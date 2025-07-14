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    Удержится ли «Брагантино» в топ-3?

    Коринтианс — Брагантино. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Брагантино»
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    Исидро Питта
    14 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Брагантино». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Брагантино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июля 2025 года

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 01:00 RB Bragantino

    RB Bragantino

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 10-ю позицию и борется за попадание в континентальные кубки.

    Команда находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на три балла опережает 13-ю строчку, что вне ее, а также на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб разошелся мировой с «Гремио» (1:1).

    Перед этим коллектив в 11-м туре бразильского первенства также потерял очки, сыграв вничью с «Виторией» (0:0), только теперь — без голов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Густаво Энрике, Раньеле и Юри Алберто, дисквалифицированы — Андре Рамальо и Брено Бидон.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Коринтианс» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

    Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, что будет непросто, если учесть текущую форму соперника.

    Юри Алберто, который травмирован — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

    «Брагантино»

    Турнирное положение: «Брагантино» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает третью позицию и пока что демонстрирует притязания на чемпионский титул.

    Команда только на один балл отстает от лидера «Фламенго» и второго в таблице «Крузейро», а также лишь на один пункт опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Байи» (0:3).

    Ранее в 11-м туре чемпионата Бразилии коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах был сильнее «Васку да Гама» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Фернандо, Жуниньо и Сант'Анна, дисквалифицирован — Уртадо.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брагантино» выиграл три раза при одном поражении.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя неуступчивость соперника может помешать им набрать максимум баллов.

    Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Коринтианс» сыграл вничью

    • в трех из пяти последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Брагантино» забивала только одна команда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Брагантино» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева не проиграли, где при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Между тем, в двух из трех последних выездных матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Коринтианс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Брагантино».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коринтианс — Брагантино?

    Матч Коринтианс — Брагантино состоится 14 июля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Коринтианс — Брагантино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Коринтианс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коринтианс — Брагантино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Коринтианс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коринтианс — Брагантино?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коринтианс — Брагантино?

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Брагантино» — в 3.80.

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    Коринтианс — Брагантино: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 14.07.202501:00. Удержится ли «Брагантино» в топ-3?
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