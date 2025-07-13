Спартак — Спартак Суботица: прогноз на товарищеский матч со ставкой за 2.31

13 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Спартак» Суботица. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» неудачно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» победил в семнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 56 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Спартак» не сумели одолеть «Крылья Советов» (2:2).

До того команда уверенно расправилась с «Торпедо» (3:1). А вот поединок с «Химками» завершился уверенным успехом (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» уже активно начали серию контрольных поединков. Да и амбиций на новый сезон у москвичей с избытком.

Причем «Спартак» пока не особо блистает в спаррингах. Да и оборонительные редуты «красно-белых» часто совершают сбои.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Красно-белые» способны поднатореть в плане реализации.

«Спартак» Суботица

Турнирное положение: Клуб из Суботицы провел не столь успешный минувший сезон. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

Причем «Спартак» Суботица с трудом избежал стыков за сохранение места в элите. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:1 был обыгран «Нови Пазар».

До того команда подписала мировую с «Слога Добоем» (2:2). А вот чуть ранее она не уступила «Раднику» (2:2).

При этом «Спартак» Суботица в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 37 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Спартак» Суботица победил в 11 поединках чемпионата из 37. А вот в новом сезоне перед командой стоит задача быть в середняках лиги.

Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у клуба из Суботицы по именам выглядит весьма скромно, но есть потенциал для улучшения результатов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Сербы не боятся более статусных одноклубников, и явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Красно-белые» в 2 летних контрольных матчах по разу победили и сыграли вничью

«Спартак» Суботица не проигрывает 3 матча кряду

Команда Деяна Станковича не проигрывала в 4 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.40, а победа оппонента — в скромные 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.28 и 3.20.

Прогноз: «Спартак» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

«Красно-белые» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.03