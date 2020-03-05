Революция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе

«Ливерпуль» феноменально правильно тратит деньги

«Ливерпуль» был разгромлен «Уотфордом», но команда все равно готовится к завоеванию титула, а вылет из Кубка Англии от «Челси» этому тоже не помешает. Проект FiveThirtyEight дает Юргену Клоппу и компании вероятность более 99 процентов на победу в нынешнем сезоне АПЛ с ожиданием 101 очка в копилке команды, что будет новым рекордом лиги.

В зависимости от конторы, вы можете поставить 10 тысяч фунтов на титул «Ливерпуля» прямо сейчас, и если это произойдет, вы будете вознаграждены колоссальными 10 долларами выигрыша. Есть много причин, по которым мы говорим о будущем чемпионстве мерсисайдцев уже в начале марта. Даже временный спад команды это не перечеркнет.

«Ливерпуль» — единственный крупный клуб в Европе, который действительно инвестирует деньги с умом во всех направлениям. Им удалось заполучить Юргена Клоппа — одного из лучших тренеров мира. Затем было собрано лучшее атакующее трио из Фирмино, Салаха и Мане в истории АПЛ. И все это — по весьма умеренным ценам.

«Ливерпуль» вложил большие деньги во вратаря Алиссона и защитника Вирджила ван Дейка, равных которым сейчас мало во всем мире. Удалось подобрать пару доминирующих крайних защитников (Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон), которые очень серьезно помогают в атаке и надежны в обороне.

Не до конца ясно, как всему этому успеху способствует полузащита команды Клоппа, но она это делает. Невозможно набрать столько очков за два сезона, если треть твоего состава не соответствует уровню остальных игроков. Тем не менее, стоит признать, что средняя линия на фоне игроков мирового класса на других позициях выглядит не так выгодно.

В топе мира не осталось полузащитников

Кумиры фанатов — трио атаки «Ливерпуля» globallookpress.com

Наби Кейта должен был воплотить в себе взгляды и принципы Юргена Клоппа, демонстрируя динамичную игру. Он играл феноменально в некоторых матчах, но подвело здоровье. Перед стартом сезона могло показаться, что Фабиньо станет рабочей лошадкой топ-уровня, но «Ливерпуль» на самом деле выглядел лучше без него. Согласно официальной статистике FBRef, никто из полузащитников «красных» не создает множество голевых моментов, не делает много острых передач в штрафную и не забивает много голов.

Кроме того, сразу пять игроков «Ливерпуля» входят в топ-15 мира — ван Дейк (5), Робертсон (9), Алиссон (10), Салах (11), Мане (12). Среди них нет полузащитников. Только Вейналдум смог войти в другой рейтинг, заняв четвертое место среди всех хавбеков мира на своей позиции.

Успех «Ливерпуля» в таких условиях заставляет вообще задуматься, а есть ли будущее у полузащитников в современном футболе? Нужен ли вообще командам «метроном», который связывает тыл и фронт?

Сложно делать выводы по стоимости игроков. Тем не менее, в топ-20 самых дорогих игроков мира находится лишь один полноценный хавбек — Поль Погба. Статистика тоже дает слабую картину о продуктивности, так как реализация ни о чем не говорит — большинство топ-игроков примерно на одном уровне конвертируют свои шансы. Прорывом стал показатель xG — ожидаемые голы. Эта цифра лучше отображает эффективность игры команды и включает в себя ряд других данных. Например, теперь нам известно, что с каждым годом в АПЛ становится все меньше дальних ударов.

«Ливерпуль» прекрасно работает со статистикой. Салах, Мане и Фирмино добились впечатляющих показателей xG. Сейчас сложно представить, что клуб заплатил за трио менее 120 миллионов евро.

Следующий шаг после ожидаемых голов — нечто более глубокое. Сейчас это называют «ожидаемой ценностью владения» (EPV). Аналитический директор «Ливерпуля» Ян Грэм объяснял, что они следят за каждым действием игрока с мячом и без, после чего делаются выводы. Какова вероятность того, что команда могла бы забить гол до и после этого паса/удара/рывка?

По сути, можно определить, какова вероятность того, что команда сможет забить гол из любой точки поля. По показателю «ожидаемая угроза» лидерами мерсисайдцев в прошлом сезоне были Александер-Арнольд и Робертсон, а затем к ним присоединился защитник Матип. Повторимся, никого из полузащитников здесь нет.

Дело не в классе игроков. У полузащитников Клоппа просто другие задачи

Джордан Хендерсон globallookpress.com

По всем статистическим данным, которые есть сейчас, можно сделать вывод о том, что большинство полузащитников не имеют большой ценности на поле прямо сейчас. Кому удается выделяться? Например, Кевину де Брейне, но бельгиец регулярно идет в штрафную соперника, а полузащитником является лишь номинально. Большинство хавбеков совершает массу действий с мячом и без него, но ни одно из них, чаще всего, не приводит к голу.

Что касается «Ливерпуля», то клуб собрал в средней линии коллекцию игроков, которые просто стараются не мешать другим и допускать минимум ошибок, позволяют товарищам по команде активнее атаковать, а сами прикрывают тыл. С передачами все в порядке — по их качеству Вейналдум, Хендерсон и Фабиньо входят в топ-20 АПЛ. На этом их основная задача в целом заканчивается.

Свое мнение высказал аналитик Марк Тейлор:

«Полузащита "Ливерпуля" не создает ничего зрелищного, но она при этом просто так никогда не отдает центр поля. Это позволяет двум крайним защитникам вырываться в атаку, получать точные пасы и не бояться потерять мяч, так как сзади их страхуют».

Новые показатели статистики — это шаг в будущее, но нам все еще сложно оценивать игроков без мяча, а цифры завязаны на действиях с мячом. При этом в среднем каждый игрок проводит с ним всего по минуте или две за матч.

Во многом цена полузащитника оценивается вовсе не голами или передачами, а его умением занять правильную позицию, верно оценить ситуацию, прочитать задумку оппонента и вовремя помочь защитникам. «Ливерпуль» — прекрасный пример для других команд, как следует использовать среднюю линию. Не надо заставлять хавбеков подолгу держать мяч. Они просто должны сделать все, чтобы игру и мяч контролировали их партнеры в атаке. 0