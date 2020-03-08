Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев

Новичок оживил всю структуру «Барсы» на поле

Развитие игры можно описать коротко. Если смотреть на результат, то «Барселона» победила благодаря пенальти с помощью VAR и его реализации в исполнении Лео Месси, но «Сосьедаду» во многом не повезло, потому что команда вскоре также могла получить право на 11-метровый, но этого не произошло. Победа временно вернула каталонцев на вершину Примеры, но они не смогли полностью отойти от поражения от мадридского «Реала».

Если посмотреть на игру в первые 60-70 минут, то «Барселона» — это команда, которая извлекла важные уроки из неудачи в Мадриде и нашла формулу, которая позволяет ей играть в любимый футбол. Вся эта структура завязана на одном игроке — Мартине Брейтуэйте.

Срочное подписание форварда «Леганеса» за сумму 20 миллионов евро не выглядело каким-то впечатляющим, многие не верили в этого игрока и смеялись над идеей сделать ставку на Брейтуэйта, который не имеет звездной репутации или какого-то огромного потенциала.

Датчанин остается обычным игроком, но он очень эффективен. Он быстр и сообразителен, умеет создавать давление на защитников и забегать им за спины. Эти качества были у всех великих форвардов «Барсы» прошлого — Это'О, Анри, Вильи и даже Суареса образца 2016 года.

Даже у Гризманна этого нет

Мартин Брейтуэйт в игре с «Леганесом» globallookpress.com

Конечно, у Брейтуэйта нет громкого имени, но сейчас «Барсе» этого и не надо. Команде нужен был просто игрок такого типа, которым и является новичок. Нынешние каталонцы постоянно играли низом и практически исключили вертикальные передачи. Скорость в атаке пропала, что сделало их легкой добычей для многих соперников, которые умеют прессинговать. Это привело к провалам в Лиге чемпионов, если мы вспомним Рим и «Энфилд».

Может прозвучать смешно, но Брейтуэйт — именно тот игрок, который мог это предотвратить. Он умеет растягивать защиту соперника и наказывает оппонентов за ошибки. Он смог бы предоставить Месси, Бускетсу и другим игрокам «Барселоны» больше свободного пространства, на что не способны те же Суарес и Коутиньо.

В своем первом матче в стартовом составе «сине-гранатовых» датчанин выглядел феноменально полезно — он делал то, что от него требовалось. В первый час игры он был постоянно нацелен на ворота и каждую секунду ждал вертикальной передачи, чтобы устремиться «в космос».

Это открыло больше пространства для Месси, который снова и снова искал нового партнера передачей, что аргентинец редко делает для бесконечно более талантливого Антуана Гризманна. Француз редко делает кроссы, которые удаются Брейтуэйту. Даже когда Антуан их совершает, то ему не хватает темпа, чтобы создать реальную опасность.

Фати — альтернатива Брейтуэйту в ЛЧ

Ансу Фати globallookpress.com

Стоит отметить, что Мартин очень устал по ходу матча, но учитывая физические и моральные силы, которые приходится тратить в футболке «Барселоны», ничего удивительного в этом нет. Он обязательно прибавит в плане выносливости, если продолжит получать место в стартовом составе, чего однозначно заслужил игрой с «Сосьедадом».

В концовке матча на замену вышел Ансу Фати, который также дал «Барселоне» прирост скорости и остроту. Кике Сетьен четко осознал, насколько важно постоянно поддерживать высокий темп впереди. Молодой талант сделал пару великолепных кроссов, в одном из которых выдал блестящий пас на Жорди Альбу, но гол последнего был отменен из-за до глупости точного измерения офсайда от VAR.

17-летнего Фати нельзя перегружать чрезмерным объемом игровой практики, но он идеально впишется в состав на матчи Лиги чемпионов, где Брейтуэйт не может играть, а датчанин будет отрабатывать в чемпионате Испании. Ансу также может вдохновляться новым партнером, который прошел долгий путь, но все-таки получил шанс в команде столь высокого уровня.

Мартин Брейтуэйт — не игрок мирового класса, он не стоил 100 миллионов евро, но это именно тот форвард, который был нужен «Барселоне» в последние пару лет. Его подписание решит множество проблем и может вернуть команду на тот уровень, где она хочет быть. 0