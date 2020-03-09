«Барселона» плоха, но «Реал» еще хуже

Накануне в 27-м туре Примеры «Бетис» со счетом 2:1 победил «Реал». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Реал» продолжает страдать от проблем в атаке

«Решения Зидана, вероятно, помогли выиграть "Класико", но защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что это "худший Мадрид", с которым он столкнулся. "Реал" слабо отреагировал на это в минувшее воскресенье, поскольку имел проблемы с тем, чтобы пробить оборону команды, которая находится в нижней половине таблицы. В то время, как в последней трети поля от "Сливочных" практически не исходило угрозы, чего не наблюдалось от хозяев», — отмечает в материале Goal.com Бен Спратт.

«Фекир — противоречивый талант, но время от времени он вел игру, и лучшие действия хозяев в матче, включая первый гол, имели место, когда в них был вовлечен француз, который либо создавал зазоры в атаке для других, либо стягивал соперников на себя. Между тем, Марсело провел противоречивый поединок, ведь хотя он заработал пенальти, с которого мадридцы сравняли счет, для него выдался тяжелый матч, и на 59-й минуте был заменен на Менди».

«Реал» был слаб индивидуально и как команда

«Если "Барселона" была слаба против "Сосьедада" — матч, в котором она выиграла благодаря фартовому позднему пенальти, "Реал" сыграл еще хуже на "Вильямарине". "Бетис" играл лучше на протяжении всей игры с помощью хорошей организации и блестящих выступлений таких исполнителей, как Каналес, Фекир, Хоакин, Гуардадо и многих других, где каждый игрок выполнил свой долг», — пишет на страницах AS Альфредо Реланьо.

«Совершенно противоположная ситуация с футболистами гостей, которые не выкладывались и демонстрировали самоуспокоенность. Зидан поставил справа в обороне Милитао, и этот план провалился, так как игра португальского защитника постепенно ухудшалась: севильцы воспользовались этим, и по ходу игры хозяева все больше и больше вгрызались в оборону оппонентов. Милитао был худшим, но несколько других его партнеров приблизились к нему.

По ходу матча они становились все сильнее против мадридцев, чье выступление было неприемлемым. Зидан пытался встряхнуть команду, выпустив Мариано вместо Крооса. "Сливочные" затем реорганизовались в 4-4-2, развернув два вингера, но это имело небольшой эффект».

Победа «Реала» в «Класико» оказалась бессмысленной

«В игре, где "Реал" попал под значительное давление, было мало положительных моментов. По крайней мере, мадридцы хорошо отреагировали на забитый "Бетисом" в начале поединка мяч, сравняв счет перед самым перерывом, но это не может утешать в то время, когда вопрос чемпионского титула остается открытым. Победа в "Класико" была огромным стимулом, но этот импульс, а также лидерство на вершине, испарился», — отмечает в материале ESPN Алекс Киркленд.

«Это было в основном хаотичным выступлением против "Бетиса", которые были в ужасной форме, без победы в шести матчах лиги перед сегодняшним вечером и с тренером Руби на грани увольнения. Зидан сделал три замены в составе, которая победила "Барселону", двое из которых — Карвахаль и Иско — были вынужденными, тогда как Вальверде остался в запасе, и гостям не хватало энергии. Самым заметным изменением был выход Васкеса, что означало тактику с классическими вингерами и скоростью на флангах, но переход на 4-3-3 себя не оправдал».

«Реалу» не хватает желания или нацеленности

«Мадридцы мог играть в еще худший футбол, но это было бы сложно, они также могли защищать лидерство в таблице с еще меньшим энтузиазмом, но тогда это могло бы казаться умышленным. "Сливочные" могли в конечном итоге потерять импульс "Класико", но странно, что это случилось так скоро. Королевский клуб может проиграть это чемпионство, однако это будет очень больно, учитывая то, насколько уязвим их каталонский конкурент», — пишет на страницах Marca Карлос Карпио.

«Севильцы выиграли только один из своих 10 предыдущих матчей перед встречей с "Реалом", но тот ту же нестабильность, что и предыдущие сезоны. Коллектив Зидана предстал в той же худшей версии и в самый неподходящий момент, поэтому в сравнении с ситуацией, которая была всего полтора месяца назад, в мадридской команде совсем другое настроение. Они не собираются на матчи с самого начала, и им не хватает желания или нацеленности, а по мере игры становятся напряженными и нервными. 0