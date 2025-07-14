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    Взойдет ли «Крузейро» на вершину?

    Крузейро — Гремио. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Гремио»
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    Каю Жоржи
    14 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Гремио». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Гремио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июля 2025 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 02:30 Гремио

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.

    Команда лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Фламенго» и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Брагантино».

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб из Белу-Оризонте одержал победу над аргентинским «Банфилдом» (1:0).

    Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, потерпев поражение от другого представителя Аргентины — «Дефенса и Хустисия» (0:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Жандерсон, Жоау Марсело и Матеус Энрике, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Каю Жоржи — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с восемью голами.

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 11-ю позицию и борется за попадание в континентальные кубки.

    Команда находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на три балла опережает 13-ю строчку, что вне ее, а также на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала турнира его штата — Рекопы Гаушо — клуб из Порту-Алегри обыграл «Сан-Жозе» (2:0).

    Ранее в 12-м туре чемпионата Бразилии коллектив потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с конкурентом «Коринтиансом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Жоау Лукас, Педру Жоау и Родриго Эли, дисквалифицирован — Уртадо.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Гремио» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя неуступчивость соперника может помешать им набрать максимум баллов.

    Мартин Братвейт — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Крузейро» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Гремио» выиграл

    • в шести последних матчах «Гремио» не проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.50, победа «Гремио» — в 5.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева не проиграли, где при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    Между тем, в пяти из 10-ти последних выездных матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Крузейро» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в двух последних матчах «Крузейро».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крузейро — Гремио?

    Матч Крузейро — Гремио состоится 14 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Крузейро — Гремио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Крузейро» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крузейро — Гремио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Крузейро» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крузейро — Гремио?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крузейро — Гремио?

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.50, победа «Гремио» — в 5.90.

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    Крузейро — Гремио: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.07.202502:30. Взойдет ли «Крузейро» на вершину?
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