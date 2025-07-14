Крузейро — Гремио. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июля 2025 года

14 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Гремио». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Гремио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.

Команда лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Фламенго» и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Брагантино».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб из Белу-Оризонте одержал победу над аргентинским «Банфилдом» (1:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, потерпев поражение от другого представителя Аргентины — «Дефенса и Хустисия» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Жандерсон, Жоау Марсело и Матеус Энрике, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Каю Жоржи — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с восемью голами.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 11-ю позицию и борется за попадание в континентальные кубки.

Команда находится в зоне выхода в Южноамериканский кубок (7-12-е места) и на три балла опережает 13-ю строчку, что вне ее, а также на четыре очка отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала турнира его штата — Рекопы Гаушо — клуб из Порту-Алегри обыграл «Сан-Жозе» (2:0).

Ранее в 12-м туре чемпионата Бразилии коллектив потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с конкурентом «Коринтиансом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Жоау Лукас, Педру Жоау и Родриго Эли, дисквалифицирован — Уртадо.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Гремио» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя неуступчивость соперника может помешать им набрать максимум баллов.

Мартин Братвейт — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Крузейро» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Гремио» выиграл

в шести последних матчах «Гремио» не проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 3.50, победа «Гремио» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева не проиграли, где при этом было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в пяти из 10-ти последних выездных матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Крузейро» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в двух последних матчах «Крузейро».

Ставка: только одна команда забьет за 2.10