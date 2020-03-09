Дортмунд готов к битве с ПСЖ

Азар стал еще одним героем матча
«Гол Торгана Азара был им забит во втором матче кряду против экс-команды с тех пор, как он перебрался в "Дортмунд" минувшим летом, а также отметился ассистом в эпизоде с первым голом. Тем не менее, это был первый раз, когда он вернулся на бывшую арену», — отмечает в материале Goal.com Шон Уилсон.
«26-летний футболист несколько оправдывался за свое впечатляющее выступление, выиграв большинство дуэлей среди всех исполнителей на поле и отличившись наибольшим числом ударов по воротам в поединке, в котором он был особенно мотивирован. Победа выводит "Шмелей" на второе место в Бундеслиге, уступая лишь лидеру "Баварии". Азар же наверняка надеется, что его помощь поможет его новой команде сразить неизменного чемпиона Германии и уже оказал значительное влияние, отметившись пятью голами и 10 передачами в 24 матчах лиги».
Санчо сделал разницу в матче
«За почти 30 минут, включая компенсированное время, которые были отведены Санчо после его выхода на замену, он не только сделал свой 15-й ассист в Бундеслиге этого сезона, при том, что до конца розыгрыша чемпионата еще девять туров», — пишет на страницах Ruhr Nachrichten Дирк Крампе.
«Санчо попал в штангу, был на мяче 27 раз, пробежал 3,5 километра, а также выиграл небольшую индивидуальную дуэль с Алессаном Плеа у кромки поля, которую его тренер быстро прекратил решительным вмешательством, прежде чем она стала действительно серьезной. Англичанин снова сделал разницу — с ним на поле была другая игра».
«Гладбах» давно разучился играть с «Дортмундом»
«15 из 36 голов Азара в Бундеслиге выводили его команду вперед 1:0. После девяти голов в своих первых семи играх первенства Холанд записал в свой актив свой первый ассист в топ-лиге Германии. У Штиндля в этом сезоне шесть голов в рамках высшего немецкого дивизиона, а это уже вдвое больше, чем удалось за весь сезон 2018/19, и пять из них забиты в предыдущих его четырех играх», — приводит интересную статистику по итогам матча официальный сайт Бундеслиги.
«Санчо отдал свою 15-ю результативную передачу в сезоне, что лишь на одну меньше, чем у лидера Томаса Мюллера — он забивал или отдавал голевой пас в восьми предыдущих поединках высшего дивизиона. Гол Ашрафа Хакими был его третьим в сезоне Бундеслиги, что уже на один больше, чем по итогам всего прошлого сезона. Теперь у "Дортмунда" 10 кряду победу против "Гладбаха" в Бундеслиге, кроме того ранее в этом сезоне они победили "Жеребцов" в Кубке Германии, и это самая длинная победная серия против любой команды Бундеслиги».
«Гладбах» проиграл в Бундеслиге дома впервые с августа
«Дортмундцы, похоже, готовы к матчу Лиги чемпионов в следующую среду против "Пари Сен-Жермен" в Париже — не только с точки зрения футбола, но и борьбы. Гости одержала победу с пятью желтыми карточками, что примечательно, поскольку ранее в 24 турах они получили 20 горчичников», — пишет на страницах Süddeutsche Zeitung Ульрих Хартманн.
«Дуэль "Боруссий" в основном выдалась жесткой, поскольку "Гладбах" также схлопотал пять предупреждений. Никто не хотел покидать поле побежденным. После восьми домашних побед в Бундеслиге подряд и недавней ничьей против "Хоффенхайма" "Жеребцы" проиграли в национальном чемпионате впервые с августа». 0