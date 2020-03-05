Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории

Сразу же можно провести параллель — второе поражение пришлось на матч Кубка Англии. Но схожесть на самом деле гораздо глубже. По правде говоря, Клопп совершил большую ошибку в сезоне 2018-2019, которая привела к поражению от «Вулверхэмптона». Он повторил ее же и в этот раз. Что это за ошибка? И как это может повлиять на дальнейший ход «Ливерпуля» в сезоне?
Разные обстоятельства
В сезоне 2018-2019 «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити», когда находился в невероятной форме. В декабре они провели восемь матчей, выиграли во всех восьми, забили 25 голов, а пропустили всего 3. Они прошли путь от отставания в 2 очка от «Сити» до преимущества в 7 очков. Для «Ман Сити» это была битва не на жизнь, а на смерть, и они вышли из нее победителями.
В этом году все было немного сложнее. Недавно «красные» проиграли «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А «Шрусбери» заставил их проводить переигровку в Кубке Англии. В АПЛ, правда, они недавно повторили рекорд «Сити» — 18 побед подряд. «Ливерпуль» не играл столь же хорошо, как в сезоне 2018-2019, однако они были беспощадной машиной по добыванию побед. Вплоть до тех пор, пока не развалились, проиграв «Уотфорду» со счетом 0:3.
Ошибка
Ошибка, которая объединяет оба года, заключается в том, что «Ливерпуль» не подошел с должной серьезностью к матчу Кубка Англии после поражения в чемпионате. Клопп всегда проводил серьезную ротацию в кубковых матчах. Но, когда речь идет о такой напряженной чемпионской гонке, которая была в сезоне 2018-2019, необходимо перекрыть поражение, чтобы отойти от него, и «Ливерпуль» должен был воспользоваться шансом сделать это.
Игра основным составом также предоставила бы «Ливерпулю» возможность пройти дальше и, может быть, выиграть Кубок Англии. Однако в сезоне 2018-2019 Клопп выставил на матч против «Вулверхэмптона» резервный состав, и «красные» проиграли «волкам» со счетом 1:2.
Теперь что касается этого года. «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду», а в Кубке Англии им предстояла поездка на «Стэмфорд Бридж». И Клопп снова выпустил ослабленный состав. Игроков основы было больше, чем годом ранее, но Алиссон и Трент Александер-Арнолд были вне заявки, а Мохамед Салах и Роберто Фирмино вышли на поле со скамейки, как и в матче с «волками».
Эти изменения действительно сыграли свою роль, так как «красным» не хватило надежности Алиссона (необязательная ошибка Адриана дорого обошлась для команды), а также креатива Александера-Арнолда.
Последствия
Решение отнестись к Кубку Англии недостаточно серьезно было огромной ошибкой. В обоих сезонах это лишило «Ливерпуль» шанса претендовать на свой первый в истории «требл». Но в прошлом сезоне вылет из Кубка оказал на команду также и весьма серьезный эффект — он отразился на их дальнейшей форме в АПЛ.
Если в декабре у «Ливерпуля» было восемь побед, то в следующих восьми матчах в АПЛ «красные» четыре раза сыграли вничью, а к этому можно прибавить и ничью с «Баварией». Такая серия в чемпионате привела к тому, что лидерство «Ливерпуля» испарилось. Если после поражения от «Сити» они опережали своего конкурента на 4 очка, то затем были уже на 1 очко позади. Команда Пепа Гвардиолы даже позволила себе проиграть «Ньюкаслу», и по-прежнему удерживала лидерство.
Плохая форма, яма, в которой команда оказалась из-за то, что Клопп выставил ослабленный состав, и «красные» проиграли два матча подряд, в итоге буквально стоили «Ливерпулю» победы в лиге. После серии неудач они смогли выиграть девять матчей подряд, но «Сити» сумел добиться такого же результата, и «Ливерпуль» в итоге отстал на 1 очко.
В этом сезоне у них есть колоссальное преимущество в 22 очка (19, если «Сити» выиграет свой матч в запасе). Так что «Ливерпуль» почти наверняка получит свой первый чемпионский титул за 30 лет, даже если они выдадут серию ничьих, подобную прошлогодней.
Тем не менее, они снова упустили шанс войти в историю и встать в один ряд с «Селтиком», «Аяксом», «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» (дважды), «Интером» и «Баварией», которые выигрывали «требл». И все может стать еще хуже.
«Ливерпуль» по-прежнему может сделать «дубль» — победа в Лиге чемпионов плюс выигрыш чемпионата (третий в истории клуба — столько же у «Аякса», «Баварии» и «Реала», больше только у «Барселоны»). Но вы же помните, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ они проиграли «Атлетико» на выезде (0:1)?
В ответной встрече у них будет сила «Энфилда» — болельщики должны помочь им отыграться. Однако если ошибка Клоппа будет иметь те же последствия, что и в прошлом году, то необходимость взламывать крепкую оборону команды Диего Симеоне может оказаться гораздо более сложной задачей.
К тому же «Ливерпуль» подошел к своему неудачному периоду в гораздо менее привлекательной форме, чем та, что была у них в 2019 году. Плюс они выглядят уставшими и вялыми после зимних каникул в АПЛ. Так что не стоит удивляться, если они не смогут пройти «Атлетико», и им останется только праздновать победу в чемпионате.
Конечно, это все еще будет феноменальное достижение. Но неужели ошибка Клоппа в касательно недооценки Кубка Англии вновь помешала «Ливерпулю» совершить настоящее футбольное чудо? Время покажет, но симптомы не очень хорошие. 0