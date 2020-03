Марсьяль равняется на величайших. «Юнайтед» победил «Сити» в дерби на «Олд Траффорд»

Этот успех позволил «Манчестер Юнайтед» продолжить погоню за «Челси» в борьбе за попадание в топ-4. «Красные дьяволы» выиграли у «горожан» в АПЛ дважды в течение одного сезона впервые за последние десять лет. Выделяем главные сюжетные линии игры.

1. Бруну исправляет ситуацию на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» выиграл всего два из девяти домашних манчестерских дерби в Премьер-лиге в этом десятилетии, и лишь один триумф пришелся на эпоху, когда сэр Алекс Фергюсон ушел на пенсию.

«Красные дьяволы» откровенно страдали на «Олд Траффорд», где Пеп Гвардиола выиграл три дерби подряд до минувшего воскресенья. В Кубке лиги они были разорваны «горожанами» в клочья, и, казалось, что «горожане» просто наслаждаются проблемами в обороне своего принципиального соперника.

Бруну Фернандеш быстро стал талисманом на «Олд Траффорд», потому что воодушевил болельщиков, став тем самым плеймейкером, о котором «Юнайтед» мечтает с тех пор, как Поль Погба в своем первом сезоне привел команду к триумфу в Лиге Европы.

С тех пор травмы и скандалы с тренерами снизили эффективность Погба, а «Юнайтед» пострадал из-за его отсутствия. Фернандеш, впрочем, заставил забыть об этом, и уже вписал свое имя в новую главу истории клуба, приведя свою команду к феноменальной победе в дерби.

Фернандеш не забил победный гол, как это делал Погба, но принес результат благодаря своей изобретательности. После получения права на штрафной удар хитрый португалец поставил защиту «Манчестер Сити» в неловкое положение, когда своим «черпачком» забросил мяч прямо на ход Антони Марсьялю, который тут же пробил по воротам.

Удар Марсьяля был слабым, и Эдерсон должен был его отразить, но смелость и изобретателоньсть в любом случае заслуживали того, чтобы окупиться.

Спустя пять лет «Юнайтед» исправил ситуацию на своем стадионе, и это благодаря Фернандешу. Нужно отдать должное его индивидуальному гению за создание первого гола, при этом не забываем о его талисманском влиянии в плане возвращения «красных дьяволов» в список элитных клубов.

2. Проблемы «горожан» на линии связи

Защита «Манчестер Сити» в этом сезоне не выдерживает критики. «Горожане» забили рекордные на данный момент 68 голов, вот только разница забитых и пропущенных мячей составляет всего 38. Если вы разбираетесь в математике, то уже поняли, что они пропустили 30 голов — больше, чем в двух победных сезонах (27 и 23), а ведь до окончания чемпионата еще десять туров.

Only three managers have ever completed a league double against a Pep Guardiola side:

✓ Antonio Conte’s Chelsea

✓ Nuno Espírito Santo’s Wolves

✓ Ole Gunnar Solskjær’s Man Utd

Twice this season. 😳 pic.twitter.com/zt5karNvwe — Squawka Football (@Squawka) March 8, 2020

Объясняется этот провал многими факторами, но главным из них является левый фланг обороны, а именно линия свези между центральным и левым защитником. Травма Эмерика Ляпорта показала, насколько скромными являются варианты защиты «Манчестер Сити», и, хотя Фернандиньо замечательно справился с его работой, Николас Отаменди не смог наладить связь с левым защитником.

«Манчестер Сити» выиграл Премьер-лигу в сезоне 2017/18 с Фабианом Дельфом слева, а в сезоне 2018/19 там преимущественно выступал Александр Зинченко. Тем не менее, оба этих футболиста считались временными вариантами, поскольку у основной звезды, Бенжамена Менди, были проблемы со здоровьем.

«Юнайтед» жестко воспользовался этим слабым каналом связи, и, если бы Даниэль Джеймс сыграл еще более убедительно, то «красные дьяволы» могли вовсе разгромить действующего чемпиона.

Очевидно, что «Манчестер Сити» должен заняться своей обороной, подписав одного или двух центральных защитников, но самое важное — найти левого защитника с мировым именем, на которого можно будет положиться.

Усредненные позиции игроков «Манчестер Юнайтед» squawka.com

3. Марсьяль равняется на величайших

Марсьяль всегда был нестабильным игроком. Несмотря на свой индивидуальный гений, ему никогда не удавалось забить более 11 голов за сезон в Премьер-лиге. Накануне он забил как раз 11-й гол, а это значит, что в оставшихся девяти играх у него будет шанс обновить личный рекорд.

Его 11-й гол по сути принес победу. Хотя в том моменте был элемент везения, поскольку Эдерсон должен был отразить мяч, летевший прямо в него, столь смелый удар уже можно назвать подвигом, тем более в манчестерском дерби.

7th December 2019: Etihad

8th March 2020: Old Trafford

Anthony Martial has scored in both Premier League Manchester derbies this season. pic.twitter.com/0Pq2uBbXKZ — Squawka News (@SquawkaNews) March 8, 2020

Дерби — один из самых важных матчей сезона для «Юнайтед». В играх с принципиальным соперником «красные дьяволы» редко забивают как дома, так и не выезде. Последним игроком до Марсьяля, забившим на своем и чужом поле в одном сезоне, был Криштиану Роналду.

Марсьяль также стал вторым игроком «Юнайтед», забившим в трех подряд дерби в Премьер-лиге. Кто это сделал до него? Эрик Кантона.

Карта касаний мяча Антони Марсьялем squawka.com

Вот так всего один гол может привести к сравнениям с Роналду и Кантона. Когда Маркус Рашфорд получил травму, Марсьялю пришлось подняться на ноги и стать великим бомбардиром, а не просто автором важных голов. Накануне француз сделал еще один колоссальный шаг, чтобы наконец приблизиться к реализации своего потенциала на «Олд Траффорд».

4. Разговоры о VAR

В наши дни говорить о VAR — это своего рода старая шляпа, но реализация этой технологии в Премьер-лиге настолько абсурдна, что невозможно ее не затронуть. На «Олд Траффорд» у нас была плохая работа судей, которые могли обратиться за видеопомощью, но почему-то не всегда делали это.

К подобным моментам можно отнести: штрафной удар, с которого «Юнайтед» открыл счет (там не было фола), точность офсайда после гола Серхио Агуэро (все на грани абсурда), и, конечно, нелепая желтая карточку Фреду за симуляцию, несмотря на то, что Отаменди явно ударил его в голень.

Майк Дин мог не разобраться, но как так вышло, что VAR не исправил его? Подобные ситуации заставляют людей плохо думать о VAR.

Направления передач игроками «Манчестер Юнайтед» squawka.com

5. Сульшер — Гвардиола: разные приоритеты

Нет оправданий тому, что «Манчестер Сити» проиграл «Юнайтед» в третий раз за сезон, потому что это абсолютно нелепо. И побеждать Гвардиолу трижды за сезон — это не то, что происходит часто. Уле Гуннар Сульшер — второй тренер, сделавший это после Юргена Клоппа в сезоне 2017/18, но завершившийся матч выявил разные приоритеты у обеих команд.

«Манчестер Сити» играл с нехваткой резкости и сосредоточенности, которые были показаны в других турнирах, например, когда «горожане» уничтожили «Юнайтед» на «Олд Траффорд» в Кубке лиги.

7 December 2019: City 1-2 United

8 March 2020: United 2-0 City

Manchester United have done the league double over their city rivals for the first time since 2009-10. 🔴 pic.twitter.com/OwgFLd8f4o — Squawka News (@SquawkaNews) March 8, 2020

Две ошибки вратаря Эдерсона были для него нехарактерны. Понятно, что в этой команде все сосредоточены на Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Агуэро не выглядел слишком заряженным, Гвардиола не стал рисковать Кевином де Брейне, и в целом «Манчестер Сити» не особо давил на Давида де Хеа, пытаясь отыграться.

Несомненно, если бы Рахим Стерлинг воспользовался своим шансом, но кто знает, что бы произошло в итоге, но «Сити» в любом случае не потратил столько энергии, сколько должен был.

А теперь взгляните на то, как «Юнайтед» боролся изо всех сил, цепляясь за каждый сантиметр поля. «Красным дьяволам» была нужна эта победа, чтобы продолжить погоню за «Челси» и финишировать в топ-4.

Сульшер выиграл больше матчей у Гвардиолы, чем кто-либо, кроме Клоппа и Жозе Моуринью. Это впечатляет, что бы вы ни думали о норвежском тренере. Его приоритетом была победа, и всеми правдами и неправдами он ее получил.

