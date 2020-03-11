Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на выезде потерпел крупное поражение от «Лейпцига» со счетом 0:3. Учитывая тот факт, что дома «шпоры» уступили 0:1, они не смогут продолжить борьбу за трофей. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Унижение для Моуринью и его команды

Журналист The Sun Дэйв Кидд не нашел ничего позитивного игре «Тоттенхэма», который, скорее всего, провалит сезон.

«Моуринью и его растрепанная команда пережили унижение, потерпев крупное поражение от "Лейпцига".

Теперь на счету "шпор" пять поражений и одна ничья в последних шести встречах, и их сезон будет фактически закончен, если они проиграют "Манчестер Юнайтед" на "Уайт Харт Лейн" в конце недели. Как видим, провал в Премьер-лиге тоже вполне возможен.

Моуринью будет использовать список травм, особенно отсутствие нападающих, в качестве оправдания, но он будет ошибаться.

Уго Льорис с его масляными пальцами был обязан избежать обоих голов в первом тайме после ударов Марселя Забитцера, но француза вряд ли могла вдохновить дырявая оборона, виновная во многих ошибках.

У "шпор" не было ни четкого плана на игру, ни цели, ни изобретательности, чтобы хотя бы попытаться создать видимость борьбы.

В свое время Моуринью считался перспективным. Теперь таковым является 32-летний наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн», — убежден Кидд.

«Тоттенхэм» — архитектор своего вылета

Корреспондент Express Мэттью Данн считает, что все игроки «Тоттенхэма» виноваты в вылете, а не только Уго Льорис.

«Две грубые ошибки вратаря Уго Льориса положили конец слабым надежным "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов, когда "Лейпциг" в Германии окончательно склонил чашу весов в свою пользу, победив с общим счетом 4:0.

Капитан "Лейпцига" Марсель Забитцер забил дважды в течение стартовой 21-й минуты, хотя в обоих случаях мяч пересекал линию ворот после контакта с перчатками вратаря, выигравшего чемпионат мира.

За три минуты до завершения основного времени вышедший на замену Эмиль Форсберг поставил победную для своей команды точку.

"Тоттенхэм" в любом случае должен был забивать, чтобы иметь шанс на выход в четвертьфинал после домашнего поражения 0:1. Однако очередная провальная игра в атаке поспособствовала пятому поражению в шести последних матчах для подопечных Жозе Моуринью.

Деле Алли заявил, что кризис с травмами в "Тоттенхэме" не должен служить оправданиями. Футболистам в любом случае нужно было выйти с боевым настроем и сыграть достойно.

В конечном счете неудачные прыжки Льориса привели к падению "Тоттенхэма", но винить только одного игрока было бы неправильно, потому что лондонцы в целом стали архитекторами своего провала.

Они сыграли безыдейно, небрежно в обороне, с нехваткой темпа в атаке. Они никак не были похожи на прошлогоднего финалиста турнира», — считает Данн.

Прощай, «Тоттенхэм»?

Колумнист The Guardian Джонатан Лью усомнился в том, что в ближайшее время «Тоттенхэм» ждут хорошие времена.

«Ну что же, прощай "Тоттенхэм". Кто знает, когда наши пути снова пересекутся. Противостояние, которое обернулось проявлением слабого духа, завершилось провалом и породило большое количество вопросов.

Разбитой команде под безрадостным руководством Жозе Моуринью нужно принять реалии: восьмое место в Премьер-лиге, измотанная и подверженная ошибкам оборона, плохая атака, отсутствие долгосрочной стратегии и даже краткосрочного плана.

А ведь десять месяцев назад "Тоттенхэм" набирал обороты в Амстердаме. Теперь кажется, что это было давным-давно.

Порой в ответном матче с "Лейпцигом" Эрик Ламела и Лукас Моура находили возможность провести коронные забеги. Но без полностью функционирующей атакующей системы их бег был полностью бесперспективен, потому что неизбежно приводил в тупик из белых футболок.

И поэтому, возможно, пришло время попрощаться не только с сезоном в Лиге чемпионов, но и с командой, эпохой, идеей. Кристиан Эриксен, Киран Триппьер и Дэнни Роуз ушли и не были должным образом заменены. Уго Льорис и Ян Вертонген пребывают в упадке. Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Деле Алли, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер — травмированы или скованны.

Тем временем тренер, который долгое время вел их вперед, теперь является самым желанным безработным наставником. Это те потери, которые могут выдержать только самые элитные клубы. "Тоттенхэм" к таковым не относится», — подчеркивает Лью.

Звездный час «Лейпцига»

Журналист BBC Эмлин Бегли похвалил «Лейпциг», который быстро ворвался в список элитных клубов Европы.

«Уникальная история "Лейпцига" творится на наших глазах. С момента своего создания в 2009 году "быки" четырежды повысились в классе и сыграли в одном финале Кубка Германии, но в плей-офф Лиги чемпионов попали впервые.

Они победили прошлогодних финалистов с общим счетом 4:0, и, нужно признать, их успех был абсолютно заслуженным.

Их высококвалифицированный тренер Юлиан Нагельсманн, которого некогда называли "Молодой Моуринью", стал самым молодым наставником, которому удалось вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь он еще и самый молодой победитель этой стадии.

"Лейпциг" грамотно построил команду за относительно небольшие деньги. Тот же австриец Забитцер оформил дубль, не будучи большой звездой.

При этом у "быков" имеется глубина в составе. Центральный защитник Деотшанкюль Юпамекано пропустил первую встречу, но в этот раз был просто превосходен. Блеснул даже форвард сборной Швеции Форсберг, который заменил Забитцера и забил четвертый гол в противостоянии.

"Лейпциг" стал единственной командой, которая когда-либо лидировала со счетом 3:0 против Моуринью в Лиге чемпионов», — подчеркивает Бегли.

Вернер на просмотре

Автор The Telegraph Мэтт Лоу заострил внимание на нападающем Тимо Вернере, которым интересуются многие клубы Премьер-лиги.

«Расположившись слева от центрального нападающего Патрика Шика, Вернер продемонстрировал свой темп, видение игры и способность находить свободные зоны для прорыва между линиями.

Именно Вернер нанес удар в Эрика Дайера, а затем хладнокровно отдал отскочивший к нему мяч Марселю Забитцеру, который и открыл счет уже на 10-й минуте.

Когда Вернер нажимал кнопку "турбо", Дайер пребывал в панике, потому что ему с трудом удавалось гоняться за скоростным немцем.

Офсайд спас "Тоттенхэм", когда Вернер замкнул навес от Анхелиньо, хотя тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола наверняка запомнил этот момент.

Дело в том, что Анхелиньо играет за "быков" на правах аренды, а принадлежит "горожанам". Многие болельщики "Сити" накануне имели возможность представить, что они могут получить, если пара Анхелиньо-Вернер переедет в Манчестер.

Отчаяние Вернера, который очень хотел забить в самом важном матче в своей карьеры, было очевидно в начале второго тайма, когда он раз за разом пытался найти возможность для нанесения удара. "Шпоры", впрочем, не позволили ему отличиться.

Вернер разочарован, что не вписал свое имя на табло, но он может быть уверен, что болельщики оценили его игру, так что просмотр в Англии успешно пройден», — говорит Лоу. 0