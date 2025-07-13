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    «Спартак» не заметит сербов

    Спартак — Спартак Суботица: прогноз на товарищеский матч со ставкой за 2.31

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Спартак» Суботица
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    Антон Заболотный
    13 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Спартак» Суботица. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 17:00 Спартак Сб

    Спартак Сб

  • Суботица
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» неудачно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» победил в семнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 56 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Спартак» не сумели одолеть «Крылья Советов» (2:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Торпедо» (3:1). А вот поединок с «Химками» завершился уверенным успехом (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» уже активно начали серию контрольных поединков. Да и амбиций на новый сезон у москвичей с избытком.

    Причем «Спартак» пока не особо блистает в спаррингах. Да и оборонительные редуты «красно-белых» часто совершают сбои.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Красно-белые» способны поднатореть в плане реализации.

    «Спартак» Суботица

    Турнирное положение: Клуб из Суботицы провел не столь успешный минувший сезон. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

    Причем «Спартак» Суботица с трудом избежал стыков за сохранение места в элите. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:1 был обыгран «Нови Пазар».

    До того команда подписала мировую с «Слога Добоем» (2:2). А вот чуть ранее она не уступила «Раднику» (2:2).

    При этом «Спартак» Суботица в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сербы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 37 поединках минувшего чемпионата.

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    При этом «Спартак» Суботица победил в 11 поединках чемпионата из 37. А вот в новом сезоне перед командой стоит задача быть в середняках лиги.

    Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у клуба из Суботицы по именам выглядит весьма скромно, но есть потенциал для улучшения результатов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Сербы не боятся более статусных одноклубников, и явно постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Красно-белые» в 2 летних контрольных матчах по разу победили и сыграли вничью

    • «Спартак» Суботица не проигрывает 3 матча кряду

    • Команда Деяна Станковича не проигрывала в 4 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.40, а победа оппонента — в скромные 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.28 и 3.20.

    Прогноз: «Спартак» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Красно-белые» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Спартак Суботица?

    Матч Спартак — Спартак Суботица состоится 13 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Спартак Суботица?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Спартака» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Спартак Суботица?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Спартака» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.31.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Спартак Суботица?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Спартак Суботица?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.40, а победа оппонента — в скромные 12.50.

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    Спартак — Спартак Суботица: прогноз и ставка за 2.31, статистика, коэффициенты матча 13.07.202517:00. «Спартак» не заметит сербов
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