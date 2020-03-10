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    «Лестер» прошелся катком по «Астон Вилле». Победители и неудачники

    «Лестер» вернулся на победную тропу, разгромив претендента на вылет

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    Джейми Варди
    Джейми Варди
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    «Лестер» разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:0 и прервал свою серию из четырех подряд матчей без побед в АПЛ. «Лестер» доминировал по ходу матча, а вышел вперед в конце первого тайма после того, как Пепе Рейна выбежал из ворот и позволил Харви Барнсу обыграть себя. Вышедший на замену Джейми Варди оформил дубль, а Барнс завершил разгром. В итоге «лисы» оказались в четырех очках от идущего вторым «Ман Сити». Squawka.com определяет победителей и неудачников этого матча.

    Победители

    Уилфред Ндиди

    «Лестер Сити» представляет собой совершенно другую команду, когда Ндиди в составе. Он источает уверенность и демонстрирует свой класс в центре поля, а также позволяет своим партнерам по команде, которые больше заточены на атаку, больше сконцентрироваться на нападении — Ндиди подчищает за ними, отбирает мячи и помогает защитникам.

    Неудивительно, что кризис «Лестера» в 2020 году совпал с травмой колена нигерийца. До первого отсутствия Ндиди в начале января «лисы» проиграли только «Ливерпулю» а также обоим клубам из Манчестера. Но без него они уступили в двух подряд матчах «Саутгемптону» и «Бернли», в трех матчах вплоть до игры с «Астон Виллой» не могли забить, а также проиграли аутсайдеру АПЛ «Норвичу».

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    Однако в матче против «Астон Виллы» мы увидели тот «Лестер», к которому привыкли: команду, которая играет с воодушевлением, доминируя на всех участках поля, и в то же время выглядит оборонительно устойчивой. Появление на поле Ндиди просто позволяет креативным игрокам «лис» проявлять себя, не боясь потерять мяч. Потому как, если они это сделают, то Ндиди сможет погасить опасность и начать новую атаку.

    Ндиди — игрок, который склеивает эту команду, он точка опоры. И в этом матче он еще раз продемонстрировал то, насколько он влиятелен и важен для системы игры Брендана Роджерса.

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    • Джейми Варди

    До матча против «Астон Виллы» Варди не мог забить в АПЛ на протяжении 10 часов и 41 минуты. Однако «девятка» «Лестера» решительно поставил точку в этой голевой засухе. Во втором тайме он оформил дубль и вернул сезон «Лестера» в нужное русло, а также на два гола оторвался от Пьера-Эмерика Обамеянга в гонке бомбардиров АПЛ.

    У «лис» возникали трудности с тем, чтобы извлечь выгоду из абсолютного доминирования в этой игре — Ихеаначо не удавалось отправить мяч в ворота. Так что после перерыва Рождерс обратился к своему надежному источнику голов, чтобы у «Виллы» не появилось шанса вернуться в игру.

    Джейми Варди забил с пенальти
    globallookpress.com

    Варди сразу же влился в игру и принес «Лестеру» совершенно другой уровень. «Лисы» сверкали до его выхода, но после они стали просто безжалостны и беспощадны. Его темп стал настоящей проблемой для и без того нестабильной обороны соперника. Он регулярно выдергивал оборонительный дуэт в лице Энгельса и Мингса из их позиций и создавал бреши в опасных зонах. То, что «Лестер» забил три гола всего за полчаса, которые Варди провел на поле, совсем неудивительно.

    Харви Барнс

    Евро-2020 приближается, и Харви Барнс сделал весомую заявку, чтобы привлечь внимание Гарета Саутгейта к своей персоне. 22-летний игрок оформил свой первый дубль в АПЛ, а также отличился в пятый раз в семи последних матчах в чемпионате.

    Харви Барнс
    globallookpress.com

    Экс-игрок молодежной сборной Англии сиял в составе «Лестера», когда команда переживала непростой период. И в матче с «Астон Виллой» он тоже делал разницу. Скорость его мысли была слишком серьезной, чтобы Фредерик Гилберт мог справиться с ней. Его ускорения порой были просто молниеносны.

    Барнс мастерски забил два гола и добавил еще один компонент в свое портфолио. Раньше он доказал, что является настоящей угрозой, однако с голами не складывалось. Теперь же он начинает демонстрировать убийственное завершение атак, и «Лестер» уже пожинает плоды этого.

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    • Неудачники

    Пепе Рейна

    В этом сезоне удача явно не на стороне «Астон Виллы». И последнее, что нужно было Дину Смиту — это, чтобы его вратарь Рейна испытывал судьбу. Однако это именно то, что произошло на «Кинг Пауэр». Голкипер-ветеран выбежал из ворот, как бык на красную тряпку. Результат? Барнс спокойно обошел его, после чего отправил мяч в сетку.

    «Лестер» — «Астон Вилла»
    globallookpress.com

    Выходка Рейны теперь означает, что «Астон Вилла» пропустила из-за ошибок больше голов (10), чем любой другой клуб АПЛ в этом сезоне. Кроме того, это был 24-й удар по воротам, который они допустили из-за индивидуальных ошибок. Это превосходит показатели всех других клубов в этом сезоне.

    Когда в начале года Том Хитон получил травму, конечно, это стало поводом для беспокойства. Однако чувство тревоги было несколько исправлено приобретением опытного экс-вратаря АПЛ в лице Рейны. Но ему 37 лет, и его лучшие дни, безусловно, позади. Пока что Рейна мало что сделал для того, чтобы внести уверенность в игру этой команды.

    Теперь Смиту предстоит принять определенное решение касательно вратарской позиции. У него также есть Орьян Ниланд, который при возможности уже доказывал свою компетентность и надежность в воротах, и ожидает своего часа.

    Келечи Ихеаначо

    Когда ваш непосредственный конкурент на позиции — лучший бомбардир сезона в АПЛ, нужно использовать все шансы, которые у вас будут. К сожалению для Ихеаначо, он упустил ряд великолепных моментов, чтобы вписать свое имя в протокол, и предоставил Роджерсу пищу для размышлений.

    И, конечно, дополнительное давление на Ихеаначо должно оказывать то, что Варди забил уже через несколько минут после выхода на поле, хотя и сделал это с пенальти. У обоих форвардов в 2020 году были безголевые серии. Ихеаначо не забивал в восьми матчах подряд, а у Варди прервал свою серию из семи игр без голов.

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    • Дин Смит

    Это был не очень хороший вечер для Смита. Вообще-то даже ужасный. На прошлой неделе все соперники «Астон Виллы» в борьбе за выживание набрали важные очки, тогда как надежда «Астон Виллы» выиграть трофей не оправдалась. Болельщики могли надеяться, что энергичная игра команды во втором тайме матча против «Ман Сити» позволил бы игрокам вновь поверить в свои силы. Но «Лестер» просто избил и окровавил ведущий борьбу за выживание клуб, не проявив никакой жалости.

    Джон Терри и Дин Смит
    globallookpress.com

    По правде говоря, в этом матче «Виллы» будто вообще не было на поле. Игра команды в этой встрече была диаметрально противоположной предыдущему выступлению команды на «Кинг Пауэр» в полуфинале Кубка лиги. Тогда команда Смита показала зубы и сыграла вничью — 1:1. Однако в этом матче мы увидели команду, которая напрочь лишена уверенности в своих силах, которая демонстрирует мало намерений в атаке и плохо понимает, что делать в обороне. 0

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