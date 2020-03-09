Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА

В 21 туре российской Премьер-лиги «Ростов» принял у себя дома ЦСКА. Матч получился результативным, богатым на события. Хозяева выиграли со счетом 3:2. О том, как это было, в нашем обзоре прессы.

«Ростов» собрал боевой состав, у ЦСКА проблемы с форвардами

В этом матче Валерий Карпин впервые выставил Романа Еременко против ЦСКА. Также в заявке оказался Павел Мамаев. Подробнее рассказали на «Чемпионате».

«Виктор Гончаренко перед стартом матча приготовил небольшой сюрприз. На поле его команда вышла без номинальных нападающих. При расстановке "3-4-3" место центрального форварда занял Арнор Сигурдссон.

"Ростов" и ЦСКА открывают заключительный игровой день 21-го тура.

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Валерий Карпин, в отличие от коллеги, не стал экспериментировать. Он выпустил с первых минут оптимальный состав. Роман Ерёменко впервые появился на поле в футболке "Ростова" против своего бывшего клуба. Павел Мамаев тоже попал в заявку, но остался на скамейке запасных.»

Обманчиво скучное начало матча

В игре не обошлось без удалений и серьезных травм. Так «Ростов» в начале матча потерял одного из своих игроков. Да и ЦСКА пришлось думать о том, как восполнить потерю после удаления их игрока. Все эти события буквально перевернули поединок с ног на голову. Об этом написали на Sports24.

«В начале тайма Валерий Карпин потерял еще и Чистякова, которому Осипенко рассек лицо шипами. Дмитрию долго останавливали кровь и унесли его на носилках.

Прошла пара минут, и над тем, как перестраивать игру, думали уже на скамейке ЦСКА: Ахметов завалил Шомуродова, привез пенальти и получил прямую красную.

Дальше — драма:

К точке подошел Роман Еременко, который впервые после дисквалификации вышел играть против ЦСКА, и не забил.

У "Ростова" ужасная реализация пенальти — в этом сезоне забили всего 1 раз из 4.

Сейв Акинфеева развернул игру на 180 градусов: ЦСКА не то что не поплыл, а расчехлил "Ростов" вдесятером. Хорен Байрамян ошибся еще чудовищнее, чем Ахметов — не удалился, но из-за наложившейся ошибки Песьякова все закончилось голом Сигурдссона.

Еще пару минут назад "Ростов" мог повести и доигрывать в большинстве, а теперь пришлось отыгрываться. В дело снова вступил Еременко — Роман не забил Акинфееву с 11 метров, но разозлился и перед перерывом распечатал Игоря мощнейшим выстрелом из-за штрафной.

Неудивительно, что гол засчитали не сразу. Во-первых, никто не ждал, что Еременко пробьет из той позиции. Во-вторых, разглядеть, что мяч срикошетил от перекладины за линию ворот, помогли только повторы и система определения гола.»

Настоящий триллер во втором тайме и удачный дебют Мамаева

Второй тайм получился еще более зрелищным. В нем был VAR, два пенальти и удаление. ЦСКА уже в начале второй половины остался в девятером. Подробнее о том, как это было, написали на Sports.Ru.

Фрагмент игры ФК «Ростов»

«Едва начался второй тайм, как ЦСКА остался вдевятером, и получил второй пенальти в свои ворота. После просмотра ВАР красную получил Карпов, а Попов без проблем забил с 11-метров. Очень странное решение.

На 58-й минуте случилось важное — в футболке "Ростова" дебютировал Мамаев. Павел не играл полтора года, но ему хватило пяти минут, чтобы забить!

Празднуя гол, Мамаев показал татухи с расставленными пальцами и получил желтую. Но кому какое дело? Ростовские трибуны тут же начали скандировать: "Паша Мамаев!".

Казалось, в матче все ясно. Но Осипенко (не зря вы его запоминали!) упорно хотел интриги. Если в начале игры он травмировал Чистякова, то ближе к концовке забил в свои ворота.

И это еще было не все. На 83-й минуте "Ростов" фолит в собственной штрафной. Безбородов посовещался с ВАР и назначил третий пенальти за матч.

Чалов не смог переиграть Песьякова!»

Карпин не доволен игрой команды

После этого матча руководители команд дали свои комментарии по этой игре. Валерий Карпин как всегда прямолинеен. Он заявил, что игра была «катастрофой».

«Катастрофа была во всём. В чём? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить?», — цитирует наставника «Ростова» «Чемпионат».

А вот Сергей Овчинников был не такой откровенный, но тоже отметил некоторые моменты.

Сергей Овчинников ЦСКА

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые заполнили стадион. Атмосфера была очень футбольная, игра соответствовала. Для нас результат неутешительный, но хочу поблагодарить ребят. Даже вдевятером могли спасти матч. По игре что-то говорить трудно, в меньшинстве оборонялись, почти не созидали. Наш штатный пенальтист — Влашич, но его уже не было на поле. Поэтому игроки решали, кому бить пенальти. Чалов был свежий, только вышел. Пенальти — это своеобразная лотерея. Не могу не отметить хорошую игру Песьякова, удар был хороший, но вратарь сыграл на уровне. Чем объяснить психологические проблемы у команды? Я понял вас призыв — пойти учиться на психолога, я попробую», — сказал Овчинников после матча.

Немного статистики

Немного интересных данных предоставил ресурс Sport.Ru. Отметили статистику команд и отдельных игроков.

«"Ростов" в этом сезоне выиграл пять матчей из семи у московских команд: 2 победы над ЦСКА, 1 победа и 1 ничья со "Спартаком", 1 победа и 1 поражение от "Динамо", 1 победа над "Локомотивом" (ответный матч — в следующем туре).

Календарь и таблица РПЛ

Еременко забил ЦСКА в первом же матче против своего бывшего клуба. Романа дисквалифицировали в 2016 году во время выступления за москвичей. После перехода в "Спартак" он не играл с ЦСКА, также пропустил и предыдущие матчи с армейцами в составе "Ростова".

Павел Мамаев забил в дебютной игре за "Ростов". В последний раз он появлялся в официальной игре в октябре 2018 года. За день до похода в клуб "Эгоист".

Ильзат Ахметов и Вадим Карпов получили первые красные карточки в карьере.

ЦСКА не забил 4 пенальти из 8 в текущем сезоне. Три из них не забил Чалов.

Все прогнозы на РПЛ

Акинфеев повторил рекорд Романа Березовского. Для кипера ЦСКА этот пенальти стал 14-м отраженным в карьере в матчах чемпионата России, всего в его ворота не забили 18 пенальти. Такие же показатели у Березовского.»

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