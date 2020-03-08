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    «Ливерпуль» вернул уверенность перед визитом «Атлетико»

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

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    В 29-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил дома «Борнмут» со счетом 2:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» не выиграла уверенно

    «Нервная тишина — это не то, что вы могли бы ожидать в концовке матча для команды, которая лидирует в АПЛ с отрывом в 22 очка, но в этом сезоне у "Ливерпуля" было так мало ситуаций, когда он дрогнул, что даже одно поражение может сделать странные вещи с преобладающим настроением», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

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    • «Подопечные Юргена Клоппа прервали серию поражений из одной игры в лиге, хотя и не так уверенно, как они уничтожили многих своих соперников на стадионе, где они теперь выиграли 22 матча подряд — рекорд высшего дивизиона Англии. Более того, на последней минуте основного времени Натан Аке мог сравнять счет — гол, который не сильно изменил бы расклад сил в чемпионской гонке, кроме того, что усилил неожиданное чувство тревоги на "Энфилде".

    "Борнмут" лишился очков из-за индивидуальных ошибок

    "Увидев, что его команда заслуженно вышла вперед на старте матча, Эдди Хау наверняка разочарован тем, как 'Ливерпуль' забил два гола в первом тайме. Симпсон, который заменил травмированного Стива Кука через 19 минут, был легко уничтожен Мане по ходу комбинации, в завершение которой Салах сравнял счет, прежде чем еще один неаккуратный пас позволил ван Дейку снабдить пасом сенегальца, который забил второй мяч хозяев", — отмечает в материале BBC Мэттью Ховарт.

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    "Были и положительные моменты в игре 'Борнмута', который создал проблемы сопернику и был лишен большего Милнером, когда тот великолепно вынес мяч из ворот после удара Фрейзера. 'Вишни' должны исключить индивидуальные ошибки, если хотят продлить свое пятилетнее пребывание в Премьер-лиге. В преддверии игр с 'Вулвз', 'МЮ', 'Тоттенхэмом' и 'Лестером' 'Борнмут' будет отчаянно пытаться выиграть у 'Кристал Пэлас' в следующем матче лиги".

    "Ливерпулю" нужны еще три победы для титула

    "Гнев вылился в реакцию Клоппа на победный мяч Сане. Радость, наполненная облегчением, способствовала возвращению его фирменного празднования после того, как 'Ливерпуль' оставил в прошлом одну плохую неделю в своем феноменальном сезоне. Три удара в грудь перед 'Копом': по одному за каждую победу, которая должна гарантировать первое чемпионство мерсисайдцев за 30 лет", — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

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    • "Салах отметил 100-й матч в АПЛ за клуб с 'Энфилда' своим 70-м голом в лиге, прежде чем Мане принес 'Красным' новый рекорд в высшем английском дивизионе из 22 побед в дома подряд. Но это лишь заголовки, ведь в действительности имел место упорный бой обратно к победам после трех поражений в четырех матчах.

    'Ливерпулю' нужен был холодный разум, а не горячее сердце в этом поединке, а Милнер и ван Дейк выдали выдающиеся выступления во втором тайме, но их команда также обязаны простым результативным ошибкам 'Борнмута', которые восстановили бесценную уверенность перед визитом 'Атлетико' в среду".

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    • Оборона "Ливерпуля" все еще проявляет уязвимость

    "Волевая победа, которая принесла важные три очка должна приободрить мерсисайдцев, которые провели тяжелый матч, и то, что при этом они не потеряли никого из-за травм в преддверии решающего ответного поединка в 1/8 финала Лиги чемпионов против 'Атлетико', стало облегчением для Клоппа. Тем не менее, в первые 20 минут у его коллектива проявлялась уязвимость в обороне во время контратак соперника", — отмечает в материале ESPN Джеймс Каппс.

    "Простые передачи поверху создавали массу проблем для задней линии 'Красных', которая до момента двухнедельной давности выглядела неприступной. Клопп принял решение об отдыхе Энди Робертсона в качестве меры предосторожности перед игрой в 'Атлетико' в среду, но сохранил веру в свою привычную атаку, что не забивала 180 минут, и был вознагражден профессиональной реакцией с ее стороны после пропущенного мяча". 0

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