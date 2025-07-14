Форталеза — Сеара. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

14 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Сеара». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Сеара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию и борется за выживание в элите.

Команда находится в зоне вылета в низший дивизион (17-20-я строчки) с отставанием только в один балл от безопасного 16-го места, а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя «Жувентуде».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Северо-Востока клуб на выезде потерпел поражение от «Байи» (1:2).

Перед этим коллектив в 12-м туре бразильского первенства в домашних стенах также потерпел поражение, обидчиком которого стал «Сантос» (2:3).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Бруниньо и Мойзес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Форталеза» проиграла, а в восьми последних поединках ни разу не выиграла.

Это говорит о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

«Сеара»

Турнирное положение: «Сеара» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 12-ю позицию и борется за выход в континентальные кубки.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка (7-12-я строчки) и только на пять баллов отстает от зоны попадания в Кубок Либертадорес (топ-6), а также лишь на два пункта опережает 13-е место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Северо-Востока клуб на выезде одержал победу над «Спорт Ресифи» (1:0).

Ранее в седьмом туре группового раунда этого же турнира коллектив набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах был сильнее «Сампайо Корреа» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Кубок Северо-Востока, «Сеара» выиграла после трех поражений кряду.

Это говорит о неплохих шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Педро Раул — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Форталеза» проиграла

в трех последних матчах «Форталезы» забивали больше 2,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Сеары» забивала только одна команда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.15, победа «Сеара» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в семи последних матчах.

Ставка: «Сеара» победит за 3.20