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    Коронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020?

    В Италии было принято остановить все спортивные мероприятия, в том числе и футбольный чемпионат

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    Автор ESPN Габриэле Маркотти рассуждает о ситуации, которая сложилась в итальянском футболе из-за коронавируса, а также о том, насколько это грозит проведению чемпионата Европы-2020.

    Итальянские футболисты ясно выразили свою позицию

    В воскресенье утром президент профсоюза итальянских игроков Дамиано Томмази написал в Twitter, что он cообщил премьер-министру страны Джузеппе Конте, а также руководителям Серии А с просьбой остановить весь футбол в стране из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

    Это заявлением последовало после мер, которые были предприняты в субботу вечером правительством Италии. Четверть населения страны была помещена на карантин. В краткосрочной перспективе было решено провели воскресные поединки Серии A при пустых трибунах, а игра «Пармы» и СПАЛа была даже отложена на 75 минут.

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    • Изначально план состоял в том, чтобы матчи и дальше проходили без болельщиков как минимум до 3 апреля, но встреча сторон для дальнейшего обсуждения ситуации была назначена на вторник. Затем все изменилось в сторону более кардинального решения.

    Для главы профсоюза игроков такая твердая позиция неизбежно повлечет за собой последствия. Можно проводить матчи без фанатов, но делать это без игроков на поле куда сложнее. Томмази не упоминал в своей речи слово «забастовка», но именно так это выглядит со стороны. Футболисты не захотели рисковать здоровьем, когда порядка 16 миллионов человек получили запрет на путешествия, не считая рабочих командировок или поездок по медицинским причинам.

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    Шесть команд Серии А — «Милан», «Интер», «Аталанта», «Брешиа», «Парма» и «Сассуоло» — базируются в пострадавших от коронавируса регионах, в связи с чем следует задать важный вопрос: является ли игра в футбол — профессиональный футбол — основной причиной для путешествий по стране?

    С точки зрения бизнеса, ответ — да. Серия А, как и большинство профессиональных лиг, представляет из себя реалити-шоу. Большая часть его аудитории, а, соответственно, и дохода — это люди, которые смотрят игру по телевизору, а рекламодатели и спонсоры дают за это деньги. Если это убрать, то ты теряешь деньги. Точно так же, как теряешь, когда не продаешь билеты на матчи фанатам.

    То же самое относится и к большинству других предприятий, которые также теряют деньги, попадая под карантин. Во многих сферах можно работать дистанционно, проводить видеоконференции, переносить встречи и решения, но на все это тратятся большие деньги. Кроме того, есть рабочие места, на которых невозможно работать из дома. Это сборка машин, конвейеры на заводе или вождение грузовика. Как понять, что важно, а что нет?

    Швейцария, которая находится совсем рядом, остановила свой чемпионат. Что будет теперь, когда Италия сделала то же самое?

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    • Очевидный ответ заключается в том, что будут копиться отложенные матчи. Варианта здесь два — либо сокращать сезон, что откроет множество споров относительно чемпиона, место в еврокубках и тех, кто вылетит в лигу на этаж ниже — либо продлевать турнир до июня. Последний вариант становится реальным только в случае переноса Евро-2020, начало которого запланировано на 12 июня. Чтобы это произошло, ситуация должна стать катастрофической во всей Европе, а это вовсе не исключено.

    В субботу в Германии было зарегистрировано 800 случаев подтвержденного коронавируса, примерно столько же, сколько в Италии, когда матчи начали откладывать восемь дней назад. Во Франции порядка тысячи, а игра ПСЖ в Лиге 1 была отложена. Это не означает, что кто-то поступает правильно или нет, останавливая лигу или продолжая. Решения принимаются на основе концентрации случаев на отдельной территории, а также тяжести заболеваний. Однако уже сейчас мы понимаем, что остановка турниров в других странах вполне реальна.

    Не говоря уже о том, что начнется, если игроки начнут заболевать. Четверо футболистов в Дании были помещены на карантин после встречи с Томасом Каленбергом, бывшим игроком, который заболел коронавирусом. В Голландии члены тренерского штаба «Аякса» также находятся на карантине, включая бывшего футболиста Кристиана Поульсена.

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    В УЕФА заявили, что будут следовать решениям правительств государств, у организации просто нет другого выбора. Евро-2020 будет проходить в 12 странах. Матчи на пустых стадионах? Такой вариант обсуждался, но это понесло бы потери порядка 500 миллионов долларов, отмены бронирований отелей и билетов на самолеты и поезда. Более того, власть на местах в некоторых странах допускает такой вариант, но с материальной точки зрения это будет кошмар.

    Еще до Евро-2020 остается вопрос о европейских клубных соревнованиях. Пять итальянских клубов — «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер» и «Аталанта» — продолжают выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, причем два последних клуба остаются в зоне карантина. Трудно представить, что в таких обстоятельствах одни национальные чемпионаты будут продолжаться, а другие — нет.

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    • Следовательно, нельзя исключать, что чемпионаты будут продолжены уже летом, а Евро-2020 ждет перенос на более поздний срок. УЕФА ничего не останется, кроме как принять это. Но когда проводить чемпионат Европы?

    Первой в голову приходит идея перенести турнир на июнь 2021 года. Для этого потребуется разрешение от ФИФА, а у двух организаций очень сложные и напряженные отношения. Это также повлияет и на календарь других соревнований, в том числе Лигу наций, отборочные поединки на чемпионат мира, а также клубный чемпионат мира в Китае.

    Все это будет стоить как политических, так и экономических потерь для многих участников процесса. Это еще одна важная причина, почему футбол застрял между молотом и наковальней. Ситуация может провисеть так еще какое-то время. 0

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