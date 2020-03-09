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    Трансферный дайджест. 3-9 марта

    Потеряет ли «Зенит» бомбардира, куда переберется форвард «Реала», кто претендует на звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней

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    Сердар Азмун
    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Зенит», нападающий, 25 лет

    Итальянский «Наполи» намерен усилить линию атаки по завершении сезона, сообщает Corriere dello Sport.

    Одним из игроков, к которому неаполитанцы проявляют интерес, является форвард «Зенита» Сердар Азмун. Скауты «Наполи» уже просматривали 25-летнего иранца.

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    • Действующий контракт Азмуна рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 18 млн. евро

    Азмун в нынешнем сезоне провел в составе «Зенита» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

    Об интересе к Сердару со стороны «Лацио» разные источники писали и летом 2019-го, и в январе 2020-го.

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    • Форвард перешел в команду из Санкт-Петербурга в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Также в российском чемпионате он выступал за «Ростов».

    В составе сборной Ирана Азмун провел 46 игр, в которых забил 31 мяч.

    Наш прогноз: «Зенит»

    Жоау Мариу

    «Интер», полузащитник, 27 лет

    Жоау Мариу

    Московский «Локомотив» хочет сохранить в своем составе полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», но не готов платить за него заранее оговоренную сумму в 18 млн евро.

    Как сообщает FC Inter News, московский клуб хочет продлить аренду Мариу еще на год. Кроме того, «Локо» готов рассмотреть вариант с выкупом хавбека, если «Интер» снизит цену на него.

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    • Жоау Мариу не входит в дальнейшие планы «Интера». Если он вернется в итальянский клуб летом, то его будут пытаться продать.

    Футболистом уже интересовался испанский «Бетис», который готов заплатить за Мариу требуемую сумму.

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    В этом сезоне Жоау Мариу провел за «Локомотив» 10 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативных передачи.

    Наш прогноз: «Бетис»

    Дайо Упамекано

    «Лейпциг», защитник, 21 год

    Дайо Упамекано

    «Милан» может приобрести защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано, за прогрессом которого клуб уже давно следит, сообщает Calciomercato.com.

    Высока вероятность того, что летом «Милан» возглавит Ральф Рангник, который работал с Упамекано в «Ред Булле» и «РБ Лейпциг».

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    • Возможное назначение Рангника на пост главного тренера может стать решающим фактором при совершении сделки.

    Срок действующего соглашения между Упамекано и «Лейпцигом» истекает в июне 2021 года. В контракте 21-летнего защитника прописана фиксированная сумма выкупа за 60 млн евро.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ранее сообщалось об интересе к Упамекано со стороны «Баварии». Однако затем стало известно, что мюнхенский клуб посчитал цену в 60 млн евро завышенной.

    В этом сезоне Упамекано провел за «Лейпциг» 20 матчей в Бундеслиге.

    Наш прогноз: «Лейпциг»

    Уссем Ауар

    «Лион», полузащитник, 21 год

    Уссем Ауар

    Туринский «Ювентус» интересуется полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром.

    Итальянцы определили этого игрока как главную альтернативу своим основным трансферным целям на лето — хавбекам Полю Погба («Ман Юнайтед») и Сандро Тонали («Брешиа»).

    Ценник игрока в 55 миллионов выглядит гораздо привлекательнее, чем 100 миллионов за Погба.

  • Я слушал эти новости с большой гордостью, но стараюсь не отвлекаться. Наступает конец сезона. Мы можем выиграть трофей, выбить такую замечательную команду, как «Ювентус», а также все еще верим, что сможем финишировать в первой тройке. Сосредоточимся на этом.
  • Уссем Ауар

    • На Ауара претендуют также «Челси» и «Манчестер Сити». На комплименты в адрес полузащитника не поскупился Гвардиола, наблюдавший за ним во время встреч «Сити» и «Лиона» на групповой стадии ЛЧ.

  • Уссем Ауар — очень хороший игрок, он невероятный. Мы много говорим о Ндомбеле, но Ауар также прекрасен. Он всегда очень спокоен, когда владеет мячом и очень техничен
  • Хосеп Гвардиола

    • В качествах Ауара смогли убедиться и болельщики «Юве» во время первого матча 1/8 финала ЛЧ. Полузащитник отдал ассист в моменте с единственным голом «Лиона».

    Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере Ауара.

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    • В текущем сезоне игрок принял участие в 23 матчах, отметившись 3 голами 5 результативными передачами.

    Наш прогноз: «Лион»

    Лука Йович

    «Реал», нападающий, 22 года

    Лука Йович

    Итальянский «Наполи» интересуется форвардом мадридского «Реала» Лукой Йовичем, сообщает As.

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет подписать Йовича в качестве замены для нападающего Аркадиуша Милика, который близок к уходу из клуба летом.

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    • У «Наполи» хорошие отношения с агентом Фали Рамадани, представляющим интересы Йовича. Четыре его клиента играют за итальянский клуб.

    «Наполи» знает, что Йович готов переехать в Италию, если ему придется покинуть Мадрид. Он может перейти в «Наполи» как на правах аренды, так и на постоянной основе.

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    «Реал» не хочет расставаться с Йовичем после того, как он провел в команде лишь один сезон. Прошлым летом мадридский клуб заплатил «Айнтрахту» за Йовича 60 млн евро.

    Мадрид рассмотрит вариант с арендой игрока, но это вряд ли устроит «Наполи», поэтому «Реал» может рассмотреть вариант с трансфером, включающим в себя опцию обратного выкупа Йовича.

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    Если «Наполи» все же удастся продлить контракт с Миликом, то клуб не будет приобретать еще одного форварда.

    В этом сезоне Йович провел за «Реал» 15 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: «Реал»

    Тома Менье

    «Пари Сен-Жермен», полузащитник, 28 лет

    Тома Менье

    Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «ПСЖ» Тома Менье, сообщает La Dernière Heure.

    Немецкий клуб уже контактировал с 28-летним игроком, срок контракта которого истекает эти летом.

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    • Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр видит в бельгийце идеального футболиста для игры по всему флангу в схеме с тремя центральными защитниками.

    Зимой Менье интересовались «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «МЮ» и «Лестер», а также «Ювентус» и «Интер», но в итоге переход не состоялся.

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    • Тома Менье выступает за «ПСЖ» с сезона-2016/17. По оценкам Transfermarkt, стоимость Менье составляет 30 миллионов евро.

    Летом прошлого года «ПСЖ» предлагал защитнику заключить новое соглашение с сохранением текущей заработной платы, но бельгиец его отверг, рассчитывая на улучшенные условия.

    Наш прогноз: «Боруссия»

    Сергей Милинкович-Савич

    «Лацио», полузащитник, 28 лет

    Сергей Милинкович-Савич

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Интер» летом, сообщает Calciomercato.com.

    «Нерадзурри» сохраняют интерес к хавбеку «Лацио» и уже контактировали с клубом. В осуществлении сделки могут помочь хорошие отношения между Милинковичем-Савичем и генеральным директором «Интера» Беппе Мароттой.

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    • Отмечается, что летом «Интер» попытается приобрести 25-летнего полузащитника. Не исключено, что в сделку будут включены игроки «Интера».

    Ранее также сообщалось об интересе к Милинковичу-Савичу со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей за «Лацио» в Серии А, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

    Наш прогноз: «Интер» 0

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