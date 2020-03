«Арсенал» не споткнулся на «Портсмуте». Пять выводов после кубковой баталии

В двух свои предыдущих матчах Кубка Англии в этом сезоне (против «Лидса» и «Борнмута» «Арсенал» забил три мяча. И личности тех, кто забивал в этих матчах, должны были порадовать Микеля Артету.

Эдди Нкетиа, который вернулся из аренды в «Лидсе», теперь отличился голами сразу в двух матчах Кубка Англии. В матче против «Борнмута» забивал также Букайо Сака, а в игре с «Лидсом» отличился Рис Нелсон. Это означает, что до матча с «Портсмутом» в Кубке Англии у «Арсенала» забивали только игроки в возрасте до 21 года. Но опытный центральный защитник Сократис Папастатопулос прервал эту серию, когда перед перерывом замкнул подачу Риса Нелсона.

В английской футбольной пирамиде «Арсенал» и «Портсмут» на данный момент разделяют 34 места. Но поначалу сложно было сопоставить этот факт, ведь команда из Первой лиги поставила перед представителем АПЛ непростые задачи.

Воодушевленные поддержкой фанатов подопечные Кенни Джекетта регулярно гостили у штрафной соперника. Однако им не хватало той остроты, которой мог похвастаться, например, «Олимпиакос». Несмотря на 11 ударов по воротам Эмилиано Мартинеса (четыре из них были в исполнении полузащитника Гарета Эванса), лишь один пришелся в створ.

В составе «Арсенала» после зимней паузы было неожиданное изменение — мы не увидели Маттео Гендузи. После разгромной победы над «Ньюкаслом» (4:0) Артета намекнул на то, что отсутствие полузащитника связано с его проблемами с дисциплиной. С тех пор Артета и молодой француз «расчищают воздух» вокруг этой ситуации, но сложно представить, что абсолютно ненужная желтая карточка Гендузи в этом матче никак не ударит по его перспективам.

На 35-й минуте Майкл Дин показал Гендузи предупреждение за неспортивное поведение. Француз взял мяч в руки и саркастически опустил его на землю после того, как арбитр указал, что «канониры» разыграли свободный удар слишком быстро. Это момент раздражения игрока, но он все же вызывает вопросы касательно дисциплины и поведения Гендузи.

Через шесть минут после начала второго тайма 20-летний форвард увеличил преимущество «Арсенала» в матче. Это был грамотный финиш (вновь с Нелсоном в роли создателя момента) — в стиле Пьера-Эмерика Обамеянга, у которого Нкетиа должно быть многому научился на тренировках. Тем самым форвард продлил свою серию.

