свои моменты в дебюте встречи. Squawka.com подводит итоги матча.

    1. У «Арсенала» забивает не только молодежь

    В двух свои предыдущих матчах Кубка Англии в этом сезоне (против «Лидса» и «Борнмута» «Арсенал» забил три мяча. И личности тех, кто забивал в этих матчах, должны были порадовать Микеля Артету.

    Эдди Нкетиа, который вернулся из аренды в «Лидсе», теперь отличился голами сразу в двух матчах Кубка Англии. В матче против «Борнмута» забивал также Букайо Сака, а в игре с «Лидсом» отличился Рис Нелсон. Это означает, что до матча с «Портсмутом» в Кубке Англии у «Арсенала» забивали только игроки в возрасте до 21 года. Но опытный центральный защитник Сократис Папастатопулос прервал эту серию, когда перед перерывом замкнул подачу Риса Нелсона.

    Сократис забил гол
    globallookpress.com

    2. «Портсмут» устроил осаду, но не смог забить

    В английской футбольной пирамиде «Арсенал» и «Портсмут» на данный момент разделяют 34 места. Но поначалу сложно было сопоставить этот факт, ведь команда из Первой лиги поставила перед представителем АПЛ непростые задачи.

    «Портсмут» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    Воодушевленные поддержкой фанатов подопечные Кенни Джекетта регулярно гостили у штрафной соперника. Однако им не хватало той остроты, которой мог похвастаться, например, «Олимпиакос». Несмотря на 11 ударов по воротам Эмилиано Мартинеса (четыре из них были в исполнении полузащитника Гарета Эванса), лишь один пришелся в створ.

    3. Артера не будет доволен поступком Гендузи

    В составе «Арсенала» после зимней паузы было неожиданное изменение — мы не увидели Маттео Гендузи. После разгромной победы над «Ньюкаслом» (4:0) Артета намекнул на то, что отсутствие полузащитника связано с его проблемами с дисциплиной. С тех пор Артета и молодой француз «расчищают воздух» вокруг этой ситуации, но сложно представить, что абсолютно ненужная желтая карточка Гендузи в этом матче никак не ударит по его перспективам.

    На 35-й минуте Майкл Дин показал Гендузи предупреждение за неспортивное поведение. Француз взял мяч в руки и саркастически опустил его на землю после того, как арбитр указал, что «канониры» разыграли свободный удар слишком быстро. Это момент раздражения игрока, но он все же вызывает вопросы касательно дисциплины и поведения Гендузи.

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    • 4. Нкетиа продолжает забивать в Кубке

    Через шесть минут после начала второго тайма 20-летний форвард увеличил преимущество «Арсенала» в матче. Это был грамотный финиш (вновь с Нелсоном в роли создателя момента) — в стиле Пьера-Эмерика Обамеянга, у которого Нкетиа должно быть многому научился на тренировках. Тем самым форвард продлил свою серию.

    Этот гол стал для него шестым в футболке «Арсенала», а также Нкетиа забил в четвертом подряд домашнем для «канониров» матче Кубка Англии. Учитывая его нынешнюю форму, можно с легкостью увидеть его в основе на четвертьфинальный матч.

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    • 5. «Арсенал» не споткнулся на команде из низшего дивизиона

    Вдохновением для нынешнего желтого комплекта формы «Арсенала» явно послужил тот, который они носили в начале 90-х. В такой форме в январе 1993-го «Арсенал» проиграл в в третьем раунде Кубка «Рекхсхэму» из четвертого дивизиона — 1:2. Но этим вечером история не повторилась. «Арсенал» теперь продлил свою победную серию в кубковых матчах с командами из третьего дивизиона и ниже до 13 игр.

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    Эта серия не находится под угрозой в этом сезоне, так как оставшиеся в турнире участники играют в двух высших английских дивизионах. Не стоит удивляться, если молодая и яркая команда Артеты пройдет весь путь в этом турнире.

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