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    «Ливерпуль» растерял свою непобедимую ауру

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль»

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    В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» со счетом 2:0 победил на своем поле «Ливерпуль». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» потерял свою идентичность

    «Возможно, и понятно, почему, учитывая количество футбольных матчей, которые они провели в этом сезоне, но в этот вечер гости выглядели нехарактерно бледно, как для себя», — отмечает в материале ESPN Том Фентон.

    «Оборонительная нерешительность. Путаница в полузащите. Недостаток энергии. И, пожалуй, самое неприятное — неспособность забить», — пишет на страницах Liverpool Echo.

    «Мерсисайдцы стали неузнаваемыми. Их идентичность сейчас та, которую нужно немедленно сбросить».

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    Английский футбол, наконец, раскусил игру «Ливерпуля»

    «У "Красных", скажем пока нерешительно, начали проявляться новые признаки системной уязвимости. Ответ, к которому, похоже, пришел английский футбол — с опозданием, может сказать "Наполи" — это закрыть фулбеков, перекрыть фланги, выигрывать пространство на краях», — пишет The Guardian Барни Ронэй.

    «Надеяться, что они не забьют и придерживаться этого плана. "Челси" подошел к матчу на "Стэмфорд Бридж" с мыслью о чем-то похожем. Они насытили центр полузащиты, сильно надавили на фланги и рискнули».

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    • «Ливерпулю» тяжело даются матчи, когда он проигрывает

    «В этом сезоне "Ливерпуль" не провел много времени, уступая в счете, и, судя по их недавним выступлениям, это справедливо. Как и в случае с "Атлетико" и "Уотфордом", здесь мерсисайдцы также развалились, когда им потребовалось взломать соперника, который уже вел в счете», — убежден в материале Evening Standard Дэвид Линч.

    «С этого момента гости становились все хуже и хуже, закончив игру с заслуженным поражением, тогда как начали поединок так же впечатляюще, как и хозяева. Юрген Клопп не мог радоваться от того, что его команда прибегает к банальным ударам вперед и сомнительным комбинациям, когда все складывается против его подопечных».

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    • «Ливерпуль» провел не такой уж и плохой матч

    «15 дней, в течение которых "Ливерпуль" проиграл в Лиге чемпионов, Премьер-лиге и Кубке Англии, которые мало что изменили в их планах на турниры, которые они ценят больше всего, но, по крайней мере, ослабили ауру, что они культивировали в предыдущие месяцы», — пишет Сэм Уоллес на страницах The Telegraph.

    «Это не было одним из лучших выступлений "Ливерпуля", но оно было далеко не плохим. Отрезки прессинга указывали на то, что их атакующая игра была столь же пульсирующей, что и прежде, с некоторыми ловкими касаниями в небольших пространствах во время неистовой интенсивности этого кубкового матча. В другой вечер, будь в другой форме вратарь пару месяцев назад, результат мог быть другим», — пишет более комплиментарно в отношении гостей Мигель Дилэйни на страницах The Independent.

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    • «Билли Гилмор управлял игрой. Он сделал все, о чем его просили, подбирая мяч и пасуя вперед, защищая оборону и раздавая передачи. Он был просто великолепен», — не скрывал своего восхищения по поводу выступления 18-летнего полузащитника «Челси» Алан Ширер в эфире BBC. 0

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