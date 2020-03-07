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    Победный гол Комличенко. Новичок «Динамо» начал оправдывать доверие

    «Бело-голубые» одержали минимальную победу над «Тамбовом»

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    Московское «Динамо» со счетом 1:0 обыграло «Тамбов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги. «Бело-голубые» набрали три очка благодаря дебютному голу Николая Комличенко. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Комличенко наконец-то забил

    Автор «Советского спорта» Захар Мощенко отметил, что тренерский штаб «Динамо» доверил Николаю Комличенко место в стартовом составе, и форвард оправдал возложенные на него надежды.

    «Ударный нападающий получил заслуженное место в стартовом составе и уже в первой половине наглядно продемонстрировал, насколько удачное приобретение в его лице сделал столичный клуб этой зимой.

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    • Комличенко в первом тайме забил дважды, отмерив на каждое взятие ворот по 17 минут. Однако первый гол арбитры не засчитали — в дело вмешался VAR. "Бело-голубые" уже отпраздновали забитый мяч, соавтором которого стал Филипп (немец сделал хорошую проникающую передачу в центр штрафной), однако главный судья Василий Казарцев поставил игру на паузу, слушая подсказку помощников из видеокомнаты. А оттуда последовала рекомендация гол отменить, поскольку Комличенко в момент паса Филиппа был в небольшом офсайде.

    Зато второй мяч нападающего российской сборной получился полностью легитимным и весьма эффектным. Рауш со своего фланга сделал диагональный навес на дальний угол вратарской, где Комличенко, поймав мяч в высокой точке своей "выдвижной" ногой, отправил его под перекладину ворот Гиорги Шелия.

  • Кирилл Новиков
  • Главный тренер «Динамо»
  • Это была важная игра с учетом поражения от «Спартака». Ребята очень переживали, было важно одержать победу. Вскрывать оборону из девяти футболистов всегда тяжело, рады, что одержали победу. Когда сталкиваешься с обилием игроков в обороне, очень важен гол. Мы забили первый мяч, но VAR показал, что был офсайд. Мы разозлились и все-таки забили гол. Не помню у соперников опасных моментов, мы же могли забить второй мяч. Позиция Рауша? Мы требуем от ребят импровизации. Костя неплохо двигался, хорошо открывался, порадовал своей игрой.

    • Игрокам "Тамбова", с одной стороны, должно быть обидно — ведь соперник за весь первый тайм создал лишь два описанных момента у их ворот, и фактически реализовал оба. С другой стороны, гости сами виноваты в таком развитии событий. Они слишком уповали на надежность своей оборонительной линии, состоявшей из пяти человек, и практически не создавали остроты впереди», — подчеркивает Мощенко.

    Заявка на попадание в сборную России

    Журналист «Спорта День за Днем» Тимур Валеев настолько впечатлен игрой Николая Комличенко, что допустил его попадание в состав сборной России на ближайшие матчи.

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    «Ему понадобилось лишь 68 минут на то, чтобы забить за "Динамо". Хотя первый гол в РПЛ мог состояться несколько раз до этого. В матче со "Спартаком" Комличенко вышел на замену на 56-й минуте, имел два хороших момента, но попал в штангу и перекладину.

    В игре с "Тамбовом" он вышел в стартовом составе и уже на 19-й минуте забил после передачи Константина Рауша в штрафную. Однако спустя пару минут питерский арбитр Василий Казарцев получил указание от VAR, что взятие ворот надо отменить из-за микроскопического офсайда.

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    • Тем не менее, Комличенко не планировал сдаваться и спустя 15 минут отличился вновь. На этот раз судьям не удалось подкопаться. Все тот же Рауш сделал шикарный навес со слабой правой ноги, а Комличенко в изящном прыжке извернулся и замкнул подачу на лету.

  • Тимур Шипшев
  • Главный тренер «Тамбова»
  • Тяжело бороться с Комличенко, но можно. Мы понимали, что они его выпустят, а также Филиппа. Они в позиционной атаке предпочтительны. К сожалению, пропустили передачу, которую он замкнул. Так в принципе справлялись с ним.

    • Примечательно, что если считать все голы за клубы нападающих сборной России и претендентов на вызов в нее, то Комличенко лидирует здесь (14 голов, если считать забитые мячи за "Млада Болеслав") и опережает Артема Дзюбу (13), Александра Соболева (10), Федора Чалова (6) и Федора Смолова (5). Иными словами, Комличенко сделал большую заявку на то, чтобы в марте сыграть в товарищеских матчах за сборную России», — убежден Валеев.

    Двойственные впечатления

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин констатировал, что «Динамо» победило, но не так уверенно, как ожидалось.

    «Все условия для "Динамо" — творите, вскрывайте, показывайте наработки в позиционном нападении. Получалось так себе. За весь первый тайм, по сути, две хороших атаки. Одна — это многоходовка по центру, завершившаяся отмененным из-за офсайда голом Комличенко. Вторая — собственно, засчитанный мяч, и тут диагональ от Рауша была, конечно, великолепна, равно как и завершение все того же Комличенко.

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    • После перерыва у "Динамо" появилась возможность поупражняться в быстрых атаках. "Тамбов" начал чаще ходить вперед, и пространства стало больше. Но и тут, скажем, так, получилось далеко не все — до ума ни один из быстрых отрывов доведен не был. Отсюда, наверное, и нервозное поведение Рауша и Ордеца. Хорошо, что в обороне обошлось без провалов за исключением момента у Костюкова в середине второго тайма.

  • Николай Комличенко
  • Нападающий «Динамо»
  • Если зафиксировали вне игры, значит оно было. Но было неловко после такого празднования оказаться без гола. У меня такое впервые, еще пару минут думал об этом моменте, но потом постарался забыть и забить чистый гол. У Кости Рауша хорошая левая нога, а он оба паса правой ногой отдал. Очень классные передачи, после которых надо было просто решать. Жаль, что первый мяч не засчитали, была хорошая атака. А второй гол с долей везения забили. Решил бить ногой на чувстве. Хотелось забить, но главное, что победили, реабилитировались перед болельщиками.

    • Три очка "Динамо" набрало. Поражение от "Спартака" закрыто. Движение наверх, к 6-му месту, которое потенциально может стать еврокубковым, продолжается. Но впечталения от игры "бело-голубых" остались двойственные — говорить о везении не приходится, но и ощущения какого-то запаса прочности от игры "Динамо" нет», — подчеркивает Гирин.

    Разные таймы «Динамо»

    А вот Роман Гуськов в своем материале для rusfootball.info больше раскритиковал игру «Динамо» во втором тайме, чем в первом.

    «Хозяева приятно удивили в первой половине: ни одна российская команда не застрахована от того, чтобы уткнуться в запарковавшегося соперника, но "Динамо", полностью контролируя игру, дважды вскрыло чужую оборону, не затянуло с голами и владело абсолютным преимуществом по всем показателям.

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    • Но по второй половине было видно, что "Динамо" в себе неуверенно и очень дорожит результатом — последнее вроде бы правильно, но не всегда идёт на пользу игре.

    Да, лучший момент "Тамбова" так и остался в первом тайме, когда Обухов бил головой с подачи Мелкадзе, но вторую половину "Динамо" провело совсем не так, как первую, и ушло в нервную концовку со стандартами, где могло случиться что угодно.

  • Антон Шунин
  • Вратарь «Динамо»
  • Важно выигрывать каждую игру, про «Спартак» уже забыли. Считаю, сегодня доминировали на футбольном поле и получили закономерный результат. Можно было забивать больше. На моменте с голом, не знаю, был ли офсайд. Выиграли довольно уверенно, двигаемся дальше.

    • Сегодня динамовская осторожность позволила сохранить им три очка, но в умении управлять игрой команде необходимо прибавлять», — пишет Гуськов. 0

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