«Лечче» на своем поле сыграет против «Монцы» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 27 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Лечче» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Лечче» занимает 13-е место с 35 очками и разницей мячей 30-48.

Команда находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на семь баллов, поэтому уже по сути может не волноваться по поводу сохранения места в элите.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. На выезде он разгромно обыграл «Сассуоло» (3:0).

Этот успех оформил победную мини-серию южан в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Корфицен, Рамадани, Жендри, Банда, Каба, Дермаку — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Лечче» потерпела одно поражение при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты позволили коллективу оторваться подальше от зоны вылета, поэтому по большому счету может позволить себе даже ничью.

Роберто Пикколи и Никола Крстович — лучшие бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

«Монца»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Монца» занимает 11-е место с 43 очками и разницей мячей 35-43.

Команда находится в середине турнирной таблицы, отставая на 11 очков от зоны еврокубков, поэтому ей будет крайне сложно пробиться в континентальные турниры.

Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. Коллектив на своем поле уступил набравшей хорошую форму «Аталанте» (1:2).

Это поражение стало третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Чуррия, Дани Мота, Мачин, Беттелла, Капрари — травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты, скорее, свидетельствуют о том, что коллектив, похоже, осознал, что ему уже не грозит вылететь, но и попасть в еврокубки практически нереально, поэтому утратил мотивацию.

Андреа Кольпани — самый результативный игрок команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Лечче» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Лечче» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Монца» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.20, победа «Монцы» — в 3.95.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Такой же сценарий был реализован в девяти из 10 последних их поединков.

И то, что в трех из пяти последних матчей гостей сыграл такой же расклад, лишь подтверждает его высокую вероятность и сейчас.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из пяти последних их матчей они были сильнее своих соперников, тогда как гости проиграли в трех из четырех последних поединков.

Ставка: «Лечче» победит за 2.05