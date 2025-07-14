Коринтианс — Брагантино. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

Коринтианс
RB Bragantino
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 10-ю позицию и борется за попадание в континентальные кубки.
Команда находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на три балла опережает 13-ю строчку, что вне ее, а также на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб разошелся мировой с «Гремио» (1:1).
Перед этим коллектив в 11-м туре бразильского первенства также потерял очки, сыграв вничью с «Виторией» (0:0), только теперь — без голов.
Не сыграют: травмированы — Густаво Энрике, Раньеле и Юри Алберто, дисквалифицированы — Андре Рамальо и Брено Бидон.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Коринтианс» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.
Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, что будет непросто, если учесть текущую форму соперника.
Юри Алберто, который травмирован — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с пятью голами.
«Брагантино»
Турнирное положение: «Брагантино» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает третью позицию и пока что демонстрирует притязания на чемпионский титул.
Команда только на один балл отстает от лидера «Фламенго» и второго в таблице «Крузейро», а также лишь на один пункт опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Байи» (0:3).
Ранее в 11-м туре чемпионата Бразилии коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах был сильнее «Васку да Гама» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Фернандо, Жуниньо и Сант'Анна, дисквалифицирован — Уртадо.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брагантино» выиграл три раза при одном поражении.
Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя неуступчивость соперника может помешать им набрать максимум баллов.
Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Коринтианс» сыграл вничью
- в трех из пяти последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Брагантино» забивала только одна команда
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Брагантино» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.
- 2.40Челси — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.31Спартак — Спартак Суботица: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.10Фламенго — Сан-Паулу: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева не проиграли, где при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
Между тем, в двух из трех последних выездных матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: «Коринтианс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Брагантино».
Ставка: только одна команда забьет за 2.30