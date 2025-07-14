Крузейро — Гремио. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

Крузейро
Гремио
«Крузейро»
Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.
Команда лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Фламенго» и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Брагантино».
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб из Белу-Оризонте одержал победу над аргентинским «Банфилдом» (1:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, потерпев поражение от другого представителя Аргентины — «Дефенса и Хустисия» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Жандерсон, Жоау Марсело и Матеус Энрике, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Каю Жоржи — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с восемью голами.
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 11-ю позицию и борется за попадание в континентальные кубки.
Команда находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на три балла опережает 13-ю строчку, что вне ее, а также на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала турнира его штата — Рекопы Гаушо — клуб из Порту-Алегри обыграл «Сан-Жозе» (2:0).
Ранее в 12-м туре чемпионата Бразилии коллектив потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с конкурентом «Коринтиансом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Жоау Лукас, Педру Жоау и Родриго Эли, дисквалифицирован — Уртадо.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Гремио» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя неуступчивость соперника может помешать им набрать максимум баллов.
Мартин Братвейт — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Крузейро» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Гремио» выиграл
- в шести последних матчах «Гремио» не проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.50, победа «Гремио» — в 5.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева не проиграли, где при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
Между тем, в пяти из 10-ти последних выездных матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: «Крузейро» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в двух последних матчах «Крузейро».
Ставка: только одна команда забьет за 2.10