«Локомотив» неуверенно обыграл «Ахмат». Гильерме спас три очка для команды Семина

Немного прекрасного
В РПЛ впервые появилась женщина-арбитр. Получилось очень символично, учитывая дату и праздник. Это отметили на «Чемпионате».
«Впервые в истории на матч Премьер-Лиги была назначена девушка-судья. Пока, правда, в роли резервного арбитра. Ею оказалась Анастасия Пустовойтова, которая стала героиней видеоблога Евгения Савина "Красава". В честь сегодняшнего праздника перед матчем Анастасия получила букет цветов».
🌷 Праздничный букет для Анастасии Пустовойтовой — резервного арбитра матча #ЛокоАхмат pic.twitter.com/psh8101n6t— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 8, 2020
Никуда без кадровых проблем
В этом матче «Локомотив» выступал без своего главного тренера. Но это была не единственная потеря команды. У гостей тоже были весомые кадровые «дыры» в составе. Об этом подробнее рассказали на Sport24.
Наш состав на #ЛокоАхмат 👊 pic.twitter.com/47PX6xfEQ0— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 8, 2020
«Из-за перебора карточек за "Локо" не смог сыграть Дмитрий Баринов, а на скамейке не присутствовал удаленный в матче с "Зенитом" Юрий Семин. В итоге состав "Локо" был следующим:
Наш состав на матч #ЛокоАхмат 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/Ded4WxBPlz— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 8, 2020
У грозненцев тоже не обошлось без кадровых проблем. Из-за дисквалификаций игру пропускали Одисе Роши и Бернард Бериша».
Два ВАРа и удаление Кверквелии
На сайте «Спорт Экспресс» подробно рассмотрели моменты с применением VAR, которых в этом матче было два. Также представители ресурса обсудили эпизод с удалением Кверквелии.
«На 22-й минуте Гжегож Крыховяк открыл счет, но поторопился с празднованием гола.
Видеоарбитр Алексей Еськов заметил, что поляк перед тем, как отправить мяч в ворота, подыграл себе левой рукой. В том моменте просмотр видеоповторов арбитром Кириллом Левниковым не потребовался (игра рукой была очевидной) — хватило мнения видеоассистента.
То, что сделал Крыховяк, — это нарушение правил. Бригада судей общими усилиями приняла верное решение, не засчитав взятие ворот.
На 37-й минуте в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Исмаэла. Арбитр с той позиции, на которой он находился, не мог видеть деталей случившегося.
Вмешался видеоарбитр Еськов — уже вскоре судья отправился к монитору изучать видеозапись. Достаточно быстро было принято решение: пенальти не назначать, возобновить игру угловым ударом.
Вердикт рефери объясняется так: рука Исмаэла находилась в естественном положении, он пытался убрать ее за спину. Оснований для наказания игрока 11-метровым ударом нет.
На 83-й Левников удалил с поля Соломона Кверквелию. В том эпизоде защитник железнодорожников фактически заменил голкипера, парировав удар по воротам.
Его правая рука находилась в неестественном положении, была задрана вверх — в этом случае не имеет значения, что мяч попал в нее рикошетом от своей же ноги.
Но все-таки мнения наших экспертов разошлись — относительно дисциплинарной санкции. Одни считают, что удаление правильное. Другие полагают, что достаточно было показать желтую карточку. Потому что Кверквелия не лишил соперника явной возможности забить гол: ведь Гильерме уже успел переместиться в правый от себя угол».
Ключевой эпизод матча — сейв Гильерме
Эпизод с пенальти и сейвом Гильерме подробно описали на сайте Sports.Ru.
«"Локомотив" должен был спокойно выигрывать. Дело шло к уверенной победе, как вдруг включился Гильерме. Зачем-то побежал на выход, не добрался до мяча, остался в полупозиции и позволил Филипе Визеу пробить в перекладину. Мяч отскочил в поле, а добивание Евгения Харина парировал уже Соломон Кверквелия. К сожалению для "Локомотива", рукой. Левников удалил грузинского защитника и назначил пенальти.
Гилерме ногой отражает удар Визеу с точки!!!#ЛокоАхмат pic.twitter.com/mFGT9ynnRP— ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) March 8, 2020
На удивление, к мячу подошел сам Визеу. Если вы вдруг впервые услышали о таком игроке, то краткая справка: это 22-летний бразилец из "Удинезе", который проводил первый матч за "Ахмат" (он в аренде). Визеу хитро семенил и вынуждал Гильерме сорваться с места раньше времени, но вратарь сборной России хорошо поймал момент и пошел в сторону только тогда, когда игрок "Ахмата" уже не мог поменять направление удара. В итоге Гильерме отбил удар, а "Локомотив" все-таки победил». 0