Челси — ПСЖ: прогноз на финал КЧМ со ставкой за 2.40

Челси
ПСЖ
«Челси»
Турнирное положение: на групповой стадии турнира лондонский коллектив стал вторым, пропустив вперед «Фламенго».
«Синие» смогли набрать шесть очков, забили шесть мячей, а пропустили всего три.
Челси — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
После этого лондонцы уже успели выбить из турнира «Бенфику», «Палмейрас» и «Флуминенсе».
Последние матчи: в прошлых играх «аристократы» победили «Бенфику» (4:1), «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).
До этого же команда из Лондона выиграла у «Эсперанса» (3:0), но проиграла «Фламенго» (1:3).
Прошлый сезон «пенсионеры» завершили победой над «Бетисом» (4:1) в финале Лиги конференций.
Не сыграют: в команде из столицы Англии травмированы Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Ромеу Лавиа и Омари Келлиман.
Состояние команды: подопечные Энцо Марески отлично проводят данный турнир. Столичный коллектив оступился только один раз, а в остальном показывает себя с лучшей стороны.
Безусловно, «Челси» не будет фаворитом этого матча, однако команде вполне по силам достойно себя показать и побороться за победу, ведь это финал, а в одной игре быть может все.
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижане стали первыми в своей группе, опередив «Ботафого», «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс».
Команда из столицы Франции смогла набрать шесть баллов, забила шесть мячей, а пропустила всего один.
На стадии плей-офф парижский коллектив успел пройти «Интер Майами», «Баварию» и «Реал».
Последние матчи: в последних играх столичная команда победила «Реал» (4:0), «Баварию» (2:0) и «Интер Майами» (4:0).
До этого же коллектив из Парижа переиграл «Сиэтл» (2:0) и «Атлетико» (4:0), но проиграл «Ботафого» (0:1).
Минувший сезон «красно-синие» завершили разгромом «Интера» (5:0) в финале Лиги чемпионов.
Не сыграют: травмирован Норди Мукиеле, а дисквалифицированы Лукас Эрнандес и Уиллиан Пачо.
Состояние команды: подопечные Луиса Энрике считаются фаворитами противостояния и будут делать все, чтобы забрать себе и этот трофей. В прошлом сезоне «ПСЖ» покорился требл — чемпионат и Кубок Франции, а также Лига чемпионов.
Не зря все называют «ПСЖ» лучшей командой мира, ведь то, как он разбирается с такими командами как «Интер», «Реал» и «Бавария» дорогого стоит.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних матчей подряд
- «Челси» выиграл 8 из последних 9 матчей
- В последней очной игре в 2016 году «ПСЖ» выиграл у «Челси» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Челси» — в 2.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.
- 3.15Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.10Фламенго — Сан-Паулу: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.80Зенит — Войводина: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: команды очень много забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.
Прогноз: это финал, в котором быть может все, поэтому предположим, что игра уйдет в овертайм, чтобы все ею могли подольше насладиться.
Ставка: ничья за 4.30.