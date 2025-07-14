Ривер Плейт — Платенсе. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 14 июля 2025 года

14 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Платенсе». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Платенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» минувший чемпионат провел неудачно. Команда финишировала в 1/4 финала плей-офф Апертуры.

При этом «Ривер Плейт» регулярный чемпионат завершил на 2 месте. А вот отличились игроки команды 21 результативным ударом в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ривер Плейт» уступил «Интеру» (0:2).

До того команда не смогла одолеть «Монтеррей» (0:0). А вот поединок с «Уравой» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ривер Плейт» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ривер Плейт» намерен побороться за самые высокие места. Вот только команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Причем «Ривер Плейт» традиционно успешно противостоит «Платенсе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена стартовать в чемпионате максимально продуктивно.

«Платенсе»

Турнирное положение: «Платенсе» блестяще выступил в Апертуре. Команда победила в финале плей-офф.

Причем «Платенсе» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Да и настрой на новый чемпионат у команды максимальный.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Платенсе» в серии пенальти уступил «Индепендьенте Ривадавии».

До того команда минимально одолела «Атлетико Хуракан». А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сан-Лоренсо» (1:0).

При этом «Платенсе» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Платенсе» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 13 мячей в 16 поединках Апертуры.

При этом «Платенсе» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот умение найти свой шанс в контратаках у команды не отнять.

Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только «Ривер Плейт» она не обыгрывала еще ни разу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается поймать соперника на контратаках.

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» не забивал в 2 своих последних матчах

«Платенсе» в среднем забивает реже гола за матч

«Ривер Плейт» еще никогда не проигрывал «Платенсе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Ривер Плейт» выглядит монолитнее оппонента, к тому же традиционно успешно ему противостоит.

Номинальные хозяева намерены побороться за чемпионство, и явно начнут поединок с активных атак.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.75