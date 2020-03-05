Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории

«Ливерпуль» впервые чуть более чем за год проиграл в двух матчах подряд. В предыдущий раз подобное произошло в начале 2019 года, когда мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» в АПЛ, а следом «Вулверхэмптону» в третьем раунде Кубка Англии. Теперь «Ливерпуль» сперва был разгромлен «Уотфордом» в чемпионате, а после проиграл «Челси» в пятом раунде Кубка Англии.

Сразу же можно провести параллель — второе поражение пришлось на матч Кубка Англии. Но схожесть на самом деле гораздо глубже. По правде говоря, Клопп совершил большую ошибку в сезоне 2018-2019, которая привела к поражению от «Вулверхэмптона». Он повторил ее же и в этот раз. Что это за ошибка? И как это может повлиять на дальнейший ход «Ливерпуля» в сезоне?

Разные обстоятельства

В сезоне 2018-2019 «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити», когда находился в невероятной форме. В декабре они провели восемь матчей, выиграли во всех восьми, забили 25 голов, а пропустили всего 3. Они прошли путь от отставания в 2 очка от «Сити» до преимущества в 7 очков. Для «Ман Сити» это была битва не на жизнь, а на смерть, и они вышли из нее победителями.

В этом году все было немного сложнее. Недавно «красные» проиграли «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А «Шрусбери» заставил их проводить переигровку в Кубке Англии. В АПЛ, правда, они недавно повторили рекорд «Сити» — 18 побед подряд. «Ливерпуль» не играл столь же хорошо, как в сезоне 2018-2019, однако они были беспощадной машиной по добыванию побед. Вплоть до тех пор, пока не развалились, проиграв «Уотфорду» со счетом 0:3.

«Уотфорд» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Ошибка

Ошибка, которая объединяет оба года, заключается в том, что «Ливерпуль» не подошел с должной серьезностью к матчу Кубка Англии после поражения в чемпионате. Клопп всегда проводил серьезную ротацию в кубковых матчах. Но, когда речь идет о такой напряженной чемпионской гонке, которая была в сезоне 2018-2019, необходимо перекрыть поражение, чтобы отойти от него, и «Ливерпуль» должен был воспользоваться шансом сделать это.

Игра основным составом также предоставила бы «Ливерпулю» возможность пройти дальше и, может быть, выиграть Кубок Англии. Однако в сезоне 2018-2019 Клопп выставил на матч против «Вулверхэмптона» резервный состав, и «красные» проиграли «волкам» со счетом 1:2.

Теперь что касается этого года. «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду», а в Кубке Англии им предстояла поездка на «Стэмфорд Бридж». И Клопп снова выпустил ослабленный состав. Игроков основы было больше, чем годом ранее, но Алиссон и Трент Александер-Арнолд были вне заявки, а Мохамед Салах и Роберто Фирмино вышли на поле со скамейки, как и в матче с «волками».

Алиссон и Юрген Клопп globallookpress.com

Эти изменения действительно сыграли свою роль, так как «красным» не хватило надежности Алиссона (необязательная ошибка Адриана дорого обошлась для команды), а также креатива Александера-Арнолда.

Последствия

Решение отнестись к Кубку Англии недостаточно серьезно было огромной ошибкой. В обоих сезонах это лишило «Ливерпуль» шанса претендовать на свой первый в истории «требл». Но в прошлом сезоне вылет из Кубка оказал на команду также и весьма серьезный эффект — он отразился на их дальнейшей форме в АПЛ.

Если в декабре у «Ливерпуля» было восемь побед, то в следующих восьми матчах в АПЛ «красные» четыре раза сыграли вничью, а к этому можно прибавить и ничью с «Баварией». Такая серия в чемпионате привела к тому, что лидерство «Ливерпуля» испарилось. Если после поражения от «Сити» они опережали своего конкурента на 4 очка, то затем были уже на 1 очко позади. Команда Пепа Гвардиолы даже позволила себе проиграть «Ньюкаслу», и по-прежнему удерживала лидерство.

Плохая форма, яма, в которой команда оказалась из-за то, что Клопп выставил ослабленный состав, и «красные» проиграли два матча подряд, в итоге буквально стоили «Ливерпулю» победы в лиге. После серии неудач они смогли выиграть девять матчей подряд, но «Сити» сумел добиться такого же результата, и «Ливерпуль» в итоге отстал на 1 очко.

В этом сезоне у них есть колоссальное преимущество в 22 очка (19, если «Сити» выиграет свой матч в запасе). Так что «Ливерпуль» почти наверняка получит свой первый чемпионский титул за 30 лет, даже если они выдадут серию ничьих, подобную прошлогодней.

Игроки «Ливерпуля» globallookpress.com

Тем не менее, они снова упустили шанс войти в историю и встать в один ряд с «Селтиком», «Аяксом», «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» (дважды), «Интером» и «Баварией», которые выигрывали «требл». И все может стать еще хуже.

«Ливерпуль» по-прежнему может сделать «дубль» — победа в Лиге чемпионов плюс выигрыш чемпионата (третий в истории клуба — столько же у «Аякса», «Баварии» и «Реала», больше только у «Барселоны»). Но вы же помните, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ они проиграли «Атлетико» на выезде (0:1)?

В ответной встрече у них будет сила «Энфилда» — болельщики должны помочь им отыграться. Однако если ошибка Клоппа будет иметь те же последствия, что и в прошлом году, то необходимость взламывать крепкую оборону команды Диего Симеоне может оказаться гораздо более сложной задачей.

К тому же «Ливерпуль» подошел к своему неудачному периоду в гораздо менее привлекательной форме, чем та, что была у них в 2019 году. Плюс они выглядят уставшими и вялыми после зимних каникул в АПЛ. Так что не стоит удивляться, если они не смогут пройти «Атлетико», и им останется только праздновать победу в чемпионате.

Конечно, это все еще будет феноменальное достижение. Но неужели ошибка Клоппа в касательно недооценки Кубка Англии вновь помешала «Ливерпулю» совершить настоящее футбольное чудо? Время покажет, но симптомы не очень хорошие. 0