Коринтианс — Брагантино. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

14 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Брагантино». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Брагантино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 10-ю позицию и борется за попадание в континентальные кубки.

Команда находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на три балла опережает 13-ю строчку, что вне ее, а также на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб разошелся мировой с «Гремио» (1:1).

Перед этим коллектив в 11-м туре бразильского первенства также потерял очки, сыграв вничью с «Виторией» (0:0), только теперь — без голов.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Густаво Энрике, Раньеле и Юри Алберто, дисквалифицированы — Андре Рамальо и Брено Бидон.

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Коринтианс» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, что будет непросто, если учесть текущую форму соперника.

Юри Алберто, который травмирован — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

«Брагантино»

Турнирное положение: «Брагантино» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает третью позицию и пока что демонстрирует притязания на чемпионский титул.

Команда только на один балл отстает от лидера «Фламенго» и второго в таблице «Крузейро», а также лишь на один пункт опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Байи» (0:3).

Ранее в 11-м туре чемпионата Бразилии коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах был сильнее «Васку да Гама» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Фернандо, Жуниньо и Сант'Анна, дисквалифицирован — Уртадо.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брагантино» выиграл три раза при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя неуступчивость соперника может помешать им набрать максимум баллов.

Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Коринтианс» сыграл вничью

в трех из пяти последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Брагантино» забивала только одна команда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Брагантино» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева не проиграли, где при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Между тем, в двух из трех последних выездных матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Коринтианс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Брагантино».

Ставка: только одна команда забьет за 2.30