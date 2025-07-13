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    Ждем результативный финал

    Челси — ПСЖ: прогноз на финал КЧМ со ставкой за 2.40

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «ПСЖ»
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    Брэдли Баркола
    13 июля в финальном матче Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Челси» и «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Финал 13 Июля 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: на групповой стадии турнира лондонский коллектив стал вторым, пропустив вперед «Фламенго».

    «Синие» смогли набрать шесть очков, забили шесть мячей, а пропустили всего три.

    Челси — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    После этого лондонцы уже успели выбить из турнира «Бенфику», «Палмейрас» и «Флуминенсе».

    Последние матчи: в прошлых играх «аристократы» победили «Бенфику» (4:1), «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).

    До этого же команда из Лондона выиграла у «Эсперанса» (3:0), но проиграла «Фламенго» (1:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый сезон «пенсионеры» завершили победой над «Бетисом» (4:1) в финале Лиги конференций.

    Не сыграют: в команде из столицы Англии травмированы Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Ромеу Лавиа и Омари Келлиман.

    Состояние команды: подопечные Энцо Марески отлично проводят данный турнир. Столичный коллектив оступился только один раз, а в остальном показывает себя с лучшей стороны.

    Безусловно, «Челси» не будет фаворитом этого матча, однако команде вполне по силам достойно себя показать и побороться за победу, ведь это финал, а в одной игре быть может все.

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижане стали первыми в своей группе, опередив «Ботафого», «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс».

    Команда из столицы Франции смогла набрать шесть баллов, забила шесть мячей, а пропустила всего один.

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    • На стадии плей-офф парижский коллектив успел пройти «Интер Майами», «Баварию» и «Реал».

    Последние матчи: в последних играх столичная команда победила «Реал» (4:0), «Баварию» (2:0) и «Интер Майами» (4:0).

    До этого же коллектив из Парижа переиграл «Сиэтл» (2:0) и «Атлетико» (4:0), но проиграл «Ботафого» (0:1).

    Минувший сезон «красно-синие» завершили разгромом «Интера» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмирован Норди Мукиеле, а дисквалифицированы Лукас Эрнандес и Уиллиан Пачо.

    Состояние команды: подопечные Луиса Энрике считаются фаворитами противостояния и будут делать все, чтобы забрать себе и этот трофей. В прошлом сезоне «ПСЖ» покорился требл — чемпионат и Кубок Франции, а также Лига чемпионов.

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    Не зря все называют «ПСЖ» лучшей командой мира, ведь то, как он разбирается с такими командами как «Интер», «Реал» и «Бавария» дорогого стоит.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних матчей подряд

    • «Челси» выиграл 8 из последних 9 матчей

    • В последней очной игре в 2016 году «ПСЖ» выиграл у «Челси» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Челси» — в 2.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: команды очень много забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

    Прогноз: это финал, в котором быть может все, поэтому предположим, что игра уйдет в овертайм, чтобы все ею могли подольше насладиться.

    Ставка: ничья за 4.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Челси — ПСЖ?

    Матч Челси — ПСЖ состоится 13 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Челси — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Челси — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Челси» — в 2.20.

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    Челси — ПСЖ: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 13.07.202522:00. Ждем результативный финал
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