Форталеза — Сеара. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

Форталеза
Сеара
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию и борется за выживание в элите.
Команда находится в зоне вылета в низший дивизион (17-20-я строчки) с отставанием только в один балл от безопасного 16-го места, а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя «Жувентуде».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Северо-Востока клуб на выезде потерпел поражение от «Байи» (1:2).
Перед этим коллектив в 12-м туре бразильского первенства в домашних стенах также потерпел поражение, обидчиком которого стал «Сантос» (2:3).
Не сыграют: травмированы — Бруниньо и Мойзес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Форталеза» проиграла, а в восьми последних поединках ни разу не выиграла.
Это говорит о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.
«Сеара»
Турнирное положение: «Сеара» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 12-ю позицию и борется за выход в континентальные кубки.
Команда находится в зоне Южноамериканского кубка (7-12-я строчки) и только на пять баллов отстает от зоны попадания в Кубок Либертадорес (топ-6), а также лишь на два пункта опережает 13-е место.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Северо-Востока клуб на выезде одержал победу над «Спорт Ресифи» (1:0).
Ранее в седьмом туре группового раунда этого же турнира коллектив набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах был сильнее «Сампайо Корреа» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Кубок Северо-Востока, «Сеара» выиграла после трех поражений кряду.
Это говорит о неплохих шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Педро Раул — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Форталеза» проиграла
- в трех последних матчах «Форталезы» забивали больше 2,5 голов
- в шести из девяти последних матчей «Сеары» забивала только одна команда
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.15, победа «Сеара» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.
- 2.40Челси — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.31Спартак — Спартак Суботица: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Ривер Плейт — Платенсе: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.
Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в семи последних матчах.
Ставка: «Сеара» победит за 3.20