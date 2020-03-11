Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 в непростом противостоянии с находившимся в неоптимальном составе соперником.

Победа была добыта благодаря сомнительному пенальти после того, как «Реалу Сосьедад» было откащано в одиннадцатиметровом, который выглядел, по крайней мере, настолько де легитимным.

Лидерство «Барселоны» в Примере было восстановлено, но возникло еще больше сомнений. Кроме того, стычка между Жорди Альбой и его одноклубниками была освистана болельщиками каталонцев.

«Реал»? Они выглядели бледно и несобранно, проиграв «Бетису» со счетом 1:2 в кипящем зелено-белом котле арены «Бенито Вильямарин».

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Нужно отдать должное игрокам мадридцев и тренеру Зинедину Зидану, которые признали после матча то, что их игра была полным отстоем.

«Это было, возможно, наше худшее выступление в сезоне», — сказал босс мадридской команды. Серхио Рамос добавил: «Когда ты не выполняешь то, что тренировал всю неделю, такой результат закономерен. Нам не хватало интенсивности».

Одна вещь, которая объединяет две лучшие команды Испании, это то, что они выглядят истощенными умственно и физически. Постепенно мяч обрабатывается все медленнее, игровое мышление тормозится, набеганный километраж сокращается, и все больше пасов оказываются неточными.

Зрелищность игры снижается, и команды распоряжаются мячом все менее остро и умно, все больше и больше стараясь не рисковать.

Еще одна вещь, которая объединяет их — это борьба «ноздря в ноздрю» на вершине Ла Лиги. Если бы вы были случайным человеком, вы могли бы воспринять изображение верхней части таблицы как нечто положительное.

Осталось 11 матчей, и это правда, что они будут сыграны в напряженной атмосфере, в которой тот, кто ошибется первым — проиграет. Это очень драматично и театрально.

Но также сложно спорить с тем, что это наименее впечатляющий, наименее убедительный и наименее захватывающий футбольный сезон чемпионата Испании в течение многих лет. Просто возьмите последнюю декаду в качестве примера для сравнения.

«Барса» и «Реал Мадрид» в настоящее время набрали 114 очков суммарно, забили вместе 112 голов, имеют голевую разницу +32 и +30 соответственно и проиграли на двоих восемь матчей лиги.

С сезона 2009/2010 еще не было сезона, когда на этом этапе все эти значимые показатели не были бы заметно лучше, чем сейчас.

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Абсолютные голевые максимумы тех лет, начиная с сезона 2009/10, если сравнивать с этим сезоном, подтверждают этот тезис довольно наглядно.

Например, когда «Барса» и мадридский «Атлетико» боролись за титул в 2017–18 годах, сумма их голов пропущенных после 27-го тура, составила 25 (по сравнению с 50 голами, пропущенными «Барсой» и «Реалом» в этом сезоне).

Когда в сезоне 2011/12 «Реал» лидировал в чемпионской гонке с «Барселоной», после 27-го тура они забили 170 голов (в этом сезоне — 112). И не относитесь к этому как к чему-то из ряда вон выходящему — на этом же этапе в сезоне 2014/2015 общее количество голов составило 155.

Наибольшее количество очков набранное двумя ведущими командами после 27-го тура за последние 10 лет составило 141, когда «Барселона» лидировала в борьбе с «Реалом» Жозе Моуринью в сезоне 2010/2011.

В этом сезоне общее количество очков на целых 27 меньше. Есть еще много примеров — но я не буду копаться в них.

Я всегда презирал тех, кто хвастался, что сила Английской премьер-лиги заключается в том, что даже аутсайдер в этом дивизионе «всегда может победить топ-клуб». По их мнению, это указывает на здоровую конкуренцию в АПЛ.

Этот аргумент не выдерживает никакой критики — он был скорее признаком слабости лидирующих команд. Фактор случайности? Необходимость быть сконцентрированным, с кем бы вы ни играли? Да, в обоих случаях — это плюс.

Но то, что самые слабые, наименее впечатляющие, с наибольшей вероятностью вылетающие команды «всегда» могут одержать победу над двумя или тремя топ-клубами Англии — тут гордиться нечем, во всяком случае, на мой взгляд.

То, что «Леванте» обыграл и «Барселону», и «Реал» в этом сезоне, кажется невероятным для валенсийского клуба и их тренера Пако Лопеса (который регулярно выносит каталонцев в Кубке Испании и Ла Лиге), но является не лучшим показателем здоровья «большой двойки».

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«Реал», проигравший «Мальорке» и «Бетису» в Севилье впервые с 2012 года, и «Барселона», проигравшая «Гранаде» всего второй раз с 1972 года, — все это свидетельствует о спаде.

Некоторые жалуются на гегемонию, которую «Барселона» и «Реал», навязали Ла Лиге (с заметным исключением в виде «Атлетико») со времен, когда «Валенсия» и «Депортиво» становились победителями чемпионата.

Но это произошло из-за того, что в те годы три самые сильные команды играли в феноменальный футбол — постоянно и стабильно.

Во всяком случае, это произошло не из-за того, что остальные команды испанского чемпионата были слабыми. Господство «Реала» и «Барсы» пришлось на время, когда «Валенсия» и «Севилья» выигрывали европейские трофеи.

Когда «Атлетико» последовательно показывал, что он готов бороться с любой командой Английской Премьер-лиги. Когда «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао выходили в финалы, а когда клубы из небольших регионов, такие как «Вильярреал» и «Осасуна», становились полуфиналистами еврокубков.

По определению, Ла Лига был ультра-конкурентоспособным, высококвалифицированным, требовательным и не прощающим ошибок чемпионатом.

То, что в нем доминировали «Реал» и/или «Барселоны», как можно увидеть из приведенной выше статистики — было подтверждением их величия. Величия, которое сейчас рассеивается.

Кубок Испании лишь подтверждает это. Я не знаю людей, за исключением преданных фанатов «Реала», «Атлетико» и «Барсы», которые не согласны с тем, что розыгрыш Кубка этого сезона был самым захватывающим, интригующим и вдохновляющим за последние годы.

Тем не менее, это факт, что впервые за 12 розыгрышей в финале не будет «Реала», «Барселоны» или «Атлетико».

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Первые два клуба были выбиты финалистами, соответственно, «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» из Бильбао. «Атлетико» Мадрид вылетел в противостоянии с клубом третьего дивизиона «Культураль Леонеса».

Этот первый с 1910 года финал между лидерами баскского футбола будет фантастическим для романтиков, для сообществ в Бильбао и Сан-Себастьяне, для тех, кто хочет продвигать конкуренцию в футболе.

Сине-белое и красно-белое нашествия в Севилью, где в следующем месяце должен состояться финал, станет восьмым чудом света — просто сенсационным.

Но тот факт, что как только турнир перешел на схему с одним матчем, отказавшись от двухматчевых противостояний «дома и в гостях», «Реал», «Барселона» и «Атлетико» повылетали на ранних стадиях, говорит о том, что в последние сезоны они стали самодовольно рассчитывать на большие бюджеты и глубину состава, благодаря которым они могут побеждать за 180 минут.

Их бойцовский менталитет «все или ничего» заржавел и перестал использоваться. Они привыкли играть с подстраховкой.

Если в ближайшие годы сохранится этот формат Кубка Испании, с одноматчевой игрой навылет, это пойдет на пользу соревновательному духу этих трех клубов.

Это также пойдет на пользу менее богатым и титулованным клубам, которые делают ставку на потенциальную победу в Кубке.

Теперь формат турнира изменится в их пользу, или, по крайней мере, слегка уравнивает шансы, по сравнению с двухматчевым противостоянием против одного из гигантов.

К сожалению, в течение следующих полутора недель существует большая угроза того, что упадок продолжится.

Возможно, «Атлетико» удержится за свое хрупкое преимущество на «Энфилде». Может быть, «Барселона» пройдет «Наполи», благодаря голу Гризманна? Может быть, не перестающий удивлять «Реал Мадрид» каким-то образом вырвет успех из челюстей провала в противостоянии с «Манчестер Сити»?

Но учитывая, что «Валенсия» уже уступает 1:4 «Аталанте», есть сценари при котором, после нескольких неудачных дней, все представители Испании в Лиге чемпионов могут вылететь еще до четвертьфинала впервые с сезона 2004/05.

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Хорошо, это может не произойти. Но вы абсолютно уверены, что это не случится?

Давайте пока оставим в покое возвращение Луиса Энрике на тренерский мостик сборной Испании и его первые пару тяжелых матчей против сборной Голландии и Германии в этом месяце.

Но недавние выступления «Ла Рохи» на турнирах и даже то, как она квалифицировалась на Евро-2020 позволяет предположить, что схема схожа с ведущими клубами Ла Лиги: борьба с упадком, управляемые изменения и поиск талантливых молодых игроков, которые поведут команду в атаку к новому восходу. 0