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    Дортмунд готов к битве с ПСЖ

    Реакция прессы на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д

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    Санчо сыграл ключевую роль в победе «Дортмунда»
    Санчо сыграл ключевую роль в победе «Дортмунда»
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    В 25-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд со счетом 2:1 обыграла на выезде «Боруссию» Менхенгладбах. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Азар стал еще одним героем матча

    «Гол Торгана Азара был им забит во втором матче кряду против экс-команды с тех пор, как он перебрался в "Дортмунд" минувшим летом, а также отметился ассистом в эпизоде с первым голом. Тем не менее, это был первый раз, когда он вернулся на бывшую арену», — отмечает в материале Goal.com Шон Уилсон.

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    • «26-летний футболист несколько оправдывался за свое впечатляющее выступление, выиграв большинство дуэлей среди всех исполнителей на поле и отличившись наибольшим числом ударов по воротам в поединке, в котором он был особенно мотивирован. Победа выводит "Шмелей" на второе место в Бундеслиге, уступая лишь лидеру "Баварии". Азар же наверняка надеется, что его помощь поможет его новой команде сразить неизменного чемпиона Германии и уже оказал значительное влияние, отметившись пятью голами и 10 передачами в 24 матчах лиги».

    Санчо сделал разницу в матче

    «За почти 30 минут, включая компенсированное время, которые были отведены Санчо после его выхода на замену, он не только сделал свой 15-й ассист в Бундеслиге этого сезона, при том, что до конца розыгрыша чемпионата еще девять туров», — пишет на страницах Ruhr Nachrichten Дирк Крампе.

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    «Санчо попал в штангу, был на мяче 27 раз, пробежал 3,5 километра, а также выиграл небольшую индивидуальную дуэль с Алессаном Плеа у кромки поля, которую его тренер быстро прекратил решительным вмешательством, прежде чем она стала действительно серьезной. Англичанин снова сделал разницу — с ним на поле была другая игра».

    «Гладбах» давно разучился играть с «Дортмундом»

    «15 из 36 голов Азара в Бундеслиге выводили его команду вперед 1:0. После девяти голов в своих первых семи играх первенства Холанд записал в свой актив свой первый ассист в топ-лиге Германии. У Штиндля в этом сезоне шесть голов в рамках высшего немецкого дивизиона, а это уже вдвое больше, чем удалось за весь сезон 2018/19, и пять из них забиты в предыдущих его четырех играх», — приводит интересную статистику по итогам матча официальный сайт Бундеслиги.

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    • «Санчо отдал свою 15-ю результативную передачу в сезоне, что лишь на одну меньше, чем у лидера Томаса Мюллера — он забивал или отдавал голевой пас в восьми предыдущих поединках высшего дивизиона. Гол Ашрафа Хакими был его третьим в сезоне Бундеслиги, что уже на один больше, чем по итогам всего прошлого сезона. Теперь у "Дортмунда" 10 кряду победу против "Гладбаха" в Бундеслиге, кроме того ранее в этом сезоне они победили "Жеребцов" в Кубке Германии, и это самая длинная победная серия против любой команды Бундеслиги».

    «Гладбах» проиграл в Бундеслиге дома впервые с августа

    «Дортмундцы, похоже, готовы к матчу Лиги чемпионов в следующую среду против "Пари Сен-Жермен" в Париже — не только с точки зрения футбола, но и борьбы. Гости одержала победу с пятью желтыми карточками, что примечательно, поскольку ранее в 24 турах они получили 20 горчичников», — пишет на страницах Süddeutsche Zeitung Ульрих Хартманн.

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    • «Дуэль "Боруссий" в основном выдалась жесткой, поскольку "Гладбах" также схлопотал пять предупреждений. Никто не хотел покидать поле побежденным. После восьми домашних побед в Бундеслиге подряд и недавней ничьей против "Хоффенхайма" "Жеребцы" проиграли в национальном чемпионате впервые с августа». 0

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