ЦСКА выцарапал Суперкубок у «Краснодара»: Челестини начал с победы, Акинфеев снова в истории

С первых минут «Краснодар» выглядел агрессивнее и увереннее. У Мурада Мусаева команда сыгранная, понимающая друг друга с полуслова. ЦСКА же пока учится говорить на языке нового тренера и своей обновлённой схемы.
На правом фланге обороны москвичей трещало с самого начала. Там устраивал персональный аттракцион Джон Кордоба — то рвался в штрафную, то едва не выцарапал мяч в борьбе с последним защитником. Однажды Кордоба так увлёкся, что лицом проехался по разметке и попал в абсолютно все объективы с пятном на лице.
Но король армейской штрафной был на месте. Акинфеев выручал ЦСКА, когда Виктор Са вываливался на удар и когда Кордоба бил головой после стандарта. Первый тайм остался без голов, но с лёгким чувством, что «Краснодар» заслуживал большего.
Стандарт решает всё
После перерыва всё перевернулось за три минуты. Челестини, похоже, нашёл нужные слова в раздевалке — ЦСКА пошёл вперёд активнее и собраннее. И почти сразу армейцы сделали то, что умеют лучше всего — выжали гол из стандарта.
Подача с углового — Виллиан Роша продавил Оласу и скинул мяч во вратарскую. Игорь Дивеев первым оказался у мяча и ткнул его в сетку. Игроки «Краснодара» бросились к арбитру, намекая на игру рукой, но VAR не увидел ничего криминального.
Гол придал ЦСКА уверенности. Краснодарцы ещё пытались вернуться в игру. Черников зарядил издали так, что Акинфеев кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины. Но дальше у «быков» будто сели батарейки.
Мусаев кинул в бой новичков — в том числе бразильца Густаво Сантоса, который запомнился разве что тем, что чуть не сцепился с соотечественником Мойзесом после жёсткого стыка. Пара трюков с мячом выглядела эффектно, но на игру влияния почти не оказала.
ЦСКА тем временем грамотно гасил темп, не давая «Краснодару» пространства. Лишь при стандартах армейцы нервничали — в штрафную регулярно врывались Са и Кордоба. Но финального штурма так и не случилось.
Красная на эмоциях и восьмой Суперкубок Акинфеева
На 89-й минуте «Краснодар» окончательно загубил свои шансы. Мозес Кобнан не совладал с эмоциями и влепил пощёчину Гайичу. Арбитр тут же показал красную карточку. В меньшинстве «быки» уже не создали ничего.
Финальный свисток зафиксировал победу ЦСКА — 1:0. Армейцы забрали восьмой Суперкубок в истории клуба. И все эти восемь раз в воротах стоял Игорь Акинфеев, который вновь показал, что в больших матчах стареет медленнее всех.
Для Челестини это старт, который лучше и не придумаешь. Но впереди у ЦСКА большая работа — нападение хромает, центр поля требует усиления. У «Краснодара» же второй подряд упущенный Суперкубок. Но если первый тайм в Казани — индикатор формы «быков», значит, команда Мусаева снова будет опасна для любого соперника в сезоне.