GOAL разбирает путь Моамеда Кадера Мейте — от академии до статуса одного из самых перспективных форвардов Лиги 1.

«Ренн» давно зарекомендовал себя как одна из лучших фабрик талантов в Европе, и Моамед Кадер Мейте, похоже, готов стать следующим элитным воспитанником клуба после обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле, Дезире Дуэ и Эдуарду Камавинги. Нападающему всего 18 лет, но его имя уже все чаще звучит на трансферном радаре ведущих клубов континента.

Его рост — внушительные 192 сантиметра, и Мейте, говоря прямо, производит впечатление настоящего гиганта на поле. При этом он быстро учится использовать свое физическое превосходство в тех самых микромоментах, которые решают исход матчей на топ-уровне.

Однако французский форвард — это не классический «тяжелый» центрфорвард, ограниченный игрой корпусом. Мейте сочетает габариты с техникой и футбольным чутьем в штрафной, что делает его особенно ценным в современном футболе.

Прорыв в основу «Ренна» в 2025 году моментально привлек внимание ведущих клубов Европы. В преддверии зимнего трансферного окна его имя уже связывают с грандами АПЛ — «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Так кто же такой Моамед Кадер Мейте и почему за самым перспективным талантом «Ренна» стоит внимательно следить уже сейчас? GOAL собрал все, что нужно знать.

Где все началось

Моамед Кадер Мейте — один из последних талантов, вышедших из богатого футбольными дарованиями региона Парижа и его пригородов. Он родился в октябре 2007 года в районе Кретей на юго-востоке столицы Франции в семье выходцев из Кот-д’Ивуара.

Первые шаги к профессиональной карьере Мейте сделал в 2013 году в местном клубе CA Paris 14, а затем прошел через несколько юношеских команд Парижа. Его прогресс не остался незамеченным: в 2022 году, когда ему исполнилось 15 лет, «Ренн» пригласил нападающего в свою академию.

По французским правилам это минимальный возраст, когда игрок может покинуть родной регион ради развития в другом клубе. Такой шаг наглядно отражал высокий потенциал, который в нем разглядел представитель Лиги 1.

Дальнейшее развитие было стремительным. Уже в сезоне 2023/24 Мейте регулярно выходил за команду до 19 лет, дебютировав там еще в 15 лет, а в феврале 2024 года получил шанс сыграть за резерв «Ренна». Летом того же года он вошел в состав сборной Франции на чемпионат Европы среди юношей до 17 лет.

Большой прорыв

После яркого старта сезона во второй команде прорыв в основу «Ренна» казался лишь вопросом времени. И действительно, всего через пять дней после подписания первого профессионального контракта с клубом Мейте получил шанс на уровне первой команды: в ноябре 2024 года он вышел на поле в матче Лиги 1 против «Тулузы», проведя около десяти минут.

Сразу закрепиться в составе ему не удалось, однако после Нового года нападающий стал регулярно попадать в заявку и даже вышел в стартовом составе на игру против «Пари Сен-Жермен» в марте.

Свои первые два гола на взрослом уровне Мейте забил в концовке сезона — в двух матчах подряд, против «Нанта» в бретонском дерби и «Лиона». А уже в конце мая он стал одним из главных героев победы команды U-19 в престижном Кубке Гамбарделлы, забив решающий мяч на последних минутах финала против «Дижона».

Тем не менее, по-настоящему широкое внимание — в том числе со стороны клубов Премьер-лиги — к нему пришло лишь в текущем сезоне.

В сентябре Мейте вышел на замену в матче Лиги 1 против «Лиона» и за 21 минуту перевернул игру. При счете 0:1 он сначала заставил вратаря соперника спасать команду, а затем спровоцировал удаление бывшего игрока «Ливерпуля» Тайлера Мортона.

Спустя пять минут Мейте уже активно действовал в штрафной, ассистировав Антони Руо, сравнявшему счет. А в компенсированное время он вынудил соперника срезать мяч в собственные ворота: мощно навязал борьбу на фланге, ушел от опекуна и пробил с острого угла — мяч через штангу и двойной рикошет оказался в сетке.

И это было еще не все: в концовке Мейте сам поставил точку, выиграв верховую борьбу и отправив мяч головой в нижний угол. Этот выход на замену стал настоящей демонстрацией лучших качеств Мейте — настолько яркой, что видео с его действиями разлетелось по соцсетям.

Как идут дела сейчас

После того яркого сентябрьского вечера голы не посыпались один за другим, но в свои 18 лет Моамед Кадер Мейте уже прочно закрепился в первой команде «Ренна».

Он регулярно получает игровое время и в период с конца октября по середину ноября трижды подряд выходил в стартовом составе. На данный момент его четыре результативных действия пришлись на чуть более чем 400 минут на поле.

Особенно заметным он был во втором из этих матчей против «Страсбура» (4:1), принадлежащего «Челси». Мейте сначала проявил отличную реакцию и замкнул передачу с близкого расстояния, забив второй мяч своей команды, а затем выступил в роли ассистента — мощно продавил соперника и выдал точный прострел на партнера по атаке Эстебана Леполя.

Именно эта игра стала отправной точкой четырехматчевой победной серии, однако очевидно, что по мере продолжения развития Мейте придется запастись терпением — и в борьбе за место в составе, и в вопросе голов. На международном уровне он уже успел дебютировать за молодежную сборную Франции до 21 года.

Главные сильные стороны

Как уже отмечалось, Мейте — настоящий гигант, и заметно, что он уже хорошо понимает, как извлекать максимум из своих внушительных 192 сантиметров роста.

«Он умеет правильно располагаться в штрафной и использовать свои физические данные», — недавно отметил главный тренер «Ренна» Хабиб Бей, в прошлом защитник «Ньюкасла».

Уже сейчас, в 18 лет, Мейте уверенно чувствует себя в игре спиной к воротам. Когда он «закрывает» защитника корпусом, его практически невозможно сдвинуть, и именно он контролирует дальнейшее развитие эпизода.

При этом форвард не боится силовой борьбы — доказательство тому его дуэль с лидером обороны «ПСЖ» Маркиньосом в прошлом сезоне.

Неудивительно, что Мейте доминирует и в воздухе: два из четырех его голов на взрослом уровне были забиты ударами головой. Но куда более неожиданным выглядит его готовность опускаться глубже и помогать команде без мяча — используя мощь корпуса, он способен выигрывать единоборства в центре поля и быстро продвигать атаку вперед.

При всей своей эффективности в штрафной Мейте не является классическим, неповоротливым «тяжелым» центрфорвардом. Он нередко смещается на фланги, действует в полуфлангах или даже в роли «десятки», что говорит о высоком уровне уверенности при работе с мячом и хорошем техническом оснащении.

Зона для роста

Неудивительно, что игра Моамеда Кадера Мейте пока остается немного «сырой»: он только формирует собственный стиль, учится управлять своим телом и продолжает расти, несмотря на то что уже сейчас возвышается над большинством соперников.

Одним из ключевых направлений для прогресса станет реализация моментов — именно улучшение завершающей стадии позволит ему прибавить в результативности, которой пока не хватает на старте карьеры в основе. С точки зрения тренерского штаба, ему также необходимо улучшить взаимодействие с партнерами и умение находить свободные зоны в атаке.

Он будет быстро прогрессировать, но с него нужно снять излишнее давление. Хорошо, что в команде есть форварды с большим опытом, потому что именно это ему сейчас и нужно для роста. Он умеет забивать, но должен прибавить в комбинационной игре и движении. Мы знаем — если подать в штрафную, он там будет. Хабиб Бей главный тренер «Ренна»

Новый… Ник Вольтемаде?

Говоря о футболистах, которые идеально вписываются в расхожее выражение «хорошая техника для большого парня», трудно пройти мимо нового культового героя «Ньюкасла» — Ника Вольтемаде.

Высокорослый немецкий форвард блестяще удерживает мяч, умеет вовлекать партнеров в игру и при этом неожиданно для соперников открывается в свободные зоны, несмотря на то что почти всегда является самым габаритным игроком на поле. Именно он сегодня служит эталоном для молодых и рослых нападающих вроде Моамеда Кадера Мейте.

Француз на данный момент на пять сантиметров ниже Вольтемаде, но в 18 лет он все еще может прибавить в росте. С точки зрения техники он пока уступает своему немецкому визави, однако это вопрос времени.

При этом Мейте обладает сопоставимой скоростью, несмотря на внушительное телосложение, а также ярко выраженным голевым чутьем в штрафной площади.

Если Мейте сумеет улучшить взаимопонимание с партнерами, то у него есть все шансы стать универсальной угрозой для соперников — такой же, какой Вольтемаде стал для атакующей линии «Ньюкасла» после трансфера из «Штутгарта» за £69 млн (92 млн долларов) минувшим летом.

Что дальше?

В краткосрочной перспективе для Моамеда Кадера Мейте самым логичным шагом будет сосредоточиться на работе и сделать все возможное, чтобы закрепиться в основе «Ренна» у Хабиба Бейе. Однако его стремительный прогресс уже породил целый ряд трансферных слухов.

После впечатляющего выхода на замену в матче с «Лионом» в испанских СМИ появились сообщения о том, что сразу несколько ведущих европейских клубов обратили пристальное внимание на успехи тинейджера в Бретани.

При этом утверждается, что наиболее серьезный интерес проявляет «Челси» — клуб, который в последние годы сделал ставку на массовое привлечение самых перспективных молодых футболистов мира.

В ноябре британская The Sun утверждала, что за Мейте и его партнером по команде Жереми Жаке следил «Манчестер Юнайтед», хотя в стане «красных дьяволов» якобы считают нападающего «еще довольно сырым».

Ожидаемо фигурирует и вариант возвращения на родину — в «Пари Сен-Жермен», действующего победителя Лиги чемпионов, а также звучат слухи об интересе со стороны «Милана», который, по данным источников, может попытаться сделать предложение уже в январе.

Насколько эти разговоры соответствуют действительности — покажет время. Однако очевидно, что при сохранении нынешней траектории развития Мейте сможет выбирать из числа европейской элиты, а «Ренн» вправе готовиться к очередной крупной продаже.