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    «Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском секторе

    Пресса и комментарии о матче «Ахмат» — «Зенит»

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    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
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    В 1/4 Кубка России состоялось противостояние «Ахмата» и «Зенита». Матч завершился парой овертаймов. За это время «сине-бело-голубые» вырвали путевку в полуфинал (1:2 ОТ).

    Небольшие изменения в составе «Зенита»

    Представители Sport24 рассказали об изменениях в составе, к которым был вынужден прибегнуть Сергей Семак перед этим матчем.

    «"Зенит" прилетел в Грозный не в полном составе. В Петербурге остались все чистые форварды, которые есть в распоряжении Сергея Семака: к травмированному Артему Дзюбе и заболевшему Сердару Азмуну добавился Себастьян Дриусси.

    Фрагмент матча
    «Ахмат»

    Учитывая кадровые проблемы, Семак выпустил с первых минут в нападение Александра Ерохина и Эмилиано Ригони. Россиянин уже исполнял такую роль в субботнем матче с "Локомотивом", а аргентинец играл форварда в товарищеских матчах в Турции. В остальном на поле вышли все сильнейшие».

    Акцент на оборону

    На Rusfootball.info рассказали о выборе стратегии тренерского штаба «Ахмата» на этот матч.

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    • «"Ахмат" сыграл по классической шалимовской схеме — 4-2-3-1. Наставник "грозненцев" сделал 3 изменения после ничьи с "Ростовом". По его личному признанию, планируемые перестановки в составе он знал уже в субботу вечером. И заключались они в появлении в центре защиты Анхеля и в появлении в треугольнике в центре поля Сильвы и Иванова. Манеру игры команды тренерские задумки Шалимова, правда, не коснулись — акцент на оборону своих ворот никуда не делся».

    Счет открыл не фаворит

    «Зенит» начал создавать моменты, но при этом команда Семака пропустила первой. О том, как забивал «Ахмат», рассказали на «Советском Спорте».

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    «Первый опасный момент создал именно "Зенит". На 32-й минуте Алексей Сутормин, заменивший в основе как раз Дриусси, вышел практически один на один… Зато после перерыва "Ахмат", сделавший ставку на быстрые контрвыпады своих юрких нападающих, организовал гол. Бернард Бериша, убрав на ложном замахе Магомеда Оздоева, заработал право на пенальти. Радости косовара не было предела: он покатился к трибунам на коленях в стиле Дидье Дрогба. А привел приговор в исполнение албанец Одисе Роши».

    Жирков выходит спасать положение

    Юрия Жиркова по праву можно назвать лучшим игроком матча. Футболист вышел на замену, помог спасти «Зенит» от поражения и вывел команду в полуфинал Кубка России. Как это было, пишет Sports.Ru.

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    «Сразу после пропущенного спасать (вместо Ерохина) вышел Юрий Жирков. За пять минут до нездоровой активности болельщиков он идеально оставил мяч Эмилиано Ригони — аргентинец сравнял. А в дополнительное время Жирков нашелся в правильном месте на подборе углового и спокойно с правой положил победный.

    Для Жиркова это третий гол в сезоне, все три — после розыгрышей угловых, все три — победные для "Зенита": 1:0 со "Спартаком", первый из двух "Крыльям" и теперь».

    И снова о «бесподобном» Жиркове

    Обозреватель «Спорт Экспресс» Гоша Чернов поделился своим мнением об игре, которую показал Юрий Жирков в этом матче.

    «Именно он перевернул ход встречи, хотя "Ахмат" был близок к победе. Левый фланг у "Зенита" заработал с утроенной мощью, появились серьезные моменты, а Жирков еще и часто смещался не только в полуфланг, но и в центр, из-за чего в обороне хозяев возникала сумятица. Этого и не хватало "Зениту" до выхода Жиркова — команда действовала почти по шаблону, и "Ахмату" было легче обороняться.

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    • А универсал (мне сложно назвать Жиркова защитником или полузащитником) сделал так, что "Ахмат" запутался. В районе штрафной "Зенит" стал создавать искусственное численное преимущество, которое и привело к первому голу.

    Жирков бесподобен. Его каждый год отправляют на пенсию. Предполагают, что после завершения очередного контракта Юрий закончит с футболом. Но он в 36 лет выходит на поле в гостевом матче со сложным соперником, раскручивает маховик игры и почти в одиночку превращает проигрышный матч в победный.

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    Конечно, на результат повлияли и "стандарты". "Зенит" подал гигантское количество угловых, причем большинство из них подавал Малком. Это неожиданно, потому что на поле находились и Дуглас Сантос, и Ригони, которые считаются штатными исполнителями стандартных положений. Подачи Малкома были очень опасны, "Зенит" создавал после них моменты (вспомните удар Ракицкого с правой) и забил победный мяч. Да, Жирков отличился после подбора, а не после прямой подачи Малкома, но какая разница? В этом случае, кстати, сыграл бесконечный опыт Жиркова. Ветеран знал, куда может отскочить мяч и увидел, что Городов спрятался за защитников».

    Конфликт болельщиков

    В конце основного времени между болельщиками «Ахмата» и «Зенита» вспыхнул конфликт на почве традиций. В Грозном не приняли идею питерских фанатов оголить торс. Об этом фаны грозненского клуба решили сказать гостям в лицо, но вмешалась служба безопасности стадиона. Об этом инциденте рассказывает Sports.Ru.

    «Кубковый четвертьфинал "Ахмат" — "Зенит" перестал быть спокойным на 85-й минуте. К тому моменту хозяева не очень логично забили с пенальти, а петербуржцы с трудом отыгрались. Внезапно за пять минут до конца после эпизода в штрафной "Ахмата" все отвернулись от поля, потому что вспыхнуло вокруг гостевого сектора.

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    • Туда, за ворота Евгения Городова, со всех сторон уже как минимум 30-40 секунд мчали болельщики "Ахмата".

    К месту стянулись стюарды, в чаше появились сотрудники в полевой военной форме, и стало совсем уж страшно.

    Городов собирался собирался выбить от ворот, но слева от него между трибуной и полем в этот момент как раз бежала самая внушительная толпа. Вместо ввода в игру вратарь "Ахмата" вместе с партнерами пошел успокаивать.

    Параллельно с миротворческой миссией в гостевой сектор отправился Магомед Оздоев. Кажется, он провел экспресс-курс по особенностям местной культуры и гостевого поведения, когда ты в Грозном.

    Прошло почти четыре минуты, прежде чем Евгений Городов все-таки выбил от ворот.

    Конфликт возник, потому что фанаты "Зенита" разделись по пояс. Для них это традиционный ритуал, но в Грозном на него отреагировали агрессивно.

    Конфликт не назвать скоротечным, но его все же удалось погасить на начальной стадии».

    Реакция клубов на события в конце матча

    «"Зенит" отреагировал на инцидент максимально корректно и при этом как будто намекнул, что болельщики петербуржцев тоже не совсем правы:

    "На гостевой трибуне 'Зенита' отдельные болельщики оголили торс, это было воспринято как акт неуважения у принимающей стороны — излишняя эмоциональность и недопонимание привело к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне. Оперативно сработала служба безопасности 'Ахмат Арены', погасив возможный конфликт еще в зачатке, инцидент был исчерпан — болельщикам абсолютно всех команд нужно всегда с уважением относиться к традициям друг друга. Клубы находятся в тесном контакте, а с нарушителями с обеих сторон будет проведена работа".

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    • Сергей Семак тоже говорил про традиции: "Нужно уважать и чтить традиции. Для наших болельщиков это привычное состояние, но надо искать компромисс. Здесь это воспринимается так. В других городах — иначе. Думаю, что не все про это знали. Любой конфликт нужно решать, нужно уважать друг друга. Это событие не нравится ни мне, ни вам, ни болельщикам" », — пишет Sports.Ru.

    В концовке основного времени кубкового матча «Ахмат» — «Зенит» произошел конфликт между болельщиками команд. Фанаты грозненского клуба выбежали на поле и направились к гостевому сектору, однако они были остановлены службами правопорядка.

    В пресс-службе «Ахмата» поделились поделились со «Спорт Экспресс» причинами конфликта.

    «У нас всегда дружелюбно относятся к болельщикам приезжих команд, и никогда никаких инцидентов не было. Фанатам гостевых команд следует соблюдать традиции и обычаи городов, регионов, куда они приехали поддержать свою команду. У нас не принято в общественных местах оголять торс. Наши болельщики своим возмущением дали об этом знать. Болельщики "Зенита" надели свои футболки, рубашки... Но конфликт быстро был исчерпан. Никто не пострадал», — заявили у «Ахмата». 0

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