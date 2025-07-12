ЦСКА выцарапал Суперкубок у «Краснодара»: Челестини начал с победы, Акинфеев снова в истории

«Краснодар» и ЦСКА в Казани выясняли, кому достанется первый трофей сезона — Суперкубок России. Для армейцев это был шанс открыть новую главу с Фабио Челестини. Для «Краснодара» — приумножить коллекцию титулов, в которой всё ещё слишком много пустых полок. В итоге кубок подняли красно-синие — и сделали это в старом армейском стиле: через стандарты, характер и Игоря Акинфеева, который записал на свой счёт уже восьмой (!) Суперкубок в карьере.

Футбол. Россия. Суперкубок Краснодар — ЦСКА 0:1 Гол: 0:1 Игорь Дивеев (48') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес (Сергей Петров, 67'), Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников (Кевин Ленини, 66'), Никита Кривцов (Данила Козлов, 78'), Жуан Баши (Furtado G., 67'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са (Мозес Кобнан, 75'), Джон Кордоба ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой (Секу Койта, 65'), Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Хелвен, 83'), Адольфо Гайч, Shumansky A. (Alerrandro, 79'), Тамерлан Мусаев (Аббосбек Файзуллаев, 79')

С первых минут «Краснодар» выглядел агрессивнее и увереннее. У Мурада Мусаева команда сыгранная, понимающая друг друга с полуслова. ЦСКА же пока учится говорить на языке нового тренера и своей обновлённой схемы.

На правом фланге обороны москвичей трещало с самого начала. Там устраивал персональный аттракцион Джон Кордоба — то рвался в штрафную, то едва не выцарапал мяч в борьбе с последним защитником. Однажды Кордоба так увлёкся, что лицом проехался по разметке и попал в абсолютно все объективы с пятном на лице.

Джон Кордоба https://t.me/news_matchtv

Но король армейской штрафной был на месте. Акинфеев выручал ЦСКА, когда Виктор Са вываливался на удар и когда Кордоба бил головой после стандарта. Первый тайм остался без голов, но с лёгким чувством, что «Краснодар» заслуживал большего.

Стандарт решает всё

После перерыва всё перевернулось за три минуты. Челестини, похоже, нашёл нужные слова в раздевалке — ЦСКА пошёл вперёд активнее и собраннее. И почти сразу армейцы сделали то, что умеют лучше всего — выжали гол из стандарта.

Подача с углового — Виллиан Роша продавил Оласу и скинул мяч во вратарскую. Игорь Дивеев первым оказался у мяча и ткнул его в сетку. Игроки «Краснодара» бросились к арбитру, намекая на игру рукой, но VAR не увидел ничего криминального.

Гол Дивеева https://t.me/news_matchtv

Гол придал ЦСКА уверенности. Краснодарцы ещё пытались вернуться в игру. Черников зарядил издали так, что Акинфеев кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины. Но дальше у «быков» будто сели батарейки.

Мусаев кинул в бой новичков — в том числе бразильца Густаво Сантоса, который запомнился разве что тем, что чуть не сцепился с соотечественником Мойзесом после жёсткого стыка. Пара трюков с мячом выглядела эффектно, но на игру влияния почти не оказала.

Краснодар — ЦСКА https://t.me/fckrasnodar

ЦСКА тем временем грамотно гасил темп, не давая «Краснодару» пространства. Лишь при стандартах армейцы нервничали — в штрафную регулярно врывались Са и Кордоба. Но финального штурма так и не случилось.

Красная на эмоциях и восьмой Суперкубок Акинфеева

На 89-й минуте «Краснодар» окончательно загубил свои шансы. Мозес Кобнан не совладал с эмоциями и влепил пощёчину Гайичу. Арбитр тут же показал красную карточку. В меньшинстве «быки» уже не создали ничего.

Финальный свисток зафиксировал победу ЦСКА — 1:0. Армейцы забрали восьмой Суперкубок в истории клуба. И все эти восемь раз в воротах стоял Игорь Акинфеев, который вновь показал, что в больших матчах стареет медленнее всех.

Игорь Акинфеев https://rfs.ru/

Для Челестини это старт, который лучше и не придумаешь. Но впереди у ЦСКА большая работа — нападение хромает, центр поля требует усиления. У «Краснодара» же второй подряд упущенный Суперкубок. Но если первый тайм в Казани — индикатор формы «быков», значит, команда Мусаева снова будет опасна для любого соперника в сезоне.