The Athletic объясняет, почему Франция и Англия продолжают растить звезд, а Италия застряла между экономическими проблемами и дефицитом собственных талантов.

Совет легенд вынес решение. Обсуждения были оживленными: мнения расходились, аргументы накладывались друг на друга, и постепенно список из ста претендентов сократился до двадцати пяти.

Эклектичная группа экспертов должна была определить обладателя премии Golden Boy‑2025 — награды лучшему футболисту Европы до 21 года. Каждый из членов жюри привнес собственный опыт. Среди них — обладатели «Золотого мяча» Андрей Шевченко, Павел Недвед и Христо Стоичков. Были и бывшие лауреаты Golden Boy, включая Сеска Фабрегаса, и даже представитель династии Swarovski. Кто, как не они, способен распознать настоящий «бриллиант»?

Из окон Sala Trasparenza в самом высоком здании Турина — штаб-квартире региона Пьемонт — в этот солнечный зимний день открывался вид на заснеженные Альпы. Победитель же приехал с той стороны гор. В принятии решения Совету легенд помогали ведущие европейские СМИ, включая The Athletic.

Поскольку Ламин Ямаль из «Барселоны» не имел права участвовать — Tuttosport, туринская спортивная газета и организатор премии, установила правило: если ты уже выигрывал Golden Boy (как испанец год назад), повторно получить награду нельзя — выбор пал на Дезире Дуэ из «Пари Сен-Жермен».

Дезире Дуэ globallookpress.com

Дуэ был не единственным представителем «ПСЖ», удостоенным награды. Нассер Аль-Хелаифи получил приз лучшего президента, а его главный специалист по трансферам Луиш Кампуш — признан лучшим футбольным управленцем.

Это признание стратегического разворота клуба: отказ от модели «звездной витрины» в пользу проекта, построенного вокруг молодых талантов, который прошлым летом привел к победе в Лиге чемпионов — первой в истории клуба.

В шорт-листе оказались еще два игрока «ПСЖ» — Варрен Заир-Эмри и Сенни Меюлю. Но ни один из них не стал главным героем финала Лиги чемпионов в мае. Именно Дуэ сделал больше всех, чтобы разрушить игру «Интера». Бывший игрок миланцев Бенуа Коэ невольно «спойлернул» результат, заявив, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам будет «очень доволен» итогами голосования.

Кауэ также попросили объяснить, почему Франция — особенно регион Парижа — продолжает производить талантов с такой скоростью, с которой Италия (и, по сути, никто другой) конкурировать не может.

С момента, когда основатель награды Массимо Франки предложил Tuttosport запустить Golden Boy более 20 лет назад, лишь один итальянец выигрывал ее. Это был Марио Балотелли в 2010 году. Сейчас ему 35.

Марио Балотелли globallookpress.com

В этом году в число номинантов все же попали двое итальянцев: нападающий «Интера» Пио Эспозито и центральный защитник «Ливерпуля» Джованни Леони — неожиданные кандидаты.

Массимо Франки шутливо заметил: «Вообще-то их было два с половиной». Он имел в виду и игрока «Реала» Франко Мастантуоно — аргентинца, который может завершить переход из «Ривер Плейт» следующим летом благодаря итальянскому паспорту и корням из Потенцы.

Для сравнения: у Франции и Англии — по пять кандидатов. Почему же итальянский футбол не способен развивать больше талантов?

Показательный пример — «Ювентус», команда, которая традиционно получает больше всего внимания на страницах Tuttosport. Когда сборная Италии не сумела отобраться на чемпионат мира 2018 года в России, именно туринцы оказались единственным клубом, воспользовавшимся возможностью заявить «дубль» во взрослую лигу — в Серию C.

Идея была простой: раньше погружать молодых игроков во взрослый футбол, сокращая разрыв между юношеским и профессиональным уровнями.

Проект оказался успешным. Команда «Juventus Next Gen» поставила в основу клуба сразу нескольких игроков, которые сейчас являются важными фигурами первой команды. Пара из них даже попала в шорт-лист Golden Boy в этом году — и это позволило главному редактору Tuttosport Гвидо Вачаго парировать слова президента региона Пьемонта Альберто Чирио о том, что игроки «Ювентуса» якобы никогда не выигрывают эту премию.

Поль Погба globallookpress.com

Напротив — Поль Погба стал обладателем Golden Boy в 2013 году. А Маттейс де Лигт, победитель 2018 года, перешел в «Юве» из «Аякса» менее чем через год после награждения. В нынешнем списке 25 финалистов оказались и воспитанники «Next Gen» — Кенан Йылдыз и Дин Хёйсен.

Йылдыз (ныне игрок сборной Турции) и Хёйсен (выступает за сборную Испании) были приглашены в Турин в очень раннем возрасте — первый из «Баварии», второй из «Малаги». Судьба Хёйсена, которого «Ювентус» продал слишком рано и дешевле, чем мог бы, показывает еще одну тенденцию.Golden Boy снова подчеркивает феномен французской школы, но также — силу притяжения английской Премьер-лиги, самой богатой в мире.

Девять номинантов на премию играют в Англии — или делали это в прошлом сезоне. Хёйсен, который сейчас выступает за «Реал», перешел из «Ювентуса» в «Борнмут». Йоррел Хато и Эстеван перебрались в «Челси» из «Аякса» и «Палмейраса» соответственно. Жеовани Кенда, пока числящийся игроком «Спортинга», присоединится к ним на «Стэмфорд Бридж» в конце сезона. Лукас Бергвалль перешел в «Тоттенхэм» из шведского «Юргордена».

Образ итальянского футбола складывается как диптих: с одной стороны — нехватка собственных талантов, с другой — соблазн продать перспективных иностранцев как можно раньше, поскольку большинство клубов экономически не могут конкурировать с Премьер-лигой.

Однако такой портрет не отражает всей картины.

Италия выиграла чемпионат Европы U-19 в 2023 году. Автор гола в финале против Швейцарии — Майкл Кайоде (воспитанник «Фиорентины», ныне игрок «Брентфорда») — стал настоящим открытием Премьер-лиги в этом сезоне (и не только благодаря своим дальним вбрасываниям).

Год спустя Италия взяла и чемпионат Европы U-17. Команду вел за собой Франческо Камарда, признанный лучшим игроком турнира. Он уже в 15 лет стал самым молодым дебютантом в истории Серии A.

Франческо Камарда globallookpress.com

Сейчас Камарда играет в аренде в «Лечче» (права принадлежат «Милану»), и вместе с Пио Эспозито из «Интера» его рассматривают как потенциального долгожданного «истинного форварда № 9», которого Италия ждет уже много лет. То есть дело совсем не в том, что в Италии нет талантов.

Джанлуиджи Доннарумма наверняка бы взял Golden Boy, если бы вратари чаще рассматривались для индивидуальных наград. Капитан сборной Италии, триумфатор прошлого сезона с «ПСЖ», сегодня — первый номер «Манчестер Сити». Риккардо Калафьори играет ключевую роль в чемпионской гонке «Арсенала». Сандро Тонали из «Ньюкасла», по словам легенды «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза, — лучший полузащитник Англии.

Английские клубы охотно берут молодых итальянских защитников. После того как «Брайтон» приобрел Диего Копполу, «Ливерпуль» подписал Леони.

Чего Италии действительно не хватает — так это великих «десяток» вроде Франческо Тотти, Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро. Также отсутствует глубина состава и уверенность — неудивительно после двух подряд пропущенных чемпионатов мира. Мало кто вспоминает, что в промежутке между Россией-2018 и Катаром-2022 Италия выиграла чемпионат Европы.

Среди топ‑5 европейских лиг только французская Лига 1 (14%) и немецкая Бундеслига (9%) предоставили больше игрового времени футболистам в возрасте от 15 до 20 лет в начале нынешнего сезона, чем Серия А. Итальянский показатель — 5,1%. Для сравнения: в английской Премьер‑лиге — 5%, в испанской Ла Лиге— 4,3%. Разница минимальна, но отставание от лидеров очевидно. Поводов для самоуспокоения нет.

Факты важны. Но и ощущения не так уж далеки от истины.

В сентябре главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо говорил с сожалением:

Не знаю, сколько тысяч ораториев (площадок, где традиционно играли итальянские дети) закрыто. Раньше мальчишки проводили на улице по шесть–семь часов в день. Сейчас родители считают это небезопасным… и дети играют шесть–семь часов в неделю, а не в день. Чтобы играть в футбол, нужна экипировка, а она может стоить €500 в год. Это дорого. В итоге нехватка талантов — явление закономерное. У нас есть хорошие игроки, повторяю, но их недостаточно. Они мало играют. Сейчас дети отлично пишут, потому что проводят по шесть–семь часов в день с iPhone или Samsung. Дженнаро Гаттузо Главный тренер сборной Италии

Этой темы коснулся и Сеск Фабрегас.

Главный тренер «Комо» заслужил похвалу не только за результаты, но и за доверие молодежи. В гостевом матче против чемпиона «Наполи» он с гордостью выпустил в старте Джейдена Аддая, Хакобо Рамона, Ассане Диао (всем по 20 лет), а также Нико Паса и Алекса Валье (обоим по 21), и Максимо Перроне (22). Два испанца, два аргентинца, сенегалец и голландец. И ни одного итальянца.

Я лично пытался. Спортивный директор, который сам итальянец, тоже старался пригласить как можно больше итальянцев в клуб. Клянусь, я анализирую и ищу игроков, которые могли бы поднять наш уровень. Но это оказалось сложно — невероятно сложно. Сеск Фабрегас Главный тренер «Комо»

Остается надежда, что когда-нибудь, в недалеком будущем, появится поколение, которое выйдет на первый план вместе, и тогда всё станет проще.

До тех пор премия Golden Boy будет продолжать переходить из рук в руки — от молодых французов, таких как Дуэ, к воспитанникам академии «Барселоны» Ла Масия, которая дала миру трех лауреатов за последние пять лет.