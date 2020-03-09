Проклятье «бывших». Ари приблизил «Спартак» к зоне вылета

Московский «Спартак» на своем поле уступил «Краснодару» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ. В середине второго тайма в ворота хозяев был назначен 11-метровый удар после фола Ильи Кутепова на Маркусе Берге. Точный удар с точки нанес нападающий Ари. В компенсированное время второго тайма с поля был удален полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Черников вместо Газинского и Бакаев-танкист

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой изучает стартовые составы команд, претерпевшие вынужденные изменение из-за кадровых потерь.

«На "Открытие-Арене" южан должен был ждать сложный матч. Вновь место в центре обороны "быков" заняли опорник Кайо и вернувшийся из аренды Сорокин. Они же играли в центре и в матче с "Уфой", но, конечно, одно дело — останавливать атаки уфимцев, а другое — сдерживать Бакаева, набравшего огненную форму, и других футболистов "Спартака". Впрочем, к большому удивлению, Кайо и Сорокин вновь справились здорово, поэтому пока Мартынович и Спайич, залечивающие травмы, могут спокойно восстанавливаться.

На этом кадровые потери "Краснодара" не иссякли. В стартовом составе на матч 21-го тура вышел вчерашний дублёр Черников, которому пришлось заменять Вильену или Газинского. Вместе с Ольссоном такой центр поля выглядел весьма рискованным вариантом.

Что касается "Спартака", то Тедеско внёс два изменения. На этот раз в запасе москвичей остался габаритный Александр Соболев. Он уступил место на поле более быстрому Ларссону, который, к тому же, забил в ворота "Краснодара" в матче команд в первом круге.

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Также вместо Рассказова на поле вышел Ещенко, что является более оборонительным вариантом. Главным вопросом перед матчем было состояние Бакаева, получившего повреждение головы в игре с ЦСКА. Но лидер атак "Спартака" сумел выйти на поле, только он использовал стильную шапочку танкиста с логотипом московского клуба. Получилось эффектно!»

Нервное начало

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак впечатлен перформансом красно-белых, но не игрой команд в начале матча.

«Эта игра стала для "Спартака" первой домашней в весенней части сезона, поэтому только сейчас появилась возможность отметить в рамках РПЛ 90-летие со дня рождения легендарного капитана красно-белых Игоря Нетто. Болельщики приготовили в честь памятного события огромный баннер с изображением великого спартаковца и подписью "Капитан на все времена". А символический первый удар по мячу нанес 93-летний первый вице-президент РФС Никита Симонян, проведший вместе с Нетто на поле 10 лет с 1949-го по 1959-й год.

Команды словно перенервничали в этой праздничной атмосфере, стараясь в первую очередь не допустить ошибки. Отсюда пять фолов в первые 10 минут встречи. Пострадал в том числе и Зелимхан Бакаев. Он в дерби с ЦСКА получил сотрясение мозга и был заменен после первого тайма, но все же вышел на поле, для чего ему потребовался только красно-белый шлем аля Петр Чех.

Команды действовали настолько плотно в середине поля, что до ударов с игры дело долго не доходило. В этой ситуации на помощь пришли стандарты. Эсекьель Понсе выиграл борьбу вверху после подачи со штрафного от Бакаева, а Мануэл Фернандеш нашел возможность пробить после розыгрыша углового. В обоих случаях мяч миновал створ ворот. Второй эпизод обратил внимание тем фактом, что в момент подачи Илья Кутепов зарядил ладонью в глаз Егору Сорокину, но арбитры на ВАР даже не стали просматривать видеоповтор».

«Спартак» играл вторым номером

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что в первом тайме «Зениту» удавалось выполнять тактическую задумку Доменико Тедеско.

«На скамейку присели Рассказов и Соболев, в "старте" вышли Ещенко и Ларссон. 36-летний защитник как будто выпил омолаживающий коктейль — в первом тайме был активен. Да, брак никуда не делся, но в единоборствах был хорош, на мяче очень часто оказывался раньше Фернандеша и Рамиреса, которые действовали на его фланге. Как бы там ни было, Ещенко точно выглядел не хуже Рассказова.

Расчет на Ларссона также был понятен — "Краснодар" ожидаемо забрал мяч (владение в районе 60 процентов), а в быстрых контратаках швед смотрится предпочтительнее Соболева.

Календарь и таблица РПЛ

Несколько хороших выпадов прошли при непосредственном участии Ларссона, хотя мячом он мог распорядиться лучше. В основном убегали трое — Бакаев, Ларссон и Понсе. Собственно, они и были единственными ярко выраженными атакующими футболистами "Спартака" в этом матче. Красно-белые сыграли вторым номером, и совсем этого не стеснялись».

Второй тайм, перестановки и гол «Краснодара»

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров считает, что второй тайм остался за гостями, которые удачнее перестроились после перерыва.

«Вторую половину "Спартак" начал с трёх опасных угловых подряд и перестановок. Тедеско заменил Ещенко, который при нескольких удачных отборах скверно выглядел в атакующих включениях, и выпустил Тиля. Зобнин перебрался на правую бровку и превратился в линейного, а голландский полузащитник стал инсайдом. Мусаев ответил выходом Шапи вместо Черникова. Фернандеш стал опорником, Вандерсон переместился налево. Состав "быков" стал ещё более атакующим.

Победить хотел каждый, но гости к изменениям приспособились быстрее: Вандерсон совершил несколько резких прорывов по флангу, а Берг, подхватив мяч в оттяжке, мощным ударом едва не уложил мяч в девятку — Максименко бы ничем не помог. Тедеско пошёл на ещё одну замену, бросив в бой Соболева вместо Ларссона.

Однако и этот ход не способствовал положительным изменениям. "Спартак" остался без мяча, допустил у своих ворот ещё один опаснейший момент после углового, а потом "Краснодар" усилиями Берга заработал пенальти. Главный арбитр Лапочкин посчитал, что Кутепов нарушил в борьбе против шведа правила, а Ари, обожающий забивать бывшему клубу, выстрелил с 11-метрового точно в верхний угол».

Роковой Кутепов

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов считает, что защитник московского «Спартака» должен уже потерять место в стартовом составе из-за своих постоянных ошибок.

«А "Спартак" должен был быть наказан пенальти за фол Кутепова еще в первом тайме. При подаче углового он откровенно ткнул кулаком в лицо защитнику гостей Егору Сорокину. Питерский рефери Сергей Лапочкин призвал продолжать игру. Бригада VAR вмешиваться не стала. "Кажется, ушли выпить кофе", — пошутил по этому поводу в студии "Матч ТВ" Владимир Быстров.

Во втором тайме Кутепова на пенальти развел Маркус Берг. Медленный неразворотливый швед, которого Владимир Быстров не стеснялся называть деревом, вообще не увидел проблемы в том, чтобы легко развернуться и выиграть у Кутепова позицию. Последовал традиционный для этого защитника захват локтями и пенальти, с которого Ари по традиции забил бывшей команде.

Такие особенности характерны для Кутепова практически все время его выступлений на высоком уровне. Причем слабые стороны Кутепова не может замаскировать даже игра в три центральных защитника. В этом сезоне он откровенно провалился в проигранных матчах с "Оренбургом", "Арсеналом" и "Зенитом". В Петербурге главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско даже спорил с нашим автором Тимуром Валеевым по поводу игры Кутепова».

«Спартак» был выжат после дерби

Автор Soccer.ru Александр Чистяков видит в качестве одной из причин победы «Краснодара» то, что по физической форме и свежести «быки» превосходили соперника.

«В предматчевом материале мы акцентировали внимание на том, что у "Краснодара" было 8 суток на подготовку к матчу со "Спартаком", в то время как москвичи играли через 4 дня после феерического сражения с ЦСКА на Кубок России длиной в 120 минут. Дерби отняло массу физических и эмоциональных сил.

Искры, как в матчах с "Динамо" и ЦСКА, команде Доменико Тедеско не хватало с первых минут, а мастерства и сыгранности у "Спартака" пока не так много, чтобы выезжать исключительно на них без "горящих глаз". А в последней трети игры "Спартак" натурально стали оставлять силы, прессинг перестал удаваться, а количество невынужденных ошибок возросло.

После двухчасового дерби с ЦСКА "Спартаку" по-хорошему нужно было взять мяч под свой контроль и дирижировать ритмом игры, растягивая свой запас сил на всю игру. Взрываться эпизодически, но не позволять противнику форсировать темп игры.

"Спартак" Тедеско так не хочет или не умеет, вот и против "Краснодара" москвичи продолжили играть в свой энергозатратный футбол, а в дебюте второго тайма ускорились до предела, что было похоже на игру ва-банк: Тедеско понимал, что в концовке матча догонит усталость, рассчитывал, что "Спартак" забьет в этом набеге, а потом будет охранять преимущество.

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Забить не удалось, более того, "красно-белые" слишком рано расплескали свои силы и оказались в уязвимом положении. С другой стороны, Тедеско может быть не до конца уверен в управляемости своей команды, чтобы проявлять такую гибкость».

«Краснодар» стал фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отдает должное игре краснодарской команды, которая уверенно рвется в Лигу чемпионов.

«Кстати, единственной командой, которая сохраняет шансы победить во всех играх после возобновления чемпионата — это как раз "Краснодар". Все остальные 15 клубов уже успели потерять очки.

И это даже удивительно, учитывая, с какими кадровыми сложностями столкнулись южане. Не могут играть Мартынович, Спаич, Вилена, Камболов, Стоцкий, Газинский, не говоря уже о давно травмированных Кабелла и Классоне. Пара Кайю — Сорокин в центре защиты многим могла привидится только в кошмарах. Но! Два матча на ноль при них есть. А воспитанник академии Черников очень прилично смотрится в центре поля. И если бы не кривляния Ари в концовке, впечатления от игры "Краснодара" были бы самыми лучшими.

Пока ЦСКА мучается, "Локомотив" занят внутренними разборками, а "Ростов" воюет со всем миром, "Краснодар" потихоньку движется вперед. А там и травмированные постепенно станут возвращаться. Пока, по итогам двух первых весенних туров, именно "быки" видятся фаворитами в борьбе за второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов». 0