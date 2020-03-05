Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА

«Спартак» добился победы над ЦСКА (3:2) в четвертьфинальном матче Кубка России. Хозяева поля открыли счет уже на 4-й минуте матча — отличился Зелимхан Бакаев. Через 9 минут красно-белые удвоили преимущество благодаря голу Эсекьеля Понсе. ЦСКА тут же отыграл один мяч — отличился защитник Игорь Дивеев. Перед перерывом гости сравняли счет благодаря голу Ильзата Ахметова. На 103-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — Понсе получил вторую желтую карточку. В начале второго дополнительного тайма Джордан Ларссон принес победу «Спартаку».

«Спартак» — без сюрпризов, ЦСКА — с четырьмя заменами

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров изучает стартовые составы команд, отмечая разный подход наставников.

«Тедеско оказался доволен качеством игры в матче с "Динамо" и выставил в среду тот же состав. На месте был даже раскритикованный большинством болельщиков Рассказов — видимо, помимо ошибок в обороне тренерский штаб обратил внимание на пользу, которую приносит Николай включениями в атаку и взаимодействиями с Зобниным и Бакаевым.

У ЦСКА, напротив, произошла ротация. Гончаренко дал передышку Магнуссону, Облякову, Дзагоеву и Сигурдссону, вместо которых появились Дивеев (стал правым центральным защитником в тройке, а Карпов переместился на позицию левого внешнего), Набабкин, Бистрович и Кучаев. "Армейцы" выстроились по системе 3-5-2, где Бистрович был нижним опорником, Ахметов и Влашич — выше него, а Кучаев и Чалов выступили в роли форвардов.

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Бросать в бой с первых минут новичка — белорусского нападающего Шкурина — Гончаренко пока не решается».

Вынимай, Акинфеев!

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров сетует на плохую организацию матча и радуется активному началу встречи.

«Уже к 17-й минуте счет был 2:1 в пользу красно-белых. Но этого не увидели сотни болельщиков. По непонятным причинам на входе на "Открытие Арену" образовались приличные очереди. Скорее всего, виной тому будний день, потому что приехать заранее у всех не получилось и к 19.30 столпилось большое количество людей. Пропускные пункты не справлялись и болельщикам пришлось смотреть футбол по телефонам и планшетам, слушая реакцию трибун на забитые голы.

А посмотреть было на что! Доменико Тедеско не произвел ни одной замены по сравнению с победным матчем против "Динамо" в чемпионате (2:0), Виктор Гончаренко сделал четыре перестановки после ничьей с "Уралом" (1:1) — вместо Магнуссона, Дзагоева, Облякова и Сигурдссона появились Набабкин, Дивеев, Кучаев и Бистрович. Оборона ЦСКА сразу же начала допускать серьезные просчеты, чем с удовольствием пользовались спартаковцы.

Как и во встрече с "Динамо", да и в целом по сезону, "Спартак" за собой повел Бакаев. Зелимхан в очередной раз показал Станиславу Черчесову, почему должен попадать в заявку на Евро-2020 и выходить в основном составе. Скорость, дриблинг, поставленный удар, отсутствие боязни взять игру на себя — только Александр Головин и Денис Черышев могут похвастаться тем же самым. Удар из-за штрафной — вынимай, Акинфеев».

Обмен голами

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой впечатлен количеству мячей забитых в первой половине первого тайма матча.

«Пока гости приходили в себя, "Спартак" провёл вторую результативную атаку. На этот раз Александр Соболев получил мяч в чужой штрафной, потолкался с защитниками, а затем уже Эсекьель Понсе похватил мяч, сместился в сторону и пробил с убойной позиции. Удивительно, но сразу трое защитников ЦСКА в этом эпизоде не смогли выбить мяч куда подальше.

Пропущенные мячи явно разозли "армейцев". Подарив сопернику такой гандикап, ЦСКА нужно было срочно спасать игру. Только вот Фёдор Чалов оставался в тени, а почти все атаки шли через прострелы Марио Фернандеса, на которые никто толком не открывался. Впрочем, "Спартак", может, и после зимней паузы впечатляет действиями впереди, но у своих ворот ошибается почти как в "лучшие" годы.

Уже на 17-й минуте Игорь Дивеев сократил отставание до минимума. ЦСКА после очередного прострела с фланга сумел довести мяч до чужой вратарской, где оказался Дивеев. Тот первым касанием остановил мяч, а следом с левой ноги пробил с близкого расстояния.

Календарь и таблица РПЛ

Казалось, гол вернул ЦСКА в игру, только вот гости продолжали допускать чудовищные промахи в обороне. Игра в трёх центральных защитников явно не работала. Карпов, Дивеев и Васин то и дело проигрывали верховую борьбу, теряли позиции, а "Спартак" мог забить минимум 2-3 мяча ещё до перерыва».

Фатальная ошибка Жиго

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак находит виновных в том, что «Спартак» упустил солидное преимущество еще до перерыва.

«Прошлогодний "Спартак", пропустив в такой ситуации, наверняка откатился бы назад в ожидании ошибки соперника, но сейчас это другая команда, умеющая навязывать свою волю. Крайние защитники играли очень высоко, не только встречая оппонентов, но и активно подключаясь к атакам. Айртону на фланге достался один из лучших футболистов РПЛ Марио Фернандес, но именно в его зоне начиналось большинство атак на ворота армейцев.

Еще в первом тайме подопечные Тедеско могли забивать два-три мяча, но каждый раз защитникам армейцев удавалось в последний момент накрыть удар или "голевую" передачу. Самым опасным, конечно, был Бакаев, умело находивший свободные зоны и грамотно открывавшийся между линиями. Алекс Крал и Зобнин вычищали середину поля.

Единственное, в чем им действительно надо прибавить, так это игра в непосредственной близости от собственной штрафной. Фланговые прострелы армейцев на набегающих вторым темпом партнеров выглядели очень многообещающе. Отчасти так гости и сравняли счет под занавес тайма. Самюэль Жиго неудачно скинул мяч вдоль линии штрафной, и набежавший Ахметов исправился за первый гол. Второй гол, к слову, тоже пришел с края Рассказова».

Нервный второй тайм

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов разочарован игрой и результатом во второй половине встречи.

«По всем законам жанра в перерыве возле тоннеля футболисты потолкались. Ребров пихнул Карпова, Мариу Фернандес — Реброва, и понеслось. Но быстро прекратилось. Зато стычка задала настроение дальнейшему ходу игры. Насколько ярким и конструктивным был первый тайм, настолько же нервным и рваным вышел второй.

Многие фанаты "Спартака", которые купили билеты на трибуну Д, попали на стадион лишь после перерыва — опоздавшие простояли в очередях. Нервов они потратили страшно сказать сколько — не видели красоты первого тайма, зато наблюдали всю мясорубку второго.

У ворот Максименко — бомбардировка. Каждый навес казался опасным. Мячи свистели рядом со штангами точно пули — в унисон с охами болельщиков.

В самом конце основного времени (такой матч, конечно, не мог не уйти в овертайм) "Спартак" сомкнул ряды и попытался перевернуть игру. Последняя атака — Ещенко вводит мяч из аута, Тил скидывает в штрафную, а там мяч попадает в руку Дивееву. Тедеско мечется по бровке — требует свистка или хотя бы просмотра повтора. Но нет — судья Иванов продолжает игру. Дополнительное время. И опять — все сначала».

Оборона ЦСКА. Профпригодность под вопросом

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов препарирует игру обороны армейского клуба в дерби со «Спартаком» и находит ее неудовлетворительной.

«Иначе как безобразным взаимодействие не назовешь. Ни о какой синхронности в действиях и речи не шло. Отсюда и несметное количество ляпов, многие из которых ставили под вопрос профпригодность их авторов. Взять хотя бы первый гол.

Бакаев протащил мяч от центра до точки, с которой нанес удар, и за его рейдом бездеятельно наблюдали опорники, а среди чрезмерно прижавшихся к воротам защитников не нашлось ни одного, кто бы "выбросился" на спартаковца и помешал ему прицельно пробить.

Еще более несуразным выглядел второй прокол армейской обороны. В центре разгорелся такой пожар, что и пары атаковавших с лихвой хватило, чтобы продавить квартет оппонентов.

Во втором тайме, правда, детских ошибок заметно поубавилось. Но проблемы со страховкой нет-нет, да и давали о себе знать: защитники продолжали располагаться на одной линии и продольные передачи хозяев непозволительно часто доходили до адресатов. Сыроватой, в общем, выглядела задняя линия красно-синих — несыгранной, несбалансированной, непредсказуемой».

Ларссон поставил точку

Редакция Sport24 радуется переполненному эмоциями и событиями овертайму, который принес победу «Спартаку».

«А основное время финишировало еще одним бурным моментом: Дивеев сыграл рукой в штрафной, не дав Понсе добраться до мяча. Но Егоров (и VAR) не решились ставить 11-метровый на 90-й минуте в дерби. При 2:2. Но момент, мягко говоря, спорный.

В допах тоже была жара: снова моменты в режиме нон-стоп у обеих команд, вышедший на замену Шкурин залупил в штангу, а Понсе — залупил локтем в живот Карпова. Это вторая желтая и удаление на 103-й минуте. Ух, ну и матч.

Все футбольные трансферы

Во втором экстра-тайме ЦСКА, в большинстве, сразу же… пропустил. Удивительно, но так и есть. Ну а что, такому классному матчу полагается голливудский сюжет! Неожиданный. "Спартаку" для гола не понадобилось девять полевых игроков — всего лишь один. И один вратарь. Вынос Максименко на 80 метров — открывание Ларссона — мощный удар прямо в угол! Делов-то. ЦСКА пропустил катастрофически простой гол.

"Спартак" вдесятером выдержал навал армейцев, Шкурин не реализовал еще один момент, и красно-белые выиграли в этом безумии. Красная карточка Понсе в итоге совсем не помогла ЦСКА. Скорее наоборот. 3:2 — "Спартак" побеждает в ядерном дерби!»

Судейская комната

Автор Soccer.ru Александр Чистяков недоволен судейством в сложном и полном эмоций столичном дерби, предъявляя арбитру Сергею Иванову целый ряд претензий.

«Странное ощущение относительно судейства. С одной стороны, Сергей Иванов давал бороться и не испортил дерби ненужными свистками, с другой — он едва не испортил его решениями в концовке основного времени и овертайме. Но все-таки нужно отделять эпизоды борьбы от очевидных фолов, потому что каждое нарушение правил имеет свои последствия. Скажем, не зафиксировав очевидный и банальный фол на Зелимхане Бакаеве в концовке первого тайма, Сергей Иванов обрек спартаковскую "десятку" на неравное единоборство, которое привело к сотрясению мозга. Свистни вовремя — уберег бы здоровье футболиста.

Большие споры вызвало попадание мяча в руку Игорю Дивееву в штрафной площади ЦСКА в самой концовке основного времени. Эпизод, что называется, на усмотрение арбитра: вроде бы рука в естественном положении, но защитник сделал ей движение, и мяч перед тем, как нашел запретную часть тела защитника прошел значительное расстояние, а это аргумент в пользу назначения пенальти.

Был или не был одиннадцатиметровый, пусть решают магистры судейства, удивляет в этой ситуации поведение Иванова, который принял решение после пятисекундной консультации с видеоассистентом. Момент не настолько однозначный, чтобы можно было четко решить на скорую руку, тем более концовка матча, рефери мог позволить себе большую паузу и самостоятельный просмотр эпизода. Но делать этого не стал. Зачем в таком случае нужен VAR?

Во второй раз этот вопрос возник, когда Сергей Иванов не стал консультироваться с помощниками и сам не пошел к монитору после акцентированного удара локтем в лицо Понсе со стороны Карпова. Рекомендации ФИФА для таких эпизодов известны, но рефери решил ограничиться дежурными "горчичником", который чуть позже предъявил Понсе после падения на газон уже юного армейского защитника. Карпов схватился за лицо и изобразил библейского мученика, хотя повторы показали, что ему прилетело в район груди и повода для предупреждения, ставшего вторым для аргентинца, в принципе не было. Без ложки дегтя в большой бочке меда все же не обошлось».

Прыжок Тедеско — как символ победы над ЦСКА

Колумнист «Чемпионата» Сергей Егоров радуется эмоциям «Спартака» на примере послематчевой стычки двух наставников команд.

«Сразу после победы Доменико Тедеско подскакивает как бык и рвётся к тренеру ЦСКА. Пролетая 30 метров галопом, он на скорости не скрывая восторга, раскрывает ладонь перед Виктором Гончаренко — и это движение немца вряд ли выглядит дружески. Скорее мы видим игру, акт завуалированного и скоростного унижения для проигравших.

Но бледный Гончаренко всё понимает: он инстинктивно выставляет руку, отталкивает довольного немца и посылает его к чёрту. Но вроде бы потушенный Тедеско горит сильнее и всё-таки залезает оппоненту на спину, затем, спрыгнув, победителем несётся вдоль скамейки ЦСКА. И в этой злости мы можем распознать новое восстание "Спартака". Ведь вернувшая именно страсть уже выводит красно-белых в полуфинал Кубка.

И дело не только в Тедеско. Он-то известный дьяволёнок, но во время этого дерби бесы полезли даже из под благолепных оболочек. То квёлый Зобнин лупил по ногам Набабкина, с которым лишний раз лучше не связываться. То добрый дед Ребров в свой 36-день рождения нападал на годящегося ему в сыновья 17-летнего Карпова, организовав драку в перерыве. То Ларссон забивал в меньшинстве в овертайме, когда шансов у "Спартака" на жизнь уже не было. Причём, в аутсайдеры-то "Спартак" сначала попал из-за сотрясения лидера Бакаева, а затем — из-за судьи».

Тедеско — царь Москвы

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин нахваливает наставника «Спартака», чьи подопечные добились успеха в трех столичных дерби.

«А для болельщиков "Спартака" игра и вовсе войдет в золотой фонд и станет легендарной, учитывая, по их мнению, крайне сомнительную красную карточку Понсе и поведение главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который уже после финального свистка оттолкнул прибежавшего пожать ему руку Тедеско.

Учитывая, что в чемпионате белорусский специалист отбывал трехматчевую дисквалификацию за "лицо попроще", ему стоит все же вести себя спокойнее — хотя, кажется, нервы у него напряжены до предела.

Хотя наверняка натянуты они были и у Тедеско. Для него нынешняя неделя — пожалуй, самая важная во главе "Спартака". Победа над "Динамо" позволила снять копившееся всю зиму напряжение и тревожное ожидание и раскрепостить как команду, так и болельщиков.

Выигрыш у ЦСКА — это не только полуфинал Кубка и продолжение борьбы за трофей, но и новая порция этой эмоциональной подпитки: все идет хорошо, мы на правильном пути. Теперь в понедельник еще один топ-матч — с "Краснодаром". Если получится взять три очка и там, акции Тедеско поднимутся еще выше.

Всё о футболе России

Хотя он и так уже царь Москвы: три дерби, три победы — над "Локомотивом", "Динамо" и теперь вот ЦСКА. Кажется, немец не лукавил, когда перед матчем с бело-голубыми говорил о том, что любит играть такие противостояния». 0