Челси — ПСЖ: прогноз на финал КЧМ со ставкой за 2.40

13 июля в финальном матче Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Челси» и «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: на групповой стадии турнира лондонский коллектив стал вторым, пропустив вперед «Фламенго».

«Синие» смогли набрать шесть очков, забили шесть мячей, а пропустили всего три.

После этого лондонцы уже успели выбить из турнира «Бенфику», «Палмейрас» и «Флуминенсе».

Последние матчи: в прошлых играх «аристократы» победили «Бенфику» (4:1), «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).

До этого же команда из Лондона выиграла у «Эсперанса» (3:0), но проиграла «Фламенго» (1:3).

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый сезон «пенсионеры» завершили победой над «Бетисом» (4:1) в финале Лиги конференций.

Не сыграют: в команде из столицы Англии травмированы Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Ромеу Лавиа и Омари Келлиман.

Состояние команды: подопечные Энцо Марески отлично проводят данный турнир. Столичный коллектив оступился только один раз, а в остальном показывает себя с лучшей стороны.

Безусловно, «Челси» не будет фаворитом этого матча, однако команде вполне по силам достойно себя показать и побороться за победу, ведь это финал, а в одной игре быть может все.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане стали первыми в своей группе, опередив «Ботафого», «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс».

Команда из столицы Франции смогла набрать шесть баллов, забила шесть мячей, а пропустила всего один.

На стадии плей-офф парижский коллектив успел пройти «Интер Майами», «Баварию» и «Реал».

Последние матчи: в последних играх столичная команда победила «Реал» (4:0), «Баварию» (2:0) и «Интер Майами» (4:0).

До этого же коллектив из Парижа переиграл «Сиэтл» (2:0) и «Атлетико» (4:0), но проиграл «Ботафого» (0:1).

Минувший сезон «красно-синие» завершили разгромом «Интера» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмирован Норди Мукиеле, а дисквалифицированы Лукас Эрнандес и Уиллиан Пачо.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике считаются фаворитами противостояния и будут делать все, чтобы забрать себе и этот трофей. В прошлом сезоне «ПСЖ» покорился требл — чемпионат и Кубок Франции, а также Лига чемпионов.

Не зря все называют «ПСЖ» лучшей командой мира, ведь то, как он разбирается с такими командами как «Интер», «Реал» и «Бавария» дорогого стоит.

Статистика для ставок

«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних матчей подряд

«Челси» выиграл 8 из последних 9 матчей

В последней очной игре в 2016 году «ПСЖ» выиграл у «Челси» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Челси» — в 2.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: команды очень много забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

Прогноз: это финал, в котором быть может все, поэтому предположим, что игра уйдет в овертайм, чтобы все ею могли подольше насладиться.

Ставка: ничья за 4.30.